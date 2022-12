Kanadan NHL-tähti Pierre-Luc Dubois rakastui suomalaiseen perinneruokaan – hankki reseptin suomalaisen pelikaverinsa äidiltä

Winnipeg Jetsin Pierre-Luc Dubois aikoo kokkailla suomalaisruokaa.

Pierre-Luc Dubois on Winnipeg Jetsin kärkihyökkääjä.

Vancouver

Viime kevään MM-turnauksen finaalitappio oli kitkerä, mutta Kanadan tähtisentteri Pierre-Luc Dubois muistelee hymyssä suin kokemusta, joka tarjosi sukelluksen uusiin kulttuureihin.

Kanadan käytössä olleen HIFK:n pukukopin sauna oli MM-kisojen aikaan kuumana, ja sellaisessa Dubois kävi myös toisaalla.

– Lausun sen paikan nimen varmaan totaalisen väärin, Dubois sanoo IS:lle mutta kertoo perään hyvinkin ymmärrettävällä kielellä puhuvansa Löyly-ravintolasta, jossa kävi myös pulahtamassa Itämeressä.

– Söin siellä uskomattoman hyvää lohikeittoa. Kerroin jo Saku Mäenalaselle, että haluan hänen tekevän sitä minulle.

Winnipeg Jetsiä edustava Dubois kävi syömässä lohikeittoa uudestaan, kun hänen perhettään ja ystäviään tuli Helsinkiin kesken kisojen.

– Eivät he olleet edes nälkäisiä, mutta pakotin heidät tulemaan. Söin lähes koko kattilallisen, Dubois myhäilee.

Hän sai Mäenalasen äidin kautta reseptin, ja perinteinen suomalaisruoka saattaa löytää tiensä pyhäpäivien juhlapöytään.

– Ehkä laitan sitä jouluna, kanadalainen visioi.

Suomi ja Kanada kohtasivat miesten MM-finaalissa viime keväänä.

Dubois, 24, jatkoi vielä Suomen jälkeen kahteen maahan, joissa ei ollut aiemmin käynyt.

– MM-kisat on tosi hauska turnaus, siellä oli taas kivaa. Oli hienoa päästä näkemään myös Ranska ja Italia. Olimme reissussa vielä noin pari viikkoa ennen kuin palasin Montrealiin paiskimaan hommia, Dubois kertoo.

Ystäväpiiriin, jonka kanssa Dubois matkusti, lukeutuu KalPassa kohti NHL:ää marinoitunut ranskalaishyökkääjä Alexandre Texier, jonka kanssa quebeciläinen Dubois tutustui Columbuksessa.

– Rakastan Eurooppaa ja yritän päästä käymään siellä niin paljon kuin pystyn, mutta ohjelmamme tekee siitä tietysti hankalaa.

Ensivierailu mainittuihin maihin sisälsi myös piipahduksen Monacossa, joka oli viikkoa aiemmin isännöinyt F1-kisaa.

– Katsomot ja kaikki rataviivat olivat vielä paikoillaan.

Saku Mäenalanen siirtyi täksi kaudeksi Winnipegiin.

Mainittu Mäenalanen on parhaillaan loukkaantumisen takia sivussa.

MM-kultaa viime keväänä voittanut voimanpesä on kauden edetessä kasvattanut rooliaan nelosketjun laidalta kolmoseen ja teki ennen vammaansa 25 ottelussa tehot 4+2.

Jetsin liepeiltä kantautuneiden raporttien mukaan nöyrä suomalainen puurtaja ei ole vielä ottanut samaa äänekkään vitsiniekan roolia kuin mikä hänellä tiettävästi esimerkiksi Leijonissa oli.

Tämän vahvistaa myös Dubois, joka kuvailee Mäenalasta huipputyypiksi.

– Olen pelannut monien eurooppalaisten ja suomalaisten jätkien kanssa samassa joukkueessa. Usein he voivat olla vähän ujoja ja epämukavuusalueellaan englanniksi, heillä on kuin kaksi persoonaa. Sakunkin kohdalla opimme ensin tuntemaan, kuka hän on puhuessaan englantia.

– Sitten vähitellen saa tietää, kuka hän on suomeksi, kun Ville (Heinola) kertoo, miten hän puhuu taukoamatta hauskoja juttuja.

Vielä harjoitusleirillä monikaan ei Jetsin joukkueessa tiennyt, kuka tämä 28-vuotias suomalaishyökkääjä oikein on.

– Ensimmäisestä päivästä asti on nähnyt, miten kovaa hän tekee töitä. Saku on parantanut peli peliltä kaikkia pieniä juttujaan. Hän karvaa vahvasti ja tekee lujasti töitä. Hänellä on myös loistava laukaus, kuten Chicagoa vastaan nähtiin, Dubois sanoo.

