NHL-tuomio: Rasmus Ristolainen hätyyttelee jo noloa ennätystä – Jesse Puljujärven sopimuspykälä hirvittää

NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

Mukana raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Carolinalla on liigan paras kolmosvahti. Jos sellaisesta nyt voi puhua. Pjotr Kotshetkov tuli Pohjois-Amerikkaan viime keväänä ja on iskenyt pöytään kovia näyttöjä, tuoreimpana putkeen kolme voittoa, joista kaksi ensimmäistä nollapelillä. Mikä on Hurricanesin maalivahtihierarkia, kun Kotshetkov, Antti Raanta ja Frederik Andersen ovat kaikki terveinä?

Puheenaihe

Kolmella kolmea vastaan pelattavat jatkoajat taidettiin tuoda jääkiekkoon pitkälti show’n takia, mutta nykyisellään ne ovat usein kovin puuduttavia. Ville Husso heitti ilmoille ajatuksen siitä, voisiko jatkoaikoja muuttaa esimerkiksi niin, ettei kiekkoa saisi enää palauttaa punaviivan taakse.

Suomalainen

Ukko-Pekka Luukkosella on nyt kolme voittoa neljään viime peliin Buffalon maalilla. Viimeisimpänä tuli maukas päänahka 40 torjunnalla hallitsevan mestarin Coloradon kotiluolassa.

Farssi

Menee vanhan toistoksi, mutta sanotaan nyt vielä kerran, vaikka tätä samaa tässä on pidemmän aikaa hämmästelty. Aleksandr Ovetshkinin urheilullinen saavutus, 800 maalia NHL:ssä, on kiistatta käsittämätön, mutta ei tätä pohjoisamerikkalaista glorifiointia ja täysin kritiikitöntä, koko ajan kiihtyvää ylistyslaulua voi vain käsittää.

Yllätys

Jossain vaiheessa näytti molempien kohdalla jo vähän heikolta, mutta Pittsburgh ja Washington ovat viime ajat paahtaneet vakuuttavassa pistetahdissa. Capitalsin nousu on yllättänyt. Floridalla on viime aikoina alkanut tuloksen lisäksi pelikin sakkaamaan entistä enemmän, Buffalo ja Ottawa ovat saaneet tekohengitystä ja pelanneet itsensä sellaiseen asemaan, että voivat ainakin itse vielä unelmoida pudotuspeleistä. Kivikovassa idässä nähdään kiinnostava kamppailu pudotuspelipaikoista.

Ville Touru

Tähti

Connor McDavid: 31 ottelua, 27+33=60. Tällä hetkellä tahti enteilee 158 pisteen ja 71 maalin kautta. Toivon totisesti, että McDavid pystyisi pelaamaan ehjänä koko kauden. Niin harvinaisista lukemista hänen kohdalla puhuttaisiin. Yli 155 pisteen NHL-kauden ovat pelanneet historiassa vain Wayne Gretzky ja Mario Lemieux.

Puheenaihe

Florida Panthers on nyt erittäin mielenkiintoinen joukkue seurattavaksi. Viime kauden runkosarjasensaation pelistä on kadonnut lähes kaikki viime talven vauhti ja säihke. Jopa pudotuspelipaikka on tiukassa. Panthers kohtaa loppukuun aikana idän kovat ja pudotuspelisijoilla olevat joukkueet: Devilsin kahdesti, Bostonin, Islandersin ja Carolinan. Seuraavat pari viikkoa kertovat paljon.

Floridan kapteenin Aleksander Barkovin kauden 24 ottelun tehosaldo on 6+15=21. Se on hänen tasoonsa nähden vaisusti.

Suomalainen

Rasmus Ristolaisen kauden 24 ottelun tehosaldo on 0+0=0. Nyt hätyytellään jo kaikkien aikojen pisimpiä suomalaisia kiikariputkia kauden alusta lukien. Sami Helenius on omassa kastissaan kahdella kokonaisella 0+0-kaudella (39 ott. 2001–02 ja 33 ott. 1999–00). Selviytyjän jälkeen tilastossa tulee Tuomo Ruudun 32 ottelun kiikariputki kauden 2015–16 alkajaisiksi. Ristolainen on jo kolmantena. Philadelphian körmy on profiloitunut entistä vahvemmin oman pään luudaksi. Siinä hän on myös suoriutunut varsin mallikkaasti alkukauden katsomokomennuksen jälkeen. Ristolaisen taklausmäärätkin ovat laskeneet.

