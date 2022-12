Mikko Rantanen on täysin ylivoimainen! Paahtaa kohti hurjaa saavutusta – NHL:n maalipörssi komeaa luettavaa

Mikko Rantanen on nousemassa harvinaiseen valiojoukkoon. Coloradon sisäisessä maalipörssissä hän on täysin ylivoimainen.

Vancouver

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen laukoi keskiviikon NHL-kierroksella kauden neljännen voittomaalinsa, kun hän johti joukkueensa 2–1-jatkoaikavoittoon Montreal Canadiensista.

Rantanen nousi samalla NHL:n maalipörssin nelospaikalle.

Kärjessä paahtaa Edmontonin supertähti Connor McDavid ennen Buffalon roikaletta, liigan uutta superstaraa Tage Thompsonia.

Fakta NHL:n maalipörssi Connor McDavid, Edmonton, 29 maalia (34 ottelua) Tage Thompson, Buffalo, 26 (32) Jason Robertson, Dallas, 24 (34) Mikko Rantanen, Colorado, 22 (31) Bo Horvat, Vancouver, 22 (31) Leon Draisaitl, Edmonton, 21 (34) David Pastrnak, Boston, 21 (31) Aleksandr Ovetshkin, Washington, 20 (34) Kirill Kaprizov, William Nylander, Cole Caufield ja Mark Scheifele, 19 maalia

Rantasen nykytahti enteilee 58 maalin ja 106 tehopisteen kautta. Hänen omat ennätyksensä ovat viime kauden 36 maalia ja 92 pistettä.

Sadan tehopisteen rajaa eivät suomalaispelaajista ole aiemmin ylittäneet kuin Teemu Selänne ja Jari Kurri.

Myös 50 maalin haamurajan ovat ylittäneet vain Kurri ja Selänne.

Itse asiassa 40 maaliakin on legendojen lisäksi saanut rikottua vain Patrik Laine, joka täräytti 44 häkkiä kaudella 2017–18.

Olli Jokinen ja Aleksander Barkov ovat tehneet parhaimmillaan 39 maalia, Sebastian Aho ja Petri Skriko 38. Roope Hintz iski viime kaudella 37 maalia.

fakta Eniten suomalaismaaleja kauden aikana Teemu Selänne, 76 maalia, kausi 1992–93 Jari Kurri, 71, 1984–85 Jari Kurri, 68, 1985–86 Jari Kurri, 54, 1986–87 Teemu Selänne, 52, 1997–98 Jari Kurri, 52, 1983–84 Teemu Selänne, 51, 1996–97 Teemu Selänne, 48, 2006–07 Teemu Selänne, 47, 1998–99 Jari Kurri, 45, 1982–83

Rantanen on ollut Coloradolle tänä syksynä täysin korvaamaton pelaaja.

Loukkaantumiset ovat runnelleet Avalanchea, jonka sisäisessä maalipörssissä Rantanen on ylivoimainen ykkönen peräti 13 maalin erolla toisena olevaan Artturi Lehkoseen, joka on iskenyt yhdeksän maalia.

Rantanen on tehnyt 23,6 prosenttia Coloradon kaikista maaleista (93).

Rantanen on pelannut liigan laitahyökkääjistä eniten, keskimäärin peräti 22.44 per ilta. Hyökkääjistäkin hänen edelleen mahtuu ainoastaan McDavid peliaikakeskiarvollaan 22.56. Laitureista toiseksi eniten on pelannut Toronton Mitch Marner, jonka ottelukohtainen keskiarvo 21.19 jää liki puolitoista minuuttia Rantasesta.

Rantanen pelasi Coloradon edellisottelussa 29.09. Hyökkääjälle posketon peliaika oli hänen NHL-uransa tähänastinen ennätys.

Lue lisää: NHL-maalivahti kertoo syvästä vaikutuksesta, jonka Mikko Rantanen teki – ”Se oli hullua”

Tasakentällisin Rantanen pelaa enemmän kuin kukaan muu hyökkääjä eli 18.18 per peli. Kakkosena on McDavid jääaikakeskiarvollaan 17.32.

Luvuissa huomionarvoista on toki se, että Coloradon pelit ovat menneet peräti kahdeksan kertaa jatkoajalle, Edmontonilla vain neljästi.