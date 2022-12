NHL-tuomio: 56 miljoonan dollarin tähtipelaaja teki itsestään pellen – ”Mikä tätä jätkää vaivaa?”

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Erik Karlssonilla meni 37 ottelua saada täyteen 50 pistettä. Kertoo toki liigan nykytrendistä eikä ruotsalainen ole juuri loistanut omissa, mutta käsittämätön saldo kuitenkin. Viimeksi puolustaja on näin nopeasti tehnyt 50 pinnaa kaudella 1990–91, kun Al MacInnis sai 35 pelissä 50 täyteen.

Puheenaihe

Arizona Coyotes on kauden alun pitkän vieraskiertueensa jälkeen päässyt olemaan välillä myös kotonakin. Hyvin kulkee: kotipelien saldo on 7–3–2, nyt kaatuivat liigan jättiläisistä niin Colorado kuin Torontokin. Juuso Välimäki syötti molemmissa Goljatin kaadoissa pakkiparinsa J.J. Moserin maalin. Coyotes pelaa kunniakasta kautta.

Suomalainen

Roope Hintz on ollut yksi joulukuun kovimmista maalintekijöistä koko liigassa ja kunnostautunut viime aikoina iskemään häkkejä ohjauksilla ja lähietäisyydellä maalista. Dallasin ykkösnyrkin moottori on laulatellut 14 otteluun tehot 10+7. Koko kauden saldo on 36 matsista 18+23, mikä enteilee reilun 40 maalin ja 90 tehopisteen kautta, taas uusia ennätyksiä.

Farssi

Toronto Maple Leafs poimi sadantuhannen sakot lähdettyään etuajassa matkaan tapaninpäivän jälkeiseen peliinsä. Se oli totta kai ihan oikein sääntöjen rikkomisesta. Vähän olisi kuitenkin ruuvattavaa systeemissä, jossa 26.12. joukkueilta on kielletty kaikki yhteinen toiminta ja 27.12. sitten jo pelataan pitkienkin välimatkojen päässä.

Yllätys

Quinn Hughes teki maalin! Kai tästä pitää yllättyä, kun tilastorivinä ehti olla 0+28. Jenkkipakin kauden avaushäkki syntyi todella vahvan hyökkäyspään vaihdon päätteeksi. Tyylikäs kuti ylänurkkaan – ja kuittailua pelikavereilta. Bo Horvat kysyi Hughesilta, haluaako hän kiekon talteen.

Sami Hoffrén

Tähti

Maailman paras maalivahti Andrei Vasilevski alkaa kauden edetessä odotetusti päästä tasolleen. Kaksi ensimmäistä kuukautta eivät olleet kaksisia kaksinkertaiselle Stanley Cup -voittajalle, mutta joulukuusta alkaen Vasilevski on torjunut vakuuttavasti (7 voittoa, 95%, 1,55 m/o). Venäläiskumiukko on loistanut Tampa Bay Lightningin arvokkaimpana pelaajana viime viikot. GSAA-tilastossa Vasilevski (14,22) on noussut jo neljänneksi. Tampa on taas kova keväällä.

Kun Andrei Vasilevski on ytimessä, Tampaa on vaikea voittaa.

Puheenaihe

Elämä ei ole helppoa edes NHL:n kärkivarauksille. Ei siitä ole aikaa kuin vähän yli kaksi vuotta, kun Alexis Lafrenierestä povattiin New York Rangersin uuden nousun keulakuvaa. Hiljaista on ollut. Vuoden 2020 varaustilaisuuden ykkösvaraus ei mahtunut torstaina edes pelaavaan kokoonpanoon. Lafrenieren (36, 5+12) lisäksi myös kesän 2019 kakkosvaraus Kaapo Kakko (37, 9+6) on kipuillut tehojen kanssa tällä kaudella. Kiinnostava nähdä, kumpi kaksikosta joutuu kauppatavaraksi, jos Rangers on tosissaan Patrick Kanen perässä.

Lue lisää: Mitä Kaapo Kakolle on tapahtunut? Raimo Summaselta hälyttävä huomio

Suomalainen

Aleksander Barkovin show’n lisäksi torstain kierros oli muutenkin merkittävä ilta tapparalaisittain, sillä samana iltana Sunrisessa Barkovin lapsuuden ystävä, Tapparassa viime kaudet säkenöinyt Anton Levtchi veti ensiviiltonsa NHL:ssä. Barkov ja Levtchi ovat samanikäisiä taitureita, mutta Levtchi joutui käymään pitkän ja kivikkoisenkin oppipolun ennen NHL-debyyttiään. Työ kantaa hedelmää. Floridan kolmosketjussa 12 vaihtoa pelannut Levtchi näytti avausottelussa siltä, että jatkoa saattaisi olla luvassa.

Anton Levtchi pelasi NHL-debyytissään vajaat 10 minuuttia ilman tehopisteitä.

Farssi

J.T. Miller teki itsestään pellen perjantain vastaisena yönä Winnipegiä vastaan. Ihmeen ylimielisesti tällä kaudella esiintynyt Vancouverin jenkkihyökkääjä ärjyi ja elehti idioottimaisella tavalla kesken loppukirin Canucksin veskarille Colin Delialle, jotta Canucks saisi kuudennen kenttäpelaajan jäälle. Mikä tätä jätkää oikein vaivaa? Deliasta voitto ei jäänyt kiinni. Hän piti joukkuettaan pystyssä 35 torjunnalla. Millerin illan saldo: 0+0, -1.

J.T. Miller solmi syyskuussa Vancouverin kanssa kahdeksan vuoden ja 56 miljoonan dollarin jatkosopimuksen. Miller on joukkueensa neljänneksi paras pistemies tehoilla 13+17.

Yllätys

Sieltä se ränsistynyt mutta sitkeä Washington Capitals on taas kömpinyt mukaan pudotuspelijunaan. En uskonut enää tällä kaudella Capitalsin mahdollisuuksiin, mutta NHL:n vanhin ja kokenein joukkue on pannut luukut kiinni ja keikkuu tällä hetkellä ääritasaisessa Metropolitan-divisioonassa kolmantena. Capitals on joulukuun kolmanneksi kuumin joukkue pisteprosentilla 78,6.