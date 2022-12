NHL jakoi kuvan Aleksandr Ovetshkinista – pian Tapio Suominen ja muut suomalaiset löivät kovaa vastapalloon

NHL hehkutti venäläisen saavutuksia poliittisesti arkana aikana.

NHL hehkutti somekanavissaan venäläisen supertähden Aleksandr Ovetshkinin uusimpia saavutuksia. Ovetshkin, 37, on talven mittaan hilannut uransa maalisaldon jo 802:een NHL:n runkosarjassa. Luku tuli täyteen jouluaattoyönä Suomen aikaa.

Näin venäläisestä tuli liigahistorian toiseksi paras maalintekijä ja taakse jäi Gordie Howe. Wayne Gretzkyn rikkomattomana pidettyyn ennätykseen 894 on matkaa ”enää” 92 maalia.

NHL muisti venäläistä jouluaattona Twitterissä kuvalla, jossa paitaa numero 802 pitävä Ovetshkin katsoo suurta valokuvaa Gretzkystä ja Howesta. ”Todistamme suuruutta”, kuvatekstinä luki.

Pian suomalaiset twiittaajat käärivät hihansa. Käyttäjä nimeltä Lassi Siljanto julkaisi samaan ketjuun kuvamuokkauksen NHL:n jakamasta otoksesta.

Siljannon lähettämässä muokkauksessa Ovetshkin katsoo kiekkolegendojen sijaan kauheuksia, joita Venäjän armeijan isku Ukrainan Hersoniin jouluaattona aiheutti.

Ovetshkin on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukija, jonka poliittista asemaa Ukrainan sodan riehuessa on kosketeltu Pohjois-Amerikassa silkkihansikkain tämän kauden aikana. Ikävät asiat on lakaistu pääosin maton alle.

Suomalaiset eivät kuitenkaan ole unohtaneet itänaapurinsa aloittamaa brutaalia hyökkäyssotaa, vaan pakottivat Ovetshkinin symbolisesti katsomaan totuutta. Puhuttelevan kuvamuokkauksen on jakanut Twitterissä esimerkiksi selostajalegenda Tapio Suominen.

NHL:ssä vietetään tällä hetkellä lyhyttä joulutaukoa.