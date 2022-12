NHL-maalivahti kertoo syvästä vaikutuksesta, jonka Mikko Rantanen teki – ”Se oli hullua”

Spencer Martin näki läheltä, miten Mikko Rantanen marinoitui kohti NHL-tähteyttä.

Vancouver

Kun Mikko Rantanen lensi seitsemän vuotta sitten Pohjois-Amerikasta Helsinkiin ja kultaisiin nuorten MM-kisoihin, hänen otteitaan seurattiin San Antonio Rampagen AHL-joukkueessa tarkkaan.

– Muistan, kun seurasin niitä pelejä hänen ollessaan siellä ja katsoin, että vau, nykyisin Vancouver Canucksia edustava maalivahti Spencer Martin muistelee.

Martin, nyt 27, pelasi silloin ensimmäistä ammattilaiskauttaan Rantasen, joka oli niin ikään tulokaspelaaja AHL:ssä, joukkuekaverina.

Vuodenvaihteen turnausta seurasi tuttu itseään ruokkiva kierre, joka on nähty monien kisoissa onnistuneiden nuorten kohdalla.

– Hän oli meidän paras pelaaja aika lailla heti kauden alussa. Ja varmaankin paras pelaaja koko liigassa sen jälkeen, kun hän tuli takaisin nuorten kisoista.

– Kun hän tuli takaisin, hänen olisi varmaan pitänyt olla NHL:ssä. En tiedä, liittyikö se sitten sopimusasioihin vai mihin.

Mikko Rantanen kuvattuna Coloradon paidassa syksyllä 2016.

Rantanen pelasi tulokaskaudellaan vain yhdeksän ottelua ylhäällä, mikä mahdollisti hänen kolmevuotisen tulokassopimuksen siirtymisen vuodella eteenpäin.

Suomalaishyökkääjä pelasi AHL:ssä 52 ottelua tehoin 24+36.

– Paras pelaaja, jonka kanssa olen pelannut sillä tasolla, Martin sanoo.

– Ja ehkä millään tasolla, hän hymyilee perään.

Rantasesta on vähitellen kasvanut yksi maailman parhaista jääkiekkoilijoista. 193-senttinen roikale teki ison vaikutuksen maalivahtiin jo 19-vuotiaana, vielä keskeneräisenä pelaajana.

– Varmaan ennen kaikkea mieleen jäi se, miten vahva hän oli jo silloin. Hän on varmasti kehittynyt siitä ajasta kaikessa, mutta se voimakkuus on jäänyt mieleen. Kaikki varmaan sanovat samaa.

– Hän oli jo silloin todella iso mies. Se oli hullua.

Millainen joukkuehaveri hän oli?

– Tyylikäs. Sellainen tyylikkyys on hyvin harvinaista. Mahtava johtajatyyppi jo silloin.

Rantanen ponnahti AHL-kauden jälkeen NHL:ään ja teki debyyttikaudellaan 20+18 pistettä, kun Colorado oli koko liigan pahnanpohjimmainen. Sitä seuraavalla sesongilla paukkui jo 80 pisteen raja (29+55).

– Sekin oli aika mieletöntä nähdä, kun tuollainen pelaaja lähti seuraavalle tasolle ja oli melkeinpä parempi siellä, kun peli on organisoidumpaa.

Spencer Martin on tänä syksynä ollut Vancouverin ykkösvahti.

Martinin oma tie NHL:ään on ollut huomattavasti pidempi.

Kesän 2013 kolmoskierroksen varaus pelasi Coloradon organisaatiossa vuoteen 2019 lyömättä läpi.

– Siellä sain tulikasteeni ammattilaisena. He antoivat minulle paljon hyviä mahdollisuuksia. Varasivat minut, yhtenä vuonna (2016–17) sain pelata 50 peliä AHL:ssä. Sain pelata tosi hyvien pelaajien kanssa.

– Lopulta he luovuttivat minun suhteeni, mutta se on bisnestä eikä mitään henkilökohtaista. Se on kuitenkin motivoinut minua aina päästä takaisin tänne, sanoo Martin, joka sai Coloradossa pelata kolme NHL-ottelua.

Kaudet 2019–21 hän oli Tampa Bay Lightningin organisaatiossa ja näki kaksi Stanley Cupin voittoa.

– Kontrasti oli valtava Coloradoon, joka oli suunnilleen jumbona, kun menin sinne. Oli minulle tärkeä kokemus nähdä Tampassa, mitä se vaatii olla niin tasaisen hyvä.

Seitsemän kautta pitkälti farmiliigoissa torjunut maalivahti sai viime talvena tilaisuutensa Canucksin tolppien välissä ja säväytti: kevätkauden kuusi ottelua hän pelasi häikäisevin numeroin, torjuntaprosentilla 95,0 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 1,74.

Spencer Martin torjuu kiekkoja Vancouverin tolppien välissä.

Kuluvaan kauteen Martin, jonka aiempi NHL-kokemus oli kolme ottelua Coloradossa 2016–17, sai paikan Thatcher Demkon kakkosvahtina. Demko pelasi alkukauden raskaasti alle odotusten, ja nyt hän on loukkaantuneena.

Torjuntavastuuta kantaa entistäkin korostuneemmin Martin, joka on torjunut 15 ottelusta yhdeksän voittoa torjuntaprosentilla 89,4 ja päästettyjen maalien keskiarvolla 3,40.

– Olen ollut tyytyväinen erityisesti siihen, miten olen kasvanut ja kehittynyt. Tasaisuutta tarvitsen vielä lisää, Martin sanoo.

Paikkaansa kirkkaissa valoissa hän osaa vuosikausien farmikiekon jälkeen arvostaa korkealle.

– Olin siellä vähän pidempään kuin moni muu. Olen siksi vieläkin kiitollisempi täällä olemisesta ja rakastan jokaista päivää. Tämä on aika siistiä.

– Joskus asia täytyy painaa sivuun ja keskittyä hommiin, koska mihinkään ei pidä tyytyä. Pitää haluta enemmän. Silti, vaikka ei ehkä saisi, olen iloinen siitä missä olen.