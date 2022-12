NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

IS:N TUOMIOSSA kuluneen viikon tapahtumia perkaavat liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Buffalon Tage Thompson puhkesi viime kaudella Don Granaton alaisuudessa kukkaan keskushyökkääjän paikalla. Parimetrinen ja 99-kiloinen silkkikäsi on vavahduttava viihdepaketti vailla vertaa. Thompson paukutti Columbuksen verkkoon käsittämättömät neljä maalia ottelun avauserään ja viidennen päälle toisessa erässä. Viime kesänä solmittu, ensi kaudesta alkava seitsenvuotinen 50 miljoonan dollarin pahvi näyttää seuran kannalta todelliselta alelapulta.

Puheenaihe

Maalitalkoot sen kuin jatkuvat. Uuden ajan NHL on lähestulkoon kuin jatkuvat nuorten MM-kisat. Pistepörssin 50 parhaan joukossa on vain pari pelaajaa, joiden pistekeskiarvo on alle pinna per peli. Kaiken maailman ennätyksiä ja pisteputkia paiskotaan siihen tahtiin, että ne tuntuvat jo arkipäiväisiltä. Minkä verran peli tiivistyy ja puolustaminen paranee kevättä kohden?

Suomalainen

Mikko Rantanen on nyt todella kovassa paikassa. Nousiaisten härkä on ykkössentteri joukkueessa, jonka hyökkäysmateriaali on karmean loukkaantumissuman takia muuten liki AHL-tasoa. Kammominuutteja läpi syksyn pelanneiden Rantasen ja Cale Makarin täytyy jaksaa – ja kantaa joukkuetta voittoihin, jotka ovat viime aikoina jääneet vähiin. Pudotuspelipaikka ei ole itsestäänselvyys.

Farssi

Juuso Välimäen aika Calgaryssa pantiin pakettiin melko osuvalla tavalla, kun paluuottelussa jumbotronilla toivotettiin ”Jusso” takaisin. Ei se noin vaikeaa voi olla. Epäkunnioittavaa ja hämmentävää, miten usein ammattilaisillakin menee suomalaisten nimien kirjoitusasu päin sitä itseään.

Lue lisää: Juuso Välimäki nousi uudelle tasolle NHL:ssä – yllätti tyylillään ottelun alkulämmittelyissä: ”Jätkät sanoivat”

Yllätys

Winnipeg Jets paahtaa Keskisen divisioonan piikkipaikalla ja lännen kakkosena. Rick Bownessin joukot ovat yllättäneet toden teolla. Suurin kunnia tästä kuuluu tosin maalivahti Connor Hellebuyckille, joka on seissyt päällään ja pelastanut joukkueelle ison määrän voittoja.

Sami Hoffrén

Tähti

Connor McDavidin pistetahti on älytön. Edmontonin kapteeni takoo tulosta 1,93 pisteen keskiarvolla, mikä enteilee reippaasti yli 150 pisteen kautta. NHL:ssä ei ole rikottu 140 pisteen rajaa kertaakaan 2000-luvulla. Rajan rikkomiseen McDavidille riittää runkosarjan jäljellä olevista 55 ottelusta 88 pistettä. McDavidille tämä on paperia, jos vain mies pysyy kasassa.

Connor McDavid kiitää omilla luvuillaan pörssikärjessä.

Puheenaihe

NHL:ssä mätetään maaleja kovemmalla tahdilla kuin kertaakaan 2000-luvulla. Ottelukohtainen keskiarvo on yli 6,3 maalia. Syyskaudella on nähty villejä sirkusotteluita, joissa momentum vaihtelee kontrolloimattomasti. Huima yksilötaito selittää osaltaan maalitalkoot, mutta syynä on myös hyökkäämisen korostaminen laadukkaan puolustamisen kustannuksella. Joukkueet ottavat (tyhmiäkin) riskejä, mikä heijastuu tulostaululle.

