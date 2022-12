Kommentti: Eeli Tolvanen, 23, napattiin NHL:n tylsimpään joukkueeseen – näin hän voi katkaista kammottavan syöksykierteensä

Yksi esimerkki antaa toivonpilkahduksen Eeli Tolvasen uralle, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Daniel Sprong 2.0. Vertaus, joka on liitetty pohjoisamerikkalaisessa mediassa Eeli Tolvaseen tällä viikolla. Jos vertaus ei kerro yhtään mitään, vaikka seuraisi jääkiekon NHL:ää enemmänkin, ei haittaa yhtään.

Nyt puhutaan näet NHL:n tylsimmän ja harmaimman joukkueen, Seattle Krakenin, neloskentästä ja pienistä liikkeistä taalaliigan marginaalissa – siinä NHL:n ja farmiliiga AHL:n hennolla ja huokoisella rajapinnalla.

Nashville Predators löi Tolvasen, 23, siirtolistalle sunnuntaina. Hän jäi numeropelin uhriksi. Predatorsin oli nostettava pelaajia ylös farmista tilkitäkseen puolustustaan.

Jonkun piti lähteä toiseen suuntaan. Tolvanen oli istunut katsomossa viime pelit ja valinta napsahti hänen kohdalleen.

22 NHL-joukkuetta päätti siirtolistamenettelyn aikana, ettei niillä ollut suomalaislaiturille käyttöä. NHL:n kärkikymmenikössä sinnittelevä yllättäjä Seattle tarttui tarjoukseen.

Syitä on kaksi.

Ensinnäkin NHL:ään viime kaudella mukaan tullut Kraken luottaa päätöksissään vahvasti syventäviin tilastoihin ja dataan. Organisaation filosofiaan kuuluu, että mikäli se pystyy vähänkin lisäämään taitoa jollekin pelipaikalle, se tekee niin, sillä pienet muutokset kumuloituvat paremmaksi joukkueeksi.

Kraken näki, että Tolvanen oli ainakin taitavampi kuin jämähyökkääjä Karson Kuhlman, joka lähti vastavuoroisesti siirtolistalle ja päätyi Winnipegiin.

Toiseksi Seattle pääsee pelaamaan Tolvasen kanssa talon rahoilla. Jos 1,45 miljoonan dollarin cap hitin arpa ei osu, suomalaisen voi laittaa uudestaan siirtolistalle. Jos Tolvanen onnistuu, hänen ensi kauteen asti jatkuva sopimuksensa on lottovoitto Krakenille.

Niin. Tolvasen onnistumista on toki odotettu änärissä jo useamman vuoden ajan sen jälkeen, kun hänet varattiin sinne ykköskierroksella vuonna 2017.

KHL-Jokereissa ja nuorisomaajoukkueissa teini-ikäisenä hurmannut ”Snaipperi” on iskenyt parhaalla NHL-kaudellaan 11 pönttöä. Luku on kovin pieni pelaajalle, jota on siunattu hänen laukauksellaan.

Krakenissa hän ei todellakaan kävele kärkiketjuihin, vaikka seura hakee vasta muotoaan toisella NHL-kaudellaan. Yhden pelaajan tarina Seattlessa paljastaa kuitenkin, että Tolvasella on toivoa.

Näin pääsemme Daniel Sprongiin. 25-vuotias hollantilainen varattiin vuonna 2015 toisella kierroksella Pittsburghiin.

Tulisesta rightin puolen laukauksestaan tunnettu laitahyökkääjä on sittemmin pomppinut Kanadan juniorisarjoissa, farmissa, Anaheimissa ja Washingtonissa, kunnes Kraken sai hänet Marcus Johanssonin kaupan kylkiäisenä viime kauden siirtotakarajalla.

Niin kuin ruokakaupasta joskus saa raaputusarvan, jos ostaa tietyllä summalla einestä.

Sprong ampui loppukaudesta muutaman maalin umpisurkealle Seattlelle merkityksettömissä otteluissa, mutta uutta sopimusta hänelle ei tarjottu.

Sen sijaan hollantilainen tuli Krakenin harjoitusleirille try-outille. Valmentaja Dave Hakstol latasi leirin aikana, että osaahan Sprong maaleja tehdä, mutta seura haluaa nähdä häneltä kaikkea muuta: työtä ja kahden suunnan pelaamista.

Sprong laittoi haalarit päälle ja tienasi leirin aikana minimisopimuksen. Tällä kaudella hän on pommittanut Seattlen pirteässä nelosketjussa 21 pelissä tehot 6+9 ja noussut tärkeään rooliin kakkosylivoimassa.

Jokaista pelaamaansa 60 minuuttia kohti mies on iskenyt 4,07 pistettä, millä hän kuuluu NHL:n eliittiin. Lukema osuu Bostonin David Pastrnakin ja Dallasin Roope Hintzin väliin.

Missään tapauksessa Sprongia ei silti kannata peluuttaa enempää, sillä hänet on roolitettu juuri nyt täysin oikein.

Parhaassa tapauksessa Tolvanen saa Seattlessa saman ankaran kohtelun ja sitä seuraavan nosteen kuin lentoon lähtenyt hollantilainen. Suomalaista pidetään NHL:ssä yksipuolisena hyökkääjänä.

Hakstol paaluttanee hänet armottomasti Krakenin nihilistiseen puolustussapluunaan ja iskee kolmos- tai nelosketjuun vaikkapa Yanni Gourden ja Oliver Bjorkstrandin rinnalle.

Ylivoima-aikaakin luulisi löytyvän ”leftin puolen Sprongille”.

On Tolvasesta itsestään kiinni, saako hän syöksykierteensä katkaistua Seattlessa. Mahdollisuuden hän saa varmasti ja tuore esimerkki uran suunnan oikaisuun löytyy samasta pukukopista.