Farssi

Jesse Puljujärven kauppaamista odotetaan vesi kielellä. Yksi vähemmälle huomiolle jäänyt asia Puljujärven pattitilanteessa on hänen yksivuotisen sopimuksen kolmen miljoonan palkka. Se tarkoittaa, että tulevana kesänä Puljujärven omistavan seuran on pakko tarjota hänelle vähintään kolmen miljoonan kausipalkkaa, jos se haluaa pitää oikeudet itsellään. Tämä karkottaa varmasti ostajaehdokkaita. Useimmilla joukkueilla ei yksinkertaisesti ole palkkakattotilaa maksaa pohjaketjujen työmyyrälle tällaista.

Yllätys

NHL:n tulivoimaisin joukkue on Buffalo Sabres. Se on paukuttanut Tage Thompsonin ja Rasmus Dahlinin johdolla hurjat 3,93 maalia ottelua kohden. Buffalon peleissä ainakin sattuu ja tapahtuu, sillä myös päästetyissä maaleissa se yltää sarjan top 10:een.

Buffalon sensaatioroikale Tage Thompson on noussut NHL:n maalipörssissä jo toiseksi ja pisepörssissä kolmanneksi.

Sami Hoffrén

Tähti

Otetaan tähän vekkulimaisesti viikon antitähti. Columbus Blue Jacketsin kapteeni Boone Jenner näytti eturivistä mallia ja otti viikon kolmessa ottelussa tehotilastoonsa tymäkän lukeman -9. Miinus. Yhdeksän. Jenner oli sentään tasainen suorittaja, sillä jokaisen ottelun plusmiinus oli -3. Yhden ottelun NHL-ennätys on muuten Greg Jolylla, joka keräsi 15. maaliskuuta 1975 tehotilastoonsa -9.

Puheenaihe

Sika! V***u suoraan veti päähän! Mie romahan! Sosiaalisessa mediassa älähdettiin torstaiaamuna, kun nettiin levisi video, missä Minnesotan jääkaappipakastin Ryan Reaves taklasi Detroitin Filip Hronekin täysin levyksi. Tehdään nyt kertalaakista selväksi: Reavesin taklaus oli NHL:n säännöillä puhdas. Hronek ajoi miinaan ja maksoi siitä hintaa. Jos vastaavista päähän osuneista taklauksista halutaan jakaa jäähyjä tai pelikieltoa, se vaatisi Rule 48:n muutosta. Ei ole tapahtumassa.

Suomalainen

Mikko Rantasen dominointi on nykyisin tuttua kauraa. Coloradon supertähti paahtaa pistepörssin kymmenentenä saldolla 17+37. Pannaan Rantasen pinnariehumista hieman perspektiiviin. Nykyinen pistekeskiarvo 1,32 on suomalaisista kovin 25 vuoteen. Kaudella 1996–97 Teemu Selänne teki tulosta 1,40 pisteen keskiarvolla. Selänteen lisäksi vain Jari Kurri on pelannut pistekeskiarvossa mitattuna tehokkaampia suomalaiskausia kuin Rantanen.

Nousten hirvi tutussa toimistossaan.

Farssi

Tuttu aihe nousi pinnalle NHL:n johtoryhmän kokouksessa. The Athletic kysyi kokouksen yhteydessä 12:lta NHL-seuran pomolta, pitäisikö NHL:n siirtyä säälipudotuspeli-systeemiin eli vastaavanlaiseen, mikä SM-liigassa on käytössä. Kaikki 12 seurapamppua puolsivat tätä. Ei mitään järkeä. Nykyinen systeemi on mainio. 32:sta joukkueesta tasan puolet etenee pudotuspeleihin. Riman pitää olla riittävän korkealla. Onneksi komissaari Gary Bettman ei vieläkään syttynyt säälipudotuspeli-ideaan.

Yllätys

Anaheim Ducks voitti jääkiekko-ottelun varsinaisella peliajalla. Nyt kasassa on jo kaksi. Jes!