Miro Heiskanen syötteli San Jose Sharksin kumoon – nuori suomalaisvahti avittanut joukkueensa huippuvireeseen

NHL:ssä pelattiin tuhti kierros.

Miro Heiskanen on Dallasin seriffi.

Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin suomalaistähdet toimittivat tälle kaudelle totutun laadukkaasti tähtipaitojen nujertaessa San Jose Sharksin 5–2.

Starsin ykköspuolustaja Miro Heiskanen syötti kaksi osumaa ja ykkössentteri Roope Hintz teki yhden maalin. Lisäksi tunnollisena puolustavana puolustajana tunnettu Esa Lindell pääsi myös herkuttelemaan maalilla, kun hän osui tyhjään maaliin Sharksin hakiessa kavennusmaaleja ilman maalivahtia.

Ottelun tehokkain pelaaja oli entinen Sharks-kapteeni ja nykyinen Stars-hyökkääjä, ”kapteeni Amerikkanakin” tunnettu Joe Pavelski tehoin 1+2.

Sensaatiomaisen alkukauden pelannut, sittemmin hyytymisen merkkejä osoittanut Buffalo Sabres rynnii jälleen vakuuttavassa vireessä. Kymmenestä edellisestä ottelustaan vain kerran pisteittä jäänyt Sabres on voittanut nyt kuusi ottelua putkeen.

Ainakin osasyy Buffalon huippuvireen taustalla on nuori suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen. Luukkonen on seissyt kolmessa edellisessä ottelussa buffalolaisten maalilla vakuuttavin ottein.

Luukkosen ohella toinen merkittävä myötävaikuttaja hyvän vireen aikana on ollut ykkössentteri Tage Thompson. Suurikokoinen ja äärimmäisen taitava hyökkääjä on pistepörssissä sijalla 5. Hän on tehnyt viiteen edelliseen pelaamaansa otteluun neljä maalia ja antanut kolme maaliin johtanutta syöttöä.

Detroit Red Wings voitti Ottawa Senatorsin lukemin 4–2. Detroit oli avauserässä kahden maalin tappiolla, mutta aloitti toisessa erässä takaa-ajon, kun Pius Suter onnistui 1–2-kavennuksessa.

Päätöserässä Detroit sai pelinsä kulkemaan ja tasoitti pelin heti erän aluksi tilanteeksi 2–2 ruotsalaishirmu Lucas Raymondin maalilla. Raymondin maalin alusti suomalaispuolustaja Olli Määttä, jolle syöttöpiste oli kauden kymmenes. Elmer Söderblom ja Michael Rasmussen iskivät Detroitin erän kaksi viimeistä maalia.

Detroitin suomalaismaalivahti Ville Husso oli jo toisen peräkkäisen ottelun poissa kokoonpanosta sairastumisen vuoksi.