Patrik Laineen ruoska puhui – ”Olisi voinut olla 6-7 maalia tällä reissulla”

Patrik Laine täräytti kauden yhdeksännen maalinsa. 17 pelistä on kasassa 15 pistettä (9+6).

Vancouver

NHL:n itäisen konferenssin pohjalle tukevasti juuttunut Columbus Blue Jackets hävisi liigan kärkijoukkueelle Boston Bruinsille vieraissa maalein 2–4.

Patrik Laine oli mukana Columbuksen molemmissa maaleissa. Ne syntyivät ylivoimalla, joka on ollut sinitakeille tervanjuontia alkukaudesta.

Joukkueen avausmaaliin suomalainen sai syöttöpisteen. Boone Jenner iski 1–1-tasoituksen lähietäisyydeltä rystynostollaan, kun oli saanut kiekon Laineen poikittaislevityksen jälkeen Johnny Gaudreaulta.

Päätöserässä Laine pamautti 2–4-kavennuksen suoraan Marcus Björkin syötöstä.

Ottelu oli Columbuksen kolmen ottelun vierasreissun viimeinen. Maali oli Laineen ainoa, ja häneltä kysyttiinkin lukuisista tolppalaukauksistaan.

– Onhan se syvältä. Minulla olisi voinut olla 6-7 maalia tällä reissulla, mutta ei pomppinut, Laine totesi.

Peli meni Bostonille, kun Bruins iski pikamaaleilla ajassa 52.41 ja 53.00.

– He tekivät maalin ja saivat heti seuraavaan vaihtoon maalin. Se meni nopeasti 2–1:stä 4–1:een, millaista ei saisi tapahtua. Ei tuollaista joukkuetta voiteta, jos antaa helppoja maaleja. Meidän täytyy löytää keinot pelata paremmin kolmansissa erissä, Laine ruoti.

Columbuksen edellisottelu Tampassa oli päätöserään lähdettäessä 1–1, mutta Lightning iski kolmesti ja voitti 4–1.

Columbus on kolmen ottelun tappioputkessa. Kymmenestä viime pelistään se on voittanut vain kolme.

Varhain pelatuista otteluista toinen päättyi Ottawan 6–3-voittoon.

Kauden tuloksellisesti surkeasti aloittanut Senators on viime aikoina raapinut kovalla prosentilla pisteitä ja noussut pohjalta taistelemaan toden teolla pudotuspelipaikasta. Sillä on nyt 30 ottelusta yhtä monta pistettä.

Ottawa on voittanut neljä ottelua peräjälkeen. Ero päivän vastustajaan, kolmatta kertaa putkeen hävinneeseen Detroitiin on enää kaksi pistettä.

Ottelun päätöserään lähdettiin 3-3-tilanteesta, mutta Ville Husso joutui päätöserässä kaivamaan kiekon selkänsä takaa niin yli- kuin alivoimallakin ennen kuin Austin Watson viimeisteli loppulukemat tyhjiin.

Asetelmat idän pudotuspelikamppailussa ovat erittäin kiinnostavat, kun kaudesta on pelattu reilu kolmasosa.

Lauantain kierroksen ensimmäisten pelien jälkeen tilanne on se, että viimeisessä pudotuspelipaikassa on kiinni New York Islanders (31 ottelua, 35 pistettä).

Perässä vaanivat Washington (32/34), Detroit (30/32), Florida (31/32) sekä Ottawa, Buffalo ja Montreal, joilla kaikilla on samat 30 pistettä 30 ottelusta.