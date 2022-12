Kommentti: Suomalainen Ossi teki Aleksandr Ovetshkinille sen, mihin amerikkalaiset miljardöörit eivät pysty

NHL vaarantaa maineensa osallistumalla Ovetshkinin kautta Putinin propagandaan, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Aleksandr Ovetshkin on juhlittu sankari NHL:ssä.

Kuvassa olevan paidan laatua on vaikea sanoa, mutta oletetaan, että se on autenttinen pelipaita, eli aidon täsmällinen kopio.

Sellaisesta saa tällä hetkellä pulittaa NHL:n verkkokaupassa 229 Yhdysvaltain dollaria, eli noin 215 euroa. Siihen päälle rahdit ja tullit, niin puhutaan ehkä noin 250 euron investoinnista.

Sen verran suomalainen Ossi Myllylä heitti roskiin muutama päivä sitten.

Hän jakoi Twitteriin kuvan, jonka sisältö ei jäänyt kenellekään epäselväksi.

Tätä kirjoittaessa päivityksellä on yli 1 300 tykkäystä, mikä on Suomen pienehkössä Twitter-kuplassa varsin hyvä lukema.

Ossi kertoo olleensa Washington Capitalsin tosifani, joka on valvonut öitä katsoessaan suosikkijoukkueensa ja -pelaajansa otteita.

Nyt Aleksandr Ovetshkinin fanipaita lensi roskiin syistä, jotka ovat selviä jokaiselle suomalaiselle.

NHL:n venäläinen supertähti on avoimesti Vladimir Putinin lähipiiriä, osa Kremlin propagandakoneistoa. Hän tukee presidenttiä, joka lähes päivälleen kymmenen kuukautta sitten aloitti sodan, jossa venäläiset ovat tuhonneet ukrainalaisten omaisuutta ja tappaneet paitsi sotilaita myös siviilejä ja tehneet monenlaisia sotarikoksia.

Ossi teki jotain, mihin amerikkalaisilla miljardööreillä ei ole ollut kanttia.

Ovetshkin rikkoi äskettäin 800 NHL:n runkosarjamaalin rajapyykin ja ohittaa lähiaikoina Gordie Howen kaikkien aikojen maalipörssissä.

Sen jälkeen hänen edellään on enää Wayne Gretzky, joka teki 892 maalia.

NHL on ottanut Ovetshkinista kaiken mahdollisen irti. Liigan markkinointikoneisto hehkuttaa estoitta hänen maalejaan, ja liigan verkkosivujen toimittajat suoltavat hänestä artikkeleita ja somepäivityksiä.

Pohjoisamerikkalainen, riippumattomana itseään pitävä media on myös lähtenyt tähän samaan hypeen. Itseään journalisteina pitävistä ihmisistä kukaan ei ole enää kuukausiin kysynyt Ovetshkinilta, miksi hänen Instagram-profiilikuvassaan on Vladimir Putin ja miksi hänellä on edelleen esillä päivityksiä, joissa tuettiin Krimin laitonta valloitusta 2014.

Kapea-alaisten toimittajien hiljaisuus sopii hyvin NHL:lle, joka haluaa ottaa kaiken irti venäläisestä supertähdestään.

NHL:n komissaari Gary Bettman on johtanut NHL:ää kohta 30 vuotta ja tehnyt talouskurimuksessa olleesta liigasta yli viiden miljardin dollarin bisneksen. Bisneksen, jolla on häilyvä moraali.

Bettman ja 32 seuraa omistavat miljardöörit ovat aiemmilla teoillaan osoittaneet moraalisen kompassinsa olevan hukassa, mutta Ovetshkinin esillä pitäminen ylittää kaiken.

On selvää, ettei NHL-seura voi irtisanoa työntekijää kansalaisuuden tai poliittisten mielipiteiden vuoksi, joten liigan on vaikea estää Ovetshkinia tai muita venäläisiä pelaamasta.

Mutta NHL olisi voinut antaa hänen pelata ilman ylimääräisiä fanfaareja ja valokeilaa. He tekivät toisen ratkaisun, ja se kertoo paljon liigan arvomaailmasta.

Omistajia ei näytä kiinnostavan, että Ovetshkin on yhä osa Venäjän propagandakoneistoa. Nykyisin hänen arvonsa Putinin hallinnolle on vielä suurempi, kun lähes kaikkien muiden lajien venäläistähdet on suljettu urheilun ulkopuolelle.

Voisi olla jopa aiheellista pohtia, pitäisikö Ovetshkinin Putinin lähipiiriläisenä olla EU:n ja Yhdysvaltain pakotelistoilla, ja mikä silloin olisi NHL:n asema viranomaisten suuntaan.

NHL osallistuu epäsuorasti Putinin propagandan pönkittämiseen samalla, kun Ukrainassa kuolee viattomia siviilejä, naisia ja lapsia.

Ovetshkinin puolustajat selittävät, että Putinista irtisanoutumisella voisi olla ikäviä seurauksia kiekkotähden perheelle.

Mutta Ovetshkinilla on myös ollut kymmenen kuukautta aikaa järjestää sukulaisensa ja ystävänsä pois Venäjältä. Resursseja hänellä kyllä riittää.

Ja viime kädessä jokainen ihminen kantaa vastuun teoistaan. Ovetshkin on ryhtynyt Putinin tukijaksi, joten hän kantakoot siitä vastuunsa.

Samalla tavalla kuin jokaisen KHL:ssä pelanneen ja sinne hyökkäyssodan jälkeen jääneen suomalaisen urheilijan ja valmentajan pitäisi kantaa vastuu omista tekemisistään.

Kotimarkkinallaan NHL voi ottaa Ovetshkinista kaiken irti, koska urheiluväki on perinteisesti ollut hanakka sivuuttamaan urheilua isommat ongelmat.

Ja koska Ukrainan sota on pohjoisamerikkalaisille kaukana, osittain jo unohtunut sota.

NHL ei myöskään tunnu ymmärtävän, miten lähellä sota on eurooppalaisille. Prahasta on Ukrainan rajalle lyhyempi matka kuin Torontosta Montrealiin. Kiovasta on Helsinkiin sama matka kuin Vancouverista Edmontoniin. Se antaa perspektiiviä siihen, mikä NHL:ltä on hukassa.

Taalaliiga ei taida nähdä, miten irvokasta on, että kun Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi tapasi keskiviikkona Valkoisessa talossa Joe Bidenin ja piti myöhemmin puheen kongressille, vain vajaan parin kilometrin päässä Ovetshkin voi Washingtonin kotihallissa juhlia maaleja ilman pienintäkään kyseenalaistamista.

Onneksi eurooppalaiset fanit ovat sen ymmärtäneet. NHL:lle Eurooppa on iso markkina-alue. Yksistään suomalaisia NHL:stä kiinnostuneita on enemmän kuin osalla seuroista on niiden omalla kotimarkkinalla.

Euroopassa Ovetshkin on persona non grata. Ja tätä menoa NHL on liigana valumassa supertähtensä kastiin.