Kuva: Sebastian Aho puettiin lapsia kyttääväksi joulutontuksi – hahmolla ristiriitainen tausta

Carolinan suomalaistähti pukeutui jouluasuun.

Samaan aikaan kun Patrik Laine ravistelee muotimaailmaa pukeutumalla mitä värikkäämpiin luomuksiin, on hänen entinen ketjukaverinsa sonnustautunut perinteisempiin jouluhepeniin.

Carolina Hurricanesin tähtihyökkääjä Sebastian Aho ei astellut kameroiden eteen huippusuunnittelijan kuohuttavassa luomuksessa, häämekossa tai Borat-uikkarissa. Sen sijaan Aho oli Hurricanesin joulutonttu.

Eikä kuka tahansa tonttu, vaan Elf on the Shelf, suomalaisittain vaikkapa hyllytonttu. Elf on the Shelf nousi Yhdysvalloissa suurhitiksi 2000-luvulla samannimisen lastenkirjan mukaan.

– Tonttu, joka iskee aina ylähyllyyn, kirjoittaa Hurricanes Twitterissä kuvansa saatteeksi vapaasti suomennettuna.

Aho on toden totta pistänyt ylähyllyn pullolleen kuluvalla kaudella. 11 maalia ja 16 syöttöpistettä 27 ottelussa on joukkueen kolmenneksi paras lukema.

Fanit ihastuivat kuvaan.

– Tämä kuva on yksi kaikkien aikojen suosikeistani, eräs Canesin suomalaisfani kehui.

– Parasta Canesin tuottamaa sisältö tällä vuosikymmenellä, kehui toinen fani.

– Pohjois-Carolinan suosikkitonttu!

– Hän näyttää ihan Legolta.

Elf on the Shelf on tarina joulupukin tontusta, joka tarkkailee lapsia kotona ja raportoi näiden tekemisistä itselleen pukille.

Kun kirjasta tuli hitti, sen ympärille syntyi luonnollisesti leluja ja muita tuotteita. Samalla syntyi myös pikaisesti amerikkalaisiin koteihin perinne, jossa vanhemmat sijoittivat tonttulelun kotiin "tarkkailemaan” lapsia.

Ajatuksena on, että tonttu siirretään kodissa toiseen paikkaan illalla lasten mentyä nukkumaan. Lapset eivät luonnollisestikaan saa koskea tonttuun.

Elf on the Shelf on saanut myös runsaasti kritiikkiä Yhdysvalloissa liiasta kaupallisuuteen kannustamisesta.

Kriitikoiden mielestä hyllytonttuperinne myös ehdollistaa ihmiset pienestä pitäen siihen, että he ovat jatkuvan tarkkailun alaisena ja pitämään valvontaa täysin hyväksyttävänä.

– Elf on the Shelf on vain yksi valvontakamera lisää holhousvaltiossa, joka rakastaa rangaistuksia, kirjoitti Washington Postin kriitikko Hank Stuever Elf on the Shelf -elokuvasta vuonna 2011.