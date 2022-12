NHL-tuomarin käytös kuumensi tunteita – työnsi pelaajan ulos kaukalosta: ”Pelasin häntä vastaan farmissa”

Michael Bunting oli ihmeissään.

Vancouver

– What the fuck are you doing?

Eli mitä pirskattia oikein teet? Näin kyseli hämmentynyt Toronto Maple Leafsin Michael Bunting linjatuomari Dan Kellyltä, joka työnsi Buntingin ulos kaukalosta avauserän päätteeksi, kun Leafs kohtasi Tampa Bay Lightningin.

Poistotoimenpide alkoi, kun Kelly veti Buntingin pois kahakasta, jossa kanukkihyökkääjä väänsi Tampan Mihail Sergatshevin kanssa.

Kolmannen kauden NHL-tuomari Kelly, 33, on takavuosien AHL-kiekkoilija, joka on myös pelannut Buntingia vastaan.

Tilanne nousi kuumaksi puheenaiheeksi Torontossa ja paikallisen median keskuudessa. Kellyn toimintaa kyseenalaistettiin, mutta Buntingilla ei ollut valittamista.

– Pelasin häntä vastaan farmissa, Bunting naurahti.

Hän sanoi Sportsnetille, että tunteet kävivät kuumana, mutta kyseessä ei ollut mikään iso juttu.

Viime kaudella vahvasti tulokkaana pelannut Bunting, 27, teki ottelun avausmaalin. Leafs otti kamppailusta 4–1-voiton.

Itäisen konferenssin ja koko liigan syyskauden sensaation New Jersey Devilsin voi vähitellen sanoa jopa ajautuneen jonkinlaiseen syöksykierteeseen.

Nyt tuli jo neljäs peräkkäinen tappio. Carolina oli kotonaan parempi maalein 4–1, voitti kuudennen putkeen ja nousi samalla Metropolien divisioonan piikkipaikalle.

Hurricanesin Jesperi Kotkaniemi väänsi väkisin 1-0-maalin, kun ottelua oli pelattu vain 20 sekuntia. Teuvo Teräväinen iski toisessa erässä alivoimalla ja teki kauden toisen maalinsa. Avausosuma syntyi viime lauantaina Dallasia vastaan.

Alavartalovammasta kärsivä Sebastian Aho oli yhä sivussa Carolinan kokoonpanosta.