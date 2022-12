Neljävuotiaan Evelynin flunssa paljastui kammottavaksi taudiksi: ”Ei pystynyt avaamaan silmiä”

Alex Pietrangelo jäi sivuun NHL-peleistä tyttärensä vakavan sairastumisen takia.

Alex Pietrangelo on ollut hyvän syyn takia pois kaukalosta.

NHL-joukkue Vegas Golden Knightsin puolustaja Alex Pietrangelon poissaolon syyksi on vahvistunut perheenjäsenen vakava sairastuminen.

Kolme viikkoa pois kaukalosta ollut puolustaja palasi joukkueharjoituksiin lauantaiaamuna ja avautui The Athleticin haastattelussa kamalasta ajanjaksosta perhepiirissä.

Kiitospäivän (24. marraskuuta) tienoilla Pietrangelon 4-vuotias tytär sairastui vakavasti.

– Hänellä oli flunssan oireita, mikä paljastui aivotulehdukseksi. Hän menetti kaikki motoriset kykynsä. Syömisen, kävelemisen, puhumisen. Ensimmäisten viiden päivän aikana hän ei kyennyt avaamaan silmiään, Pietrangelo kertoi.

Tyttö vietiin magneettikuviin ja vanhempien pelko kasvoi.

– Meille ei pystytty antamaan aikataulua siitä, milloin kaunis tyttäremme paranee. Se oli pelottavaa, Pietrangelo sanoi.

Kuluvalla viikolla 4-vuotiaan Evelynin tila parani kuin joulun ihmeenä. Pietrangelo kertoo yllättyneensä, miten nopeasti Evelyn toipui.

Yhtenä päivänä tytär oli noussut sängystä ja yrittänyt kävellä. Pietrangelon mukaan tänä perjantaina tyttö käveli jo onnesta ympäriinsä koko päivän.

Pietrangelo, 32, on ollut tällä välin sivussa yhdeksästä NHL-pelistä. Hän kertoo tienneensä heti tyttären sairastuttua, ettei voi lähteä Yhdysvaltain itärannikolle neljän ottelun vieraskiertueelle.

Alex Pietrangelo kertoo saaneensa vaikeana aikana paljon tukea joukkuetovereilta.

Suurimman osan kolmesta viikosta hän on viettänyt sairaalassa, jossa hänen lastaan ruokittiin letkulla.

Samalla Pietrangelo ja hänen vaimonsa pitivät huolta perheen kolmesta muusta lapsesta.

– Paljon aikaisia aamuja, paljon myöhäisiä iltoja. Ajasta muiden lasten kanssa oli pakko tinkiä pikkuisesta huolehtimisen takia. Olimme vaimoni kanssa vuorovedoin päivin ja öin sairaalassa. Ne olivat pitkiä ja tunteikkaita päiviä. Vaimoni teki suuren työn, Pietrangelo kertasi.

Pelaaja palasi NHL-kaukaloon lauantaina, kun Golden Knights isännöi New York Islandersia. Puolustaja sai yhden syöttöpisteen, mutta tehotilaston lukema –4 oli karu paluu arkeen 2–5-tappiossa.

Pietrangelon poissaolon syystä ei kerrottu aiemmin tarkempia tietoja. Puolustaja kertoo saaneensa vaikeassa tilanteessa valtavasti tukea joukkuekavereiltaan.

Hän päätti vaimonsa kanssa, että kertoo avoimesti piinastaan, kun tyttären tilanne on kohentunut.

– Ehkä asian selittäminen auttaa jotakuta samankaltaisessa tilanteessa. Ehkä se antaa perspektiiviä, miten asiat etenevät tai auttaa ymmärtämään, että asioiden tila voi muuttua silmänräpäyksessä: parempaan tai huonompaan, Pietrangelo sanoi.

Pietrangelo on pelannut tällä kaudella 24 ottelussa, joissa on syntynyt tehot 3+19=22. Kanadalaispuolustaja on voittanut urallaan olympiakultaa ja yhden Stanley Cupin.