Dubois’n mieleen tulee tarina toisesta pohjoissuomalaisesta.

Hän palaa ajassa reilut kuusi vuotta taaksepäin ja Columbus Blue Jacketsin kehitysleiriin, jossa tapasi Markus Nutivaaran.

– Sovimme, että tulemme kuukausi ennen NHL-harjoitusleiriä takaisin ja asumme yhdessä.

Näin kävi, ja kaksikosta tuli kämppikset.

– Hän ei puhunut englantia, minä en puhunut suomea. Kuukauden ajan me sitten osoittelimme asioita käsillä toisillemme, Dubois hymähtää.

– Kaikki tapaamani suomalaiset ovat olleet superkivoja. ”Nuti” ei kylläkään ollut siisteimmästä päästä eläjänä mutta tekee ihan hyvää ruokaa. Meillä oli hauskaa, Dubois värittelee.

Pierre-Luc Dubois’n NHL-ura alkoi Columbuksesta.

Dubois on tällä kaudella katsonut joitakin Sveitsin liigan otteluita, sillä Texier palasi Columbuksesta Ranskan kupeeseen perhesyistä.

Myös kiinnostus SM-liigaa kohtaan on noussut, sillä hänen paras lapsuudenystävä Charles-Edouard D'Astous pelaa KooKoossa.

HPK:n Michael Joly on hänkin vanha tuttu.

– Isäni valmensi häntä, kun olin 14-vuotias. Näin häntä silloin, kun olin pyörimässä pukukopissa sekä katsomassa pelejä ja treenejä. Sitten kun hän oli 20, hänet treidattiin minun jengiini. Olin 17 silloin ja pelasimme samassa ketjussa, Dubois muistelee aikoja Cape Breton Screaming Eaglesissa QMJHL:ssä.

– Muistan, kun hänet varattiin isäni jengiin (Rimouski Oceanic). Hän oli aina hyvä pelaaja, joukkueidensa paras pistemies jo 14-15-16-vuotiaana. Loistava ja supertaitava pelaaja, joka osaa syöttää ja laukoa. En kyllä ole nähnyt hetkeen hänen pelejään.

Joly on ollut HPK:n paras pelaaja yli vuoden ajan.

– Olen kuullut siitä, että hän on ollut uskomaton.

Lue lisää: Tämä SM-liigan ulkomaalais­tähti kelpaisi Leijoniin – Jukka Jalonen ylistää: ”Olisi varmasti mukana!”

Vahvassa vireessä on Dubois itsekin.

Hän on paukuttanut 32 ottelussa 37 (15+22) pistettä ja johtanut Winnipegin Keskisen divisioonan kärkitaistoon. Jets on tukevasti kiinni pudotuspelipaikassa.

Suurin syyllinen tähän lienee kuitenkin huippuvireinen ykkösvahti Connor Hellebuyck.

Dubois painottaa myös kakkosveskari David Rittichin olleen hyvä.

Pierre-Luc Dubois, Josh Morrissey ja Mark Scheifele ovat Jetsin kulmakiviä.

– Voimme voittaa, oli pelimme sitten 10/10- tai 2/10-tasolla, Dubois sanoo.

– Olemme pelanneet tosi hyvin viisikkona molempiin suuntiin. Ja vaikka on ollut paljon loukkaantumisia, uudet jätkät ovat pystyneet täyttämään saappaansa. Moni on yllättynyt, mutta me tiesimme alusta asti, että voimme pärjätä hyvin, Dubois sanoo.

Lue lisää: Kanadan NHL-tähti Pierre-Luc Dubois, 23, kertoo, mikä villitsi joukkueen Helsingissä – ”Olen pahoillani paikallisten puolesta”

Yksi NHL:n puheenaiheista on syyskauden aikana ollut yhä kasvavat maalimäärät.

– Se on aika hauskaa, että kun tulin liigaan, vanhemmat jätkät puhuivat tämän olevan on uusi NHL. Minä en silloin tuntenut muunlaista NHL:ää. Nyt, kuusi vuotta myöhemmin, ajattelen itse, että tämä on se uusi NHL.

Dubois näkee, että muutos ei ole ollut raju, mutta pieniä asioita on tapahtunut paljon.

– Kaikki nuoret ovat olleet kahdeksanvuotiaasta asti seitsemän kertaa päivässä jäällä. Kaikilla on hyvät kädet ja paljon taitoa.

– Mutta kun pudotuspelitaisto tiivistyy kauden lopulla, peli rauhoittuu. Pudotuspeleissä pelataan sitten taas vanhaan malliin paljon fyysisemmin ja puolustavammin kuin kauden alussa, Dubois uskoo.