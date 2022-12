Kommentti: Katseet kääntyvät Aleksander Barkoviin – Florida on ajautunut kuilun partaalle

Florida tarvitsee jopa ihmeitä venyäkseen pudotuspeleihin. Kapteeni Aleksander Barkovilta vaaditaan paljon, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Vancouver

Florida Panthers rallatteli viime kaudella NHL:n runkosarjan ylivoimaiseksi ykköseksi 122 pisteen saalillaan.

Tänä syksynä rallattelusta ei ole ollut tietoakaan.

Panthers vetäytyi joulutauolle kolmen ottelun tappioputkessa. Kymmenestä viime pelistä saldona on vain kolme voittoa. Idässä vain Columbuksella on huonompi saldo samalta ajanjaksolta.

Kun viime kaudella Panthers käänsi hyökkäävällä ilottelullaan pelit aina voitoikseen ja tuli lopussa ohi, nyt sille on ollut leimallista nimenomaan tiukkojen otteluiden kääntyminen tappioksi.

Jatkoajalle venyneistä peleistään Florida on voittanut yhden ja hävinnyt neljä. Viime kaudella runkosarjavoiton salaisuus olivat juuri lisäpisteet: peräti 13 voittoa 3–3-jääkiekossa ja kolme rankkareilla – vain kaksi tappiota jatkoajalla ja neljä rankkareilla.

Floridan pelillinen trendi on kaiken lisäksi ollut laskeva. Ennen joulua häviöt ovat yhä useammin näyttäneet ihan ansaituilta, kun vielä alkukaudesta Panthersin hukatut pisteet jättivät enemmän jossittelun varaan, kun se hallitsi otteluita mielin määrin mutta hävisi silti.

Palkkakattourheilussa joukkueilla on usein jokin vuotokohta. Etenkin NHL:ssä juuri nyt, kun nousevista palkoista huolimatta palkkakatto on pysynyt koronapandemian myötävaikutuksesta lähes samana jo vuosien ajan.

Panthersin kohdalla tämä näkyy ennen kaikkea puolustuksessa, joka on aivan liian köykäinen. Yksinkertaistetusti voi sanoa, että oikeastaan kaikki pakit ovat pykälän liian isossa roolissa.

Näin siitä huolimatta, että waiversista poimittu Josh Mahura on pelannut pienet minuuttinsa ihan mallikkaasti ja niin Brandon Montour kuin Gustav Forslingkin ovat esiintyneet plusmerkkisesti tehden myös pisteitä.

Hirmuminuutteja kellottava Aaron Ekblad ei ole samalla tasolla kuin liigan kärkijoukkueiden ykköspakit, kakkos-kolmosparin Marc Staal tuskin mahtuisi kauhean monen pudotuspelijoukkueen pelaavaan kuusikkoon.

Aaron Ekblad on Floridan ykköspakki.

Panthersin kohdalla palkkakattoa kuristaa entisestään Keith Yandlen ulosostettu sopimus, joka syö kuluvalla kaudella peräti 5,3 miljoonaa dollaria.

Entisen GM:n Dale Tallonin kesän 2019 jättisopimus Sergei Bobrovskille, seitsemän vuotta ja kymmenen miljoonaa dollaria, kohotti kulmakarvoja jo silloin.

Samana kesänä ykköskierroksella varattu Spencer Knight on hintalaatusuhteeltaan ylivertainen Bobrovskiin nähden. Hän tienaa vielä tämän kauden ajan tulokaspalkkaa eli 925 000 dollaria, ja kolmen seuraavan kauden ajan 4,5 miljoonaa per sesonki.

Maalivahdin on vaikea edes pelata kymmenen miljoonan dollarin arvoisesti, niin iso raha se on, eikä Bobrovski ole sellaiseen pystynyt oikeastaan koko sopimuskautensa aikana.

Tämän kauden alkupuolisko oli venäläiseltä todella surkea. Viime viikot hän on torjunut huomattavasti paremmin, ollut mies paikallaan ja tarjonnut mahdollisuuden voittaa. Joukkue ei kuitenkaan ole pystynyt toimittamaan.

Knight on superlahjakkuus ja laatumaalivahti, mutta hänenkin otteensa ovat ailahdelleet liikaa.

Pitkällä tähtäimellä Panthersin pullat ovat hyvin uunissa, vaikka Bobrovskin diili onkin rasite.

GM Bill Zito teki viime kesänä oikean manööverin. Kun 24-vuotiaan Matthew Tkachukin tasoinen pelaaja on saatavilla kahdeksaksi vuodeksi, se täytyy käyttää.

Tkachuk on alkukauden aikana ollut Floridan paras pelaaja ja johtohahmo.

Jonathan Huberdeau ja MacKenzie Weegar olivat kovia menetyksiä, mutta heidän mahduttaminen palkkakattoon olisi joka tapauksessa ollut ensi kesänä erittäin vaikeaa.

Kumpikaan ei ole tällä kaudella onnistunut Calgaryssa, ja kun molemmat lähes kolmekymppiset pelaajat on sidottu pitkiin sopimuksiin, kesän kauppa ei Calgaryn kannalta näytä jymymenestyksestä oikein millään aikajänteellä.

Aleksander Barkov on Floridan kippari.

Mutta jymymenestykseltä ei näytä Floridankaan kuluva kausi.

Joulunpyhiä Floridassa vietettiin niin, että joukkueen pisteprosentti on alle 50:n.

Pudotuspelipaikkaan on matkaa seitsemän pistettä – paikalliskilpailija Tampalla on seitsemän pistettä enemmän, mutta se on pelannut kolme ottelua vähemmän. Tampa on Floridan divisioonavihollinen, ja villin kortin paikkoihin on vielä isompi ero: Pittsburgh ja NY Rangers ovat yhdeksän pinnan päässä.

Paul Maurice on pyrkinyt ruuvaamaan Floridan peliä puolustavammaksi ja pudotuspeleihin soveltuvammaksi, mutta siitä ei ole paljoa hyötyä, jos pudotuspeleihin ei pääse.

Tie sinne näyttää kiviseltä.

Katseet kääntyvät kapteeni Aleksander Barkoviin, jolta on lupa odottaa paljon enemmän. Ei Barkovin voi sanoa huono olleen, mutta hän ei ole kyennyt pelaamaan odotetulla standardilla eli olemaan aivan liigan ehdotonta eliittiä.

Pitää toki muistaa, että Barkovin pelikuntoa ovat häirinneet sairastelu ja viimeksi alavartalovamma, kun hän sai Nico Hischierin poikittaisesta mailasta polveensa.

22 (6+16) pistettä 25 ottelussa on hänen kohdallaan joka tapauksessa pettymys. Etenkin liigassa, jossa piste per peli -pelaajia on viitisenkymmentä.

Barkovin täytyy nyt venyä ihmeisiin ja nostaa Panthers kuilun partaalta pudotuspeleihin.