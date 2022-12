Eeli Tolvaselle näytettiin ovea – toteutuuko Teemu Selänteen toive tänä iltana?

Eeli Tolvasen NHL-seura saattaa vaihtua maanantaina.

Nashville Predators näytti sunnuntaina kuvainnollisesti ovea Eeli Tolvaselle, 23.

Se asetti sivuraiteelle ajautuneen suomalaisen siirtolistalle (waivers), josta muilla NHL-joukkueilla on 24 tuntia aikaa poimia Tolvanen riveihinsä.

Tolvasta ei ikänsä ja sopimuksensa takia voida lähettää AHL:ään ilman siirtolistan kautta menemistä.

Tolvasen kohtalo ratkeaa Suomen aikaa maanantai-iltaan mennessä. Siirtolistan ”poimintajärjestys” määräytyy sarjataulukon perusteella.

Ensimmäisenä Tolvasta tarjotaan siis NHL:n huonoimmalle joukkueelle Anaheim Ducksille. Sitten pisteprosenteissa seuraavaksi huonoimmille Chicagolle, San Joselle, Columbukselle, Arizonalle ja Philadelphialle.

Anaheimin legenda Teemu Selänne ehti jo ilmoittaa oman mielipiteensä Twitterissä. Selänne toivoi Ducksin nappaavan Tolvasen riveihinsä.

Selänteen ulostulo aiheutti porinaa Anaheimin fanikunnassa.

– Toivon todella, että Teemu soittaa Patille (GM Verbeek) ja kertoo hänelle, että napatkaa Tolvanen, eräs fani kirjoitti Selänteen twiitin yhteyteen.

Jos mikään joukkue ei ota Tolvasta siirtolistalta, tällöin hän palannee lähes kolmen vuoden tauon jälkeen Milwaukee Admiralsin AHL-joukkueen riveihin.

Todennäköisempää kuitenkin lienee, että Tolvasen NHL-seura vaihtuu maanantai-iltana. Hänen sopimuksensa on varsin huokea, ja iänkin puolesta Tolvasen parhaiden vuosien pitäisi olla vasta edessä.

Tolvanen pelaa toista kautta kolmivuotisesta sopimuksestaan, jonka kausipalkka on 1,45 miljoonaa dollaria.

Tolvasta vuoden vanhempi Juuso Välimäki teki nopeasti kauppansa siirtolistalla kauden kynnyksellä. Tuolloin Calgaryn pelaajan nappasi riveihinsä Arizona.

NHL:ssä jo keväällä 2018 sensaatiokautensa päätteeksi debytoinut Tolvanen vaikutti jo vakiinnuttaneen paikkansa Nashvillen NHL-miehistössä. Kahdella viime kaudella hän pelasi täydet NHL-kaudet ylhäällä ja sai vastuuta myös pudotuspeleissä.

Tänä syksynä Tolvanen on kuitenkin ajautunut sivuraiteelle. Otteluita on kertynyt vain 13 (2+2), ja välillä Tolvanen on istunut varamiehenä katsomossa.

Muun muassa tulokas Juuso Pärssinen on ajanut nokkimisjärjestyksessä Tolvasen edelle.