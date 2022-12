Raimo Summaselta hälyttävä havainto Kaapo Kakon tulevaisuudesta NHL:ssä: ”Sitä on vaikea korjata”

Kaapo Kakon kausi NHL:ssä on edennyt nurinkurisesti.

New York Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko lähti uransa neljänteen NHL-kauteen suurin odotuksin. Tontti löytyi Rangersin ykkösketjusta ja takana oli vahva harjoituskesä. Kaikki näytti paperilla hyvältä.

Alku ei kuitenkaan lupaillut suuria. Kausi lähti tuloksellisesti surkeasti käyntiin.

Kakko aloitti kauden Rangersin taitoa pursuavassa ykkösketjussa Mika Zibanejadin ja Chris Kreiderin rinnalla. Vahvarakenteisen suomalaishyökkääjän otteissa oli tarvittavaa röyhkeyttä ja määrätietoisuutta, mutta tulos laahasi pahasti perässä.

Kauden kahden ensimmäisen kuukauden aikana Kakko teki 24 ottelussa vaatimattomat tehot 4+4. Peliaikaa irtosi keskimäärin 15.46 minuuttia ottelua kohti.

Kakko, 21, on tehnyt tällä kaudella 36 ottelussa tehot 9+6. Ei huono, muttei mitenkään säkenöivä saldo.

– Välillä unohtuu, että hän pelaa New Yorkissa. Se on henkisesti kova paikka – varsinkin nuorelle pelaajalle. Kakko tuli nuorena ykköskierroksen varauksena New Yorkiin, mikä tarkoittaa, että painolasti on älytön, muistuttaa Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen.

– Monesti tällaisissa tapauksissa siirto muuhun joukkueeseen helpottaa ja pelaaja puhkeaa kukkaan toisessa organisaatiossa. Uskon, että Kakkoa katsoo moni NHL-seura sillä silmällä, että hänestä olisi revittävissä enemmän irti.

Rangersin hyökkäyksessä Kakko on vakiinnuttanut paikkansa syvyyspelaajana ennen kaikkea kovan työmoraalin kautta.

– Päävalmentaja Gerard Gallant näyttää tykkäävän Kakon 5–5-pelaamisen vastuullisuudesta. Kakko on työteliäs ja pelaa joukkueen systeemin mukaan. Näistä syistä uskon, että hän saa jatkossakin mahdollisuuksia ja aikaa näyttää kärkiketjuissa, Summanen ruotii.

Kakko on kesän 2019 varaustilaisuuden kakkosvaraus. Selvää on, että häneltä odotetaan tässä vaiheessa uraa vahvempaa tuloksentekoa.

Sama koskee Kakon ketjukaveria Alexis Lafrenierea, jonka Rangers varasi koko varaustilaisuuden ykkösenä lokakuussa 2020. Lafreniere on kerännyt 36 ottelussa tehot 5+12.

– Kakolla on peili koko ajan vieressä, kun vierellä pelaa Lafreniere. Kun Lafreniere kipuilee, Kakkokin kärsii siitä. Harvoin jengeissä on kahta noin korkealla varattua laitahyökkääjää, jotka ovat tuollaisessa tilanteessa. Väitän, että se vaikuttaa molempien pelaamiseen, linjaa Summanen.

– Molemmilla on ongelmia siirtää hyökkäystehoja miesten peleihin. He ovat hyviä pelaajia ja kovia kamppailijoita, mutta molemmilta puuttuu monipuolisuutta eli joko tullaan helvetinmoisilla oivalluksilla, taidolla tai vauhdilla läpi. Kakko ja Lafreniere ovat tässä suhteessa vähän välimaastossa.

Viime viikot Kakko on pelannut noin 14 minuutin vastuulla tutussa ”Kid Linessa” Filip Chytilin ja Lafrenieren kanssa. Vaikka peliminuutit ovat vähentyneet, ketjumuutos on ainakin tulosten valossa piristänyt Kakon pelaamista.

Joulukuun alusta lähtien Kakko on pystynyt tekemään tasaisemmin tulosta. Yhdeksässä viime ottelussa TPS:n kasvatti on iskenyt tehot 5+2.

– Näyttäisi, että Kid Linessa nämä nuoret jätkät pystyvät yhdessä paremmin löytämään oman tavan pelata. Se tuo rentoutta kaikkien pelaamiseen, näkee Summanen.

Alexis Lafreniere (vas.), Kaapo Kakko ja Filip Chytil (toinen oik.) muodostivat energisen tehoketjun viime kevään pudotuspeleissä.

Kakon piste-ennätys NHL:ssä on tulokaskaudelta, kun hän teki 66 ottelussa kymmenen maalia ja 23 pistettä. Tällä hetkellä pistetahti enteilee 35 pisteen kautta.

