Aleksander Barkovin historiallista suoritusta suitsutetaan Ruotsissa: ”Fantastinen”

Aleksander Barkov oli liekeissä.

Odotettua vaisumman alkukauden pelannut Aleksander Barkov jysäytti viime yön NHL-kierroksella. Alavartalovammastaan toipunut suomalaissentteri täräytti hattutempun jo ottelun avauserässä, kun Florida murskasi Montrealin 7-2.

Barkovin huima suoritus nousi otsikoihin Ruotsissakin. Iltapäivälehti Aftonbladet hehkuttaa otsikossaan suomalaissentterin suoritusta fantastiseksi.

Barkov takoi yhteensä hurjat viisi tehopistettä. Floridan kippari kommentoi ihmesuoritustaan vaatimattomaan tyyliinsä sanomalla, että kiekot pomppivat hänelle edullisesti.

Barkov teki seurahistoriaa, sillä hattutemppu syntyi nopeammin kuin keltään koskaan Panthersin historiassa.

Barkov sai tunnustusta myös vastustajan leiristä.

– Hän on yksi sarjan parhaista pelaajista. Hän rankaisee, jos hänelle antaa tilaa ja aikaa. Niin hän teki tänään, Montrealin puolustaja Arber Xhekaj sanoi.

Barkovin syttymistä on odoteltu, sillä Floridalla on ollut tällä kaudella yllättävän vaikeaa. Suomalaiskapteeni on kerännyt nyt 26 ottelussa 27 (9+18) tehopistettä.

Floridan päävalmentaja Paul Maurice kehui suomalaistähteään vuolaasti.

– Hän vaikuttaa peliin aivan jokaisella osa-alueella, Maurice sanoi Miami Heraldille.

Päävalmentajan mukaan Barkov esimerkiksi napsii kaikki tärkeät aloitukset ja pelaa vastustajien parhaita pelaajia vastaan.

– Ja kyllä, tekee lisäksi vielä viisi tehopistettä, hän lisäsi.

Barkov oli NHL-urallaan kerran aiemminkin tehnyt viisi tehopistettä. Vuonna 2019 hän keräsi Minnesotaa vastaan tehot 0+5.