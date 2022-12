NHL-seura rikkoo vanhan perinteen – suomalaistähti kertoo uudesta tyylistä: ”Nykyään ymmärretään yhä paremmin”

Ville Husso on ollut kuumassa vireessä ja sementoinut asemansa legendaarisen Detroit Red Wingsin ykkösvahtina.

Vancouver

Detroit Red Wings esiintyi vuosina 1991–2016 joka kerta NHL:n pudotuspeleissä ja voitti neljä Stanley Cupia.

Sitten alkoi kuiva kausi, pudotuspelitön putki ja uudelleenrakennus, joka eteni viime kesänä uuteen pisteeseen. Entinen mestarikapteeni, seuran nykyinen GM Steve Yzerman alkoi varustella joukkuetta pudotuspelijahtiin.

Yksi Yzermanin tärkeistä liikkeistä oli uuden maalivahdin hankinta. Hän hankki St. Louis Bluesilta Ville Husson oikeudet ja lukitsi suomalaisen kolmivuotiseen, 14,25 miljoonan dollarin arvoiseen sopimukseen.

Viime kaudella St. Louisissa kunnolla läpi lyönyt Husso on tuonut tulosta pöytään. Hän on ollut Red Wingsin selkäranka ja jättänyt toisen maalivahdin Alex Nedeljkovicin niin selvästi varjoonsa, että ykkösveskarista ei ole mitään epäselvyyttä – vaikka on Hussollekin pari heikompaa peliä sattunut.

Husson puolella ovat niin perinteiset kuin kehittyneemmätkin tilastomenetelmät.

HIFK:n kasvatti on torjunut 20 ottelusta 11 voittoa torjuntaprosentilla 91,8 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 2,48. Nedeljkovicilla on yhdeksästä pelistä kaksi voittoa sekä lukemat 88,0% sekä 4,09.

GSAx-tilasto (goals saved above expected) mittaa sitä, kuinka paljon maalivahti torjuu kiekkoja verrattuna odotettuun maalimäärään.

Tässä tilastossa Husso oli ennen tiistain kierrosta "pelastanut" Detroitille 7,75 maalia, Nedeljkovic päästänyt 10,21 maalia enemmän kuin olisi pitänyt.

– Ihan hyvin on kulkenut. Joukkueenakin olemme pelanneet hyvin ja pystyneet parantamaan, mikä on tuonut voittoja. Heikkojakin kohtia peleissä on ollut, mutta pääsääntöisesti olemme pystyneet pelaamaan hyvin ja raapimaan voittoja, Husso sanoi omasta ja joukkueensa alkukaudesta Ilta-Sanomille ennen tiistain 0–1-tappiota Carolinalle.

Red Wings poimi Magnus Hellbergin hiljattain Seattlesta waiversin eli siirtolistan kautta, ja ruotsalainen on nyt uhkaamassa Nedeljkovicin asemaa kakkosvahtina. Hän saattaa torjua jo tulevana yönä Detroitin tolppien välissä. Keskiviikon vastaisena yönä maalilla oli Husso, joka ei pystynyt estämään 0–1-tappiota.

Täysin poissuljettua ei ole sekään, että Husso pelaa jälleen. Viimeksi hän torjui 3. ja 4. joulukuuta peräkkäisten päivien peleissä, mikä on NHL:ssä harvinaista. Yleensä back-to-backit pelataan veskareiden kesken puoliksi.

– Minulle jäi edellisillan Vegas-pelistä sellainen tuntuma, että oli vielä pankissa ja halusin periaatteessa heti takaisin. Valmentaja kysyi, mikä fiilinki ja kunto. Sanoin, että pystyn ihan varmasti pelaamaan. Toinen peli tuntui vielä paremmalta, Husso kertoo.

Vegasia vastaan Husso päästi kolme maalia 1–4-tappiossa, Columbuksesta tuli 4–2-voitto.

– Jos ei ole mikään ihan kreisi peli, niin yleensä pystyisi kyllä toisenakin päivänä pelaamaan. Mutta ehkä siinä katsotaan sitäkin, että jos tulee paljon pelejä putkeen, loukkaantumisriski kasvaa. Asioita katsotaan pidemmällä tähtäimellä.

Ville Husso siirtyi Detroitiin St. Louisista.

Detroit on yhä mukana idän tiukassa pudotuspelikisassa, jossa esimerkiksi viime kauden menestyjät Florida Panthers ja New York Rangers ovat ajautuneet yllättävän tukalaan tilanteeseen ja taistelevat Detroitin ohella viimeisistä pudotuspelipaikoista.

– Viime viikon road trip ei ollut helppo, mutta pystyimme voittamaan Tampan. Dallasia vastaan tuli niukka jatkoaikatappio. Olemme nyt sellaisessa tilanteessa, että meidän pitää pystyä kääntämään nuo pelit voitoiksi.

Husso on kolmella nollapelillään NHL:n jaettu tilastokärki. Tampassa nolla puhkesi päätöserässä.

– Viimeinen erä oli aika pommitusta. Oli tärkeää vain saada kaksi pistettä. En miettinyt nollaa vaan enemmän vain voittoa, kun meni maali omiin.

Detroit pelasi viikon sisään neljä vieraspeliä: ensin Columbuksessa, sitten Floridassa Panthersia ja Tampaa vastaan ja lopuksi Dallasissa.

Husso siirtyi kesällä Red Wingsiin.

NHL-joukkueet ovat perinteisesti matkustaneet ja saapuneet halleille puvuissa. NHL:n työehtosopimuksen mukaan pelaajat ovat pakotettuja pukujen käyttöön peleihin saapuessa ja matkustaessa, ”ellei päävalmentaja tai GM määrää toisin”.

Detroitissa matkustetaan jatkossa uudella tyylillä.

– Saimme nyt semmoiset uudet tracksuitit. Vielä vedettiin viime reissu puvut päällä, mutta jatkossa kai matkustetaan niissä. Äijät ovat toki aiemminkin usein vaihtaneet puvun pois, jos on pitkä lento, Husso kertoo.

– Minulle se on periaatteessa ihan sama, onko päällä puku vai joukkueen verkkariasu. Tuntuu kuitenkin, että nykyään ymmärretään yhä paremmin, että mitä mukavammat oltavat pelaajilla on, sitä parempaa on tuloskin.

Tampassa Husso kävi muutaman pelikaverin kanssa kalassa. Muutoin vierasreissut noudattavat aika lailla samaa kaavaa: ruokailuja pelikaverien kanssa sekä ajankulutusta hotellilla ja aurinkoisemmissa paikoissa enemmän ulkona.

Vuosien varrella on käsitelty monissa eri kanavissa, että aikanaan nuorena HIFK:n tähtenä yöelämäkin maittoi Hussolle, joka teki sittemmin merkittäviä korjausliikkeitä urheilijan elämäänsä.

NHL:ssäkin pelaajien arki oli takavuosina kosteaa, mutta nykyään vierasreissuilla eletään eri lailla.

– Ei sellaista vanhan liiton meininkiä oikein enää ole.

– Kropasta pidetään huolta. Olen oppinut, että kun peli loppuu, niin alkaa jo valmistautuminen seuraavaan. Se on isoin oppi minullekin ollut, että vaikka voitto tuntuu hyvälle, siitä lähdetään heti katsomaan kohti seuraavaa peliä. Kun asiat tekee niin hyvin kuin pystyy, tuloksiakin tulee, Husso linjaa.