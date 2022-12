NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Elias Pettersson oli vajaan viikon sairaana. Torstaina hän palasi kaukaloon, ja jälki oli mykistävää. Ruotsalainen oli tehoillaan 2+3 mukana Vancouverin jokaisessa maalissa ja iski vielä ratkaisevan rankkariosuman. Pettersson on joukkueelleen ylivertaisen tärkeä pelaaja.

Puheenaihe

Nico Hischier iski Aleksander Barkovia viime viikolla poikittaisella mailalla polveen ja teloi tämän sairastuvalle. Sveitsiläinen korosti, ettei aloitusympyrässä tapahtunut erikoinen tilanne ollut tahallinen, mutta se sytytti New Jerseyn ja Floridan välille rivalry-henkeä. Joukkueet kohtasivat pikatahtia uudelleen, ja fyysisessä pelissä nähtiin jopa suomalainen yhteenotto, kun Erik Haula halusi tapella Anton Lundellin kanssa. Matthew Tkachuk jahtasi lopussa Hischieriä.

Anton Lundell ja Erik Haula ottivat yhteen.

Suomalainen

Mikko Rantanen on ollut syksyn paras suomalaispelaaja ja ylivoimaisen tärkeä Coloradolle. Rantanen pelaa järisyttäviä minuutteja laitahyökkääjien peliaikakuninkaana. Senttereistäkin enemmän pelaa vain Connor McDavid. Rantanen kantaa Avalanchea reppuselässä ja paiskoo tehoja hurjaan tahtiin.

Farssi

Chicago Blackhawks voitti joulukuun avauspelissään NY Rangersin, mutta sen jälkeen tauluun on kirjoitettu pelkkiä L-kirjaimia eli suoria tappioita. Putki on kahdeksan ottelua pitkä, ja tukkaan on on tullut maalierolla 9–35. Kausi etenee toki aika odotettuun malliin, mikä kelpaa Connor Bedardia jahtaavalle seurajohdolle.

Yllätys

Vaikka Erik Karlsson paransi viime kaudella, käsi ylös, kuka odotti Karlssonin olevan joulun kynnyksellä pistepörssissä kuudentena? Meno on ollut mykistävää, kun ruotsalainen on saanut Brent Burnsin lähdettyä heiluttaa yksin tahtipuikkoa San Josen takalinjoilla. Nykytahti (35, 13+33=46) tietäisi yli sadan pinnan kautta!

EK65 on palannut.

Ville Touru

Tähti

Mats Zuccarello tinttasi NHL-uransa toisen hattutempun ja ensimmäisen yli seitsemään vuoteen. Hän nousi samalla yksin Norjan kaikkien aikojen hattukeisariksi NHL:ssä. Espen Knutsen teki aikanaan Columbuksen paidassa yhden hatun. 35-vuotias Zuccarello on puhjennut tämän ja viime kauden aikana elämänsä kukkaan Kirill Kaprizovin rinnalla. Minnesotan ykkönen Kaprizov–Sam Steel–Zuccarello on ollut viime ajat yksi NHL:n parhaista ketjuista.

173-senttinen Zuccarello loistaa Minnesotassa.

Puheenaihe

Ennen kautta Floridan kohdalla puhuttiin Stanley Cupista, mutta hallitseva runkosarjavoittaja onkin todellisissa ongelmissa jopa pudotuspelipaikan kanssa. Aleksander Barkovin terveysmurheet eivät ainakaan helpota taivalta. Jos Panthersin kurssi ei pian käänny, siitä uhkaa tulla kauden suurin pettymys.

Suomalainen

Floridan kyntämisessä piilee myös suomalaisittain herkullinen hopea-, tai pikemminkin kultareunus. Joko voi alkaa herkutella kaikkien aikojen MM-kotikisoilla? Barkov ja Patrik Laine Tampereella Leijonien ykkösketjussa! Halleluja. Popeda, mustamakkara ja Näsinneula!

Farssi

Joonas DonskoIN viime kausi oli NHL-uran karmein ja synkemmäksi vain menee. Donskoi ei ole pelannut tällä kaudella yhtäkään ottelua. Seattle on ollut harvinaisen vaitonainen 30-vuotiaan suomalaisen tilanteesta. Väkisin tulee mieleen, onko kyseessä taas päävamma. NHL:ssäkin muutaman kerran karmeasti kupoliin ajetun Donskoin historia päävammojen osalta on synkkä.

Yllätys

Kuinka moni on pannut merkille, että Carolina on kivunnut kaikessa hiljaisuudessa koko NHL:n kakkosjoukkueeksi? Carolina on NHL:n 9:nneksi vähiten maaleja tekevä joukkue, ja ykkössentteri Sebastian Aho on jo kolmatta viikkoa telakalla. Carolina raapii tasaisen tappavalla tahdilla puolinihkeitä voittoja maalin peleistä. Tämä jos mikä on merkki laatujoukkueesta, jonka pelillinen selkänoja kantaa.

Carolina jyskyttää vakuuttavasti. Teuvo Teräväinenkin sai vihdoin maalihanansa auki.

Sami Hoffrén

Tähti

Quinn Hughesin pistetehtailu on pakko nostaa esille. Vancouver Canucksin 23-vuotias tikku-ukkopuolustaja painaa sykähdyttävällä tyylillä piste per peli -tahdissa. Hughes on kerännyt 28 ottelussa kasuaalisti tehot 0+28. Jenkkinuorukaisen puolustamisessa riittää vielä paljon kehitettävää, mutta pelintekotaidot ja syöttövalikoima ovat vakuuttavalla tasolla.

Puheenaihe

Vielä vähän aikaa sitten näytti, että tulokkaiden pistepörssin voitto menee Matty Beniersille näytöstyyliin, mutta kisa on kiristynyt. Kauden suomalaiskomeetta, raipemaisilla lätyillään ihastuttava Matias Maccelli on noussut tosissaan kilpailemaan Calder Trophysta. Kaksikon lisäksi Cole Perfetti ja Mason McTavish hätyyttelevät pörssin kärkisijoja.

Matias Maccelli keikkuu tulokaspörssin kakkossijalla tehoilla 3+19.

Suomalainen

Kaapo Kakko on saanut kaivattuja onnistumisia viime kierroksilla. Kakon 5–5-pelaaminen, kamppailujämäkkyys 1–1-tilanteissa ja luisteluvoima ovat menneet selkeästi eteenpäin viime kaudesta, mutta tulos laahasi perässä alkukaudella. Viikon neljässä ottelussa Kakko naulasi tehot 3+1. Tahti on kiristynyt, ja Kakon tilanne alkaa näyttää lupaavalta kevätkautta ajatellen.

Farssi

New Jerseyn Erik Haula haastoi torstain vastaisena yönä Floridan Anton Lundellin tappeluun. Kuulemma historian ensimmäinen sinivalkoisten välinen rähinä. Nyt on sanottava suoraan, että toivottavasti myös viimeinen. Nykyisin muutenkin nämä ”pullistelumyllyt” ovat pääosin noloa seurattavaa. Kuka näistä saa enää mitään kiksejä?

Yllätys

Enpä tiennyt, että Juuse Saros osaa myös tarvittaessa trollata vastustajia. Saroksen ”jähmettyminen” Edmonton-ottelussa kesken Nashvillen viivelähdön oli viikon oudoimpia, mutta samalla sykähdyttävimpiä hetkiä.

