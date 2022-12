Eeli Tolvasen NHL-ura syöksykierteessä – joutui siirtolistalle

Nashville Predators yrittää liikuttaa suomalaispelaajaa.

Eeli Tolvasella on vaikeaa Nashvillessa.

Hyökkääjä Eeli Tolvanen on asetettu NHL:n ns. waiver-listalle eli siirtolistalle. Nashville Predators asetti Tolvasen listalle sunnuntaina.

Mikä tahansa seura voi tehdä siirtopyynnön Tolvasesta seuraavan 48 tunnin aikana. Korkeimmalle waiver-järjestyksessä sijoittunut joukkue, joka yrittää Tolvasta riveihinsä, saa hänet seuraansa.

Suomalaisen kausi on ollut raskas pettymys. Peliaikaa on tullut niukasti, ja 13 ottelussa on syntynyt tehot 2+2.

Tolvanen tienaa tällä kaudella 1,45 miljoonaa euroa.

23-vuotias entinen Espoo Bluesin juniori löi läpi Jokerien KHL-joukkueessa kaudella 2017–18 takomalla 19 maalia 49 ottelussa. Hän on Predatorsin 1. kierroksen varaus kesältä 2017.

Tolvanen ei ole missään vaiheessa onnistunut nousemaan tasaiseksi maalintekijäksi NHL-uransa aikana. Edellisellä kahdella kaudella hän teki kumpanakin 11 maalia.