Suomalainen

Miro Heiskanen kilpailee tosissaan tällä kaudella parhaan puolustajan Norris-palkinnosta. Dallasin takalinjojen keisari on kuulunut sarjan eliittipuolustajien joukkoon jo pidempään, mutta nyt myös äänestäjien huomion herättävä pistetahti (24, 5+16) on sitä luokkaa, että palkinnon tavoittelu on realismia.

Dallasin alakerta on Miro Heiskasen valtakuntaa.

Farssi

Columbus kyykkäsi rumasti kotiyleisönsä edessä, kun Buffalo takoi avauserään 6–0-lukemat. ”Olen hävinnyt paljon otteluita, mutta en usko, että olen ollut vastaavanlaisessa aiemmin”, niputti Patrik Laine. Idän surkein nippu on hälyttävässä kriisissä. Päävalmentaja Brad Larsenin alaisuudessa sinitakkien pelaaminen on kammottavalla tasolla. Samalla paine kasvaa GM Jarmo Kekäläistä kohtaan.

Lue lisää: Täystyrmäys! Columbus jyrättiin historiallisesti jään rakoon – Patrik Laineen maalit laiha lohtu

Yllätys

Eetu Mäkiniemi debytoi San Jose Sharksin maalilla torstain vastaisena yönä. Nuoresta 23-vuotiaasta vantaalaisesta tuli samalla historian 39:s suomalaisvahti, joka on pelannut NHL:ssä. Ilveksessä toissa kaudella torjunut veskari on ottanut parissa vuodessa isoja kehitysharppauksia. Mäkiniemi kaipaa vielä lisämarinointia AHL:ssä, mutta potentiaali kutkuttaa.

Ville Touru

Tähti

New Jersey löi reilu vuosi sitten Jack Hughesin käteen 8 vuoden ja 64 miljoonan megasopimuksen. Mikä loistava peliliike se Devilsiltä olikaan! Kesän 2019 ykkösvarauksesta on tullut niin perinteisillä kuin edistyneilläkin tilastoilla mitattuna jo yksi NHL:n eturivin pelaajista. Jo Hughesin viime kausi oli yli pinna per peli, eikä sen alle jäämistä ole näköpiirissä ainakaan tällä vuosikymmenellä. Tällä taikurilla on ikää vasta 21 vuotta.

Puheenaihe

Toronton Mitch Marnerin pisteputkiseuranta vain kuumenee. Nyt se on jo 21 ottelun mittainen. Tätä pidemmälle on NHL:n historiassa päässyt vain 13 miestä. 2000-luvulla kolme: Patrick Kane 26 (2015), Sidney Crosby (25) 2010 ja Dany Heatley 22 (2005).

Suomalainen

Ville Husso on osoittanut, ettei sensaatiomainen viime kausi ollut mikään suonenveto. 27-vuotias suomalaisveskari on ottanut ykkösvahdin viitan tukevasti harteilleen Detroitissa. Tilastot kertovat tilanteesta kaiken oleellisen: Husso on ”pelastanut” kauden aikana reilut 7 maalia odottamaan nähden, Alex Nedeljkovic taas on päästänyt melkein 9 maalia enemmän kuin ”olisi pitänyt”.

Farssi

St. Louis on jäänyt 11 viime kauden aikana vain kerran pudotuspelien ulkopuolelle. Nyt uhkaa olla toinen kerta. Päävalmentaja Craig Beruben mitta tuli täyteen tuoreimman ottelun jälkeen: ”Täällä on liikaa jätkiä, jotka eivät saavu tosissaan paikalle tai ajattele joukkuetta etusijalla. Jos näin tapahtuu, me emme ole menossa minnekään. Enkä juuri nyt usko, että tämä muuttuu.” Olisiko mestarivalmentajan aika kaupungissa tulossa täyteen?

Yllätys

Kuinka monella joukkueella on Taylor Hallin, 31, tasoinen pelaaja kolmosketjussa? Vain Bostonilla. Kaiken lisäksi vuonna 2018 NHL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Hall pelaa varsin mainiota kautta ja on Bruinsin toiseksi paras maalintekijä. Tämä korostaa entisestään, kuinka mahtava joukkue sarjataulukon ykkösporukka juuri nyt on.