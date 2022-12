Patrik Laine mässäili pisteillä – takoo maaleja ennätystahdissa: ”Epätodellinen harhautus”

Patrik Laine (1+2) paahtaa kovaa tulosta. Columbuksella on ollut vaikeaa, mutta se onnistui voittamaan toistamiseen putkeen.

Vancouver

Columbus Blue Jackets otti toisen peräkkäisen voittonsa, kun Los Angeles Kings kaatui värikkäiden vaiheiden jälkeen maalein 6–5.

Joukkueen suomalaistähti Patrik Laine iski tehot 1+2. Ottelu oli Laineelle syksyn ensimmäinen kolmen pinnan ilta.

Suoraan Jack Roslovicin syötöstä Columbuksen kolmannen maalin pamauttanut Laine on tehnyt nilkkavammasta toivuttuaan kuuteen otteluun yhtä monta maalia – ja syöttänyt kolme.

Otanta on vielä pieni, ja Laineen uraa ovat leimanneet kuumat ja kylmät jaksot.

Toistaiseksi hän on kuitenkin pelannut alkukauden kovemmalla maalitahdilla kuin mitä hänen loppusaldonsa ovat olleet aiemmalla NHL-uralla. 14 ottelussa on syntynyt noin 0,57 maalia per peli ja tehot 8+5.

Uransa toistaiseksi tehokkaimmin Laine pelasi toisella NHL-kaudellaan 2017–18, jolloin hän iski 82 ottelussa 44 maalia (n. 0,54 per peli) ja syötti 26.

Columbus johti ottelua niin 2–0, 3–2 kuin 5–3:kin, mutta ottelua pelillisesti hallinnut osapuoli Kings nousi päätöserässä tasoihin.

Laine kiekkoilee Columbuksessa kolmatta kauttaan.

Ratkaisu nähtiin jatkoajan avausvaihdossa. Laine vei puolustaja Sean Durzin kahville ja laukoi rystyltä, Johnny Gaudreau näytti nyrkkeilevän oikealla kädellään irtokiekkoa, joka pomppi lopulta sisään Kingsin hyökkääjän Kevin Fialan mailasta.

NHL:n Twitter-tilillä Laineen harhautusta kuvailtiin ”epätodelliseksi”.

Maali jäi taululle videotarkistuksen jälkeen.

NHL:n tilannehuoneesta alleviivattiin myöhemmin, että Gaudreaun kädellään ohjaama maali hyväksyttiin, koska Fiala oli pelaaja, joka lopulta ohjasi kiekon sisään.

Laineen sentterinä viime ottelut pelannut Roslovic oli joukkueen tehokkain pisteillään 2+2. Gaudreau sai Laineen tapaan kasaan 1+2.