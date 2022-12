Main ContentPlaceholder

NHL

Kaapo Kakko saa tukea kohtalotoveriltaan – ”Helpompi tässä on kahdestaan olla”

Kaapo Kakko on matkalla uransa tehokkaimpaan NHL-kauteen, mutta numerotulos on yhä vaatimatonta koviin odotuksiin nähden. Samassa tilanteessa on myös Alexis Lafreniere.

Kaapo Kakko tuulettamassa maalia New Jersey Devilsiä vastaan.