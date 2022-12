Maailmanmestari Magnus Hellbergiä, 31, on hyljeksitty ja pompoteltu tylysti NHL:ssä – nyt hän sai vihdoin hyviä uutisia

Ruotsalaisen kiekkovahdin ura on ollut viime vuosina hyvin erikoinen.

Ruotsalainen jääkiekkomaalivahti Magnus Hellberg, 31, ei ole viime aikoina kelvannut oikein kellekään. Hän on kuulunut tällä kaudella jo kolmelle NHL-joukkueelle, vaikkei kausi ole vielä edes puolivälissä.

Ennen kauden alkua hän teki sopimuksen Seattle Krakenin kanssa. Kraken pudotti kauden kynnyksellä ruotsalaisen farmiin, ja hän joutui siirtolistalle. Ottawa Senators nappasi Hellbergin, mutta laittoi tämän takaisin siirtolistalle vain kuukautta myöhemmin.

Seattle otti taas Hellbergin ja yritti jälleen siirtää hänet farmiin. Tällä kertaa Detroit Red Wings päätti palkata ruotsalaisen, joka oli pelannut klassikkojoukkueessa jo edellisellä kaudella yhden pelin.

Hellberg on tällä kaudella pelannut kaksi NHL-ottelua ja neljä peliä Detroitin farmissa, jossa hän oli kuntoutuskomennuksella.

Kohtelun kurjuutta alleviivaa, että Hellberg on teetättänyt peliasuihin sopivat varusteet ainakin Seattlessa ja Ottawassa. Turhaan.

Hellberg varattiin NHL:ään vuonna 2011 korkealla varausvuorolla, kun Nashville nappasi 197-senttisen veskarin toisella kierroksella sijalla 38.

Ruotsalaisella on ollut NHL-sopimus seitsemällä kaudella, mutta pelejä liigassa on kertynyt yhteensä vain seitsemän. Sen sijaan hän on pomppinut farmissa, farmin farmissa, Kiinassa ja Venäjällä.

Hänellä on maailmanmestaruus keväältä 2018 ja pari peliä Pekingin olympialaisista. Keväällä hän torjui MM-kisoissa Tampereella esimerkiksi Suomea vastaan alkusarjan ottelussa, jonka Ruotsi voitti 3–2 voittolaukauksin.

Joulun alla Hellberg julkaisi erikoisen putkensa jälkeen viimein myös hyvän uutisen. Hän saa lapsen puolisonsa Emma Marielle Anderssonin kanssa.

– Emme voisi olla onnellisempia siitä, että perheemme kasvaa ja meistä tulee vanhempia, Hellberg kirjoitti Instagramiin.