Missä menevät potentiaalin rajat? Varausvuoron perusteella Rangers ennakoi, että Kakosta kehittyy supertähti, mutta sille tasolle on neljän kauden otannalla todella pitkä matka.

– Onko Kakosta tulevaisuuden tähtitason pelaajaksi vai tuleeko hänestä laadukas kakkoskorin pelaaja, joka tuo voittavaan joukkueeseen syvyyttä ja pystyy välillä ratkomaan pelejä. Se on iso kysymys, Summanen pohtii.

Summanen näkee tyylillisesti yhtenä vertailukohtana toisen suomalaisen, joka on jo sementoinut asemansa NHL:n supertähtikuvastossa.

– Kakko ei ole taikurilaituri tai puhkova pelaaja, mutta Kakko on vähän kuin köyhän miehen Mikko Rantanen. Kakolla on kyky pelata ikäänsä nähden todella viileästi.

– Kakko on tällä hetkellä parhaita ”taskussa” pelaavia suomalaisia, mutta hänen pitäisi saada etäisyyspelaaminen paremmaksi. Kakon pitää saada ison tilan pelaamisen tasoa nostettua.

Summanen haluaisi nähdä Kakolta monipuolisempaa liikkumista ja pelaamista niin kiekolla kuin kiekottomana.

– Esimerkiksi Sebastian Aho pelaa kokoonsa nähden isommin. Kakko taas pelaa lyhyellä mailallaan kokoonsa nähden pienemmin ja pienemmällä säteellä. Häneltä puuttuu niin sanotut esiliikkeet. Kakolla olisi työmoraaliin peilaten kykyjä myös tehdä enemmän riistoja.

Kakon luistelu on kehittynyt viime vuosina, mutta Summasen näkemyksen mukaan se on edelleen osa-alue, joka rajoittaa Kakon pelaamista.

– Kakko ei ole parhaimmillaan, kun hän saa omalla siniviivalla kiekon puolivauhtiin. Niistä paikoista hän ei pysty tekemään pelejä säännöllisesti.

– Suoraluistelu on voimalla tapahtuvaa pystyssä köpöttelyä. Se ei vie riittävästi kiihtyvästi eteenpäin, koska painonsiirto ei ole optimaalista, analysoi Summanen, joka vetää kesäisin luisteluvalmentaja Janne Hännisen kanssa luisteluklinikoita muun muassa suomalaisille NHL-pelaajille.

– Parhaat luistelijat lähtevät ensinnäkin räjähtävästi liikkeelle ja sen jälkeen kiihdytys tapahtuu vähän kuin automaattivaihteilla. Kakolla luistelu jää 1–2 vaihteelle. Se ei siirry kolmosvaihteelle. Sitä on vaikea korjata.

Kaapo Kakko on tehnyt joulukuussa neljänneksi eniten maaleja (5) suomalaisista.

Sen sijaan ahtaan tilan pelaamisessa Kakko on kehittynyt suurin askelin. 190-senttisenä pelaajana hän suojaa ja käsittelee kiekkoa taitavasti pienessä tilassa ja pystyy kamppailemaan vahvasti laitojen lähellä.

– Hän on helkutin hyvä kiekon kanssa. Kakossa on jursinovilaista Turku-efektiä. Hän on tottunut pelaamaan paljon 1–1-, 2–2- ja 3–3-tilanteita. Siinä hän on todella hyvä.

Summanen povaa, että Kakko voi saada itselleen merkittävän kilpailuedun NHL-askissa nimenomaan ahtaan tilan pelaamisessa.

– Siinä hän voi olla tulevaisuudessa dominoiva. Nyt hän on vielä tietyissä tilanteissa liikaa seisovin jaloin. Se ei ole hyvä merkki. Kakon pitäisi vielä enemmän pelata pienessä liikkeessä ja hakea pyörähdysten kautta lisää tilaa.

– Jotta Kakko voi nousta seuraavalle tasolle, hänen pitää vielä olla parempi viiden metrin säteellä maalista.

Ikäisekseen Kakko on ehtinyt saavuttaa paljon ja pelata pitkään ammattilaistasolla. Nykypäivän NHL:ssä nippa nappa parikymppiset pelaajat ovat framilla jo varhaisessa vaiheessa.

– 10–15 vuotta sitten Kakon ikäistä, 21-vuotiasta pelaajaa olisi pidetty ihan junnuna vielä. Olisi sanottu, että otetaan nyt rauhassa ja katsotaan. Nykypäivänä tahti on aivan eri. Se on hullua, Summanen äimistelee.

– Kakkokin on ollut kropaltaan aikuinen jo aika kauan. Aikanaan Selänteet ja kumppanit miettivät vasta tuon ikäisinä, että lähteäkö NHL:ään vai ei. Se on aika käsittämätöntä, että Kakko pelaa jo neljättä kauttaan NHL:ssä.