Aleksandr Ovetshkin saapui kaukaloon – katsomossa odottivat terveiset Ukrainasta

Kaksi Ukrainan maajoukkuepaitoihin sonnustautunutta katsojaa heilutti maan lippua, kun Washington Capitals ja Aleksandr Ovetshkin saapuivat Winnipegiin.

Vancouver

Washington Capitalsin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkinille heilutettiin sunnuntain NHL-kierroksella Ukrainan lippua.

Asiasta raportoi Winnipeg Sunin toimittaja Scott Billeck, joka julkaisi ottelun alkulämmittelyn aikaan otetun kuvan Twitterissä.

Ovetshkin on tullut uransa aikana tunnetuksi yhtenä merkittävänä Vladimir Putinin hallinnon pr-urheilukasvona.

Winnipegin kotiprovinssissa Manitobassa on vahva ukrainalaisyhteisö. Kaupungin reilusta 705 000 asukkaasta noin 99 000 eli 14,4 prosenttia on ukrainalaistaustaisia, mikä on prosentuaalisesti selvästi eniten ja määrällisesti niukasti enemmän kuin Edmontonissa.

Tämä näkyy myös kaupungin lentokentällä, jossa ei voi olla välttymättä pakolaisille suunnatuilta tervetuliaisteksteiltä ja -pisteiltä, joissa vapaaehtoiset palvelevat ukrainalaisia.

CBC kertoi syyskuussa, että ukrainalaisia pakolaisia oli tuolloin saapunut Winnipegiin tämän vuoden aikana yli 5 000.

Venäjä aloitti viime helmikuussa suurhyökkäyksen Ukrainaan. Ovetshkin ilmoitti tuolloin, että Putin on hänen presidenttinsä mutta väitti, ettei ole itse mukana politiikassa - vaikka hän on muun muassa ollut Putinia tukevan PutinTeam-liikkeen keulahahmo ja esittäytynyt sen perustajana.

Hän myös totesi toivovansa, että ”sota on pian ohi”.

– Ei enää sotaa, pyydän. Ei ole väliä kuka on sodassa, Venäjä, Ukraina tai muut maat, elämme maailmassa, jossa pitäisi elää rauhassa, Ovetshkin sai lopulta myös sanotuksi.

Capitals voitti ottelun 5–2. NHL:n kaikkien aikojen maaliennätystä jahtaava Ovetshkin iski loppulukemat tyhjään rysään. Hän on nyt osunut kolmessa ottelussa putkeen tehden yhteensä neljä maalia – kaikki tyhjiin ottelun lopussa.