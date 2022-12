Jesse Puljujärvi latoi epätoivoista tekstiä Ylellä – Edmontonin pomo iski kylmästi takaisin, yrittää päästä suomalaisesta eroon

Jesse Puljujärven ja Edmontonin ero näyttää vääjäämättömältä.

Kaukana on syyskausi 2021, kun Jesse Puljujärvi loisti elämänsä iskussa Edmonton Oilersin fanien lemmikkinä.

Puljujärven alamäki alkoi likimain viime vuodenvaihteessa ja on jatkunut läpi kuluneen vuoden. Tämän kauden 27 ottelussa Puljujärvi on tehnyt yhden vaivaisen maalin. Syöttöpisteitä on viisi.

Suomalaislaituria on pompoteltu kokoonpanon laidalta toiselle, mutta oikein missään ei tunnu nyt kulkevan. Hymy on kadonnut torniolaisen kasvoilta.

Tällä viikolla Puljujärvi, 24, antoi Ylelle epätoivoa huokuneen haastattelun.

– Minä nyt haen sitä, millainen pelaaja loppujen lopuksi olisin, kun en tunnu sopivan täällä oikein mihinkään, kuudetta kauttaan Oilersissa pelaava Puljujärvi tuskaili Ylelle.

– Olen minä sitä paljon miettinyt, miksi tehoja ei nyt tule. Aiemmin tuli ja nyt kuitenkin olen vanhempi, kokeneempi ja varmasti parempi pelaaja kuin silloin. Moni on saanut siinä pelata, mutta ehkä minulla ei sitten vain riitä siihen rooliin, Puljujärvi manasi pelaamisestaan Connor McDavidin rinnalla.

Puljujärvi kertoi, että hän haluaisi olla tulosroolin pelaaja mutta alkaneensa epäillä omia kykyjään.

– Näyttää siltä, ettei minusta ole siihen rooliin NHL:ssä. Ehkä sitten jossakin toisessa sarjassa on, Puljujärvi ilmoitti.

Jesse Puljujärven syyskausi on ollut tuskainen.

Puljujärven parahduksiin tartuttiin nopeasti Edmontonissa. Sportsnet säntäsi välittömästi Oilersin GM:n Ken Hollandin pakeille kysymään tämän mielipidettä.

– Jesse Puljujärvi on eksyksissä, kanadalaismedian artikkeli alkaa ytimekkäästi.

Sportsnet oli esittelyt Puljujärven Ylelle antamat lausunnot Hollandille.

– Tämä on kova liiga. Se on yksi syistä, miksi jätän nuoret pelaajat AHL:ään niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista. Tämä ei ole kasvattajaliiga. Tässä liigassa sinut tuomitaan sen perusteella, mitä tuot pöytään, ei potentiaalin perusteella. Joten kun kuulen Jessen kaltaisen pelaajan sanovan, että hän on kadottanut itseluottamuksensa, en kuule tällaista ihan ensimmäistä kertaa, Holland sanoi.

Kokenut seurapomo nosti kätensä pystyyn tuskailevan Puljujärven suhteen.

– Ei minulla oikeastaan ole ratkaisua. Tässä vastaukseni: tämä on kova liiga, Holland, 67, ilmoitti kylmästi suomalaisen suuntaan.

Kesällä Edmonton teki Puljujärven kanssa yksivuotisen, arvoltaan kolmen miljoonan dollarin sopimuksen. Hänen oikeutensa pysyvät seuralla vielä sen jälkeen.

Sportsnet kertoo, että Holland oli yrittänyt viime kesänä kaupitella Puljujärveä. Hänen hintapyyntönsä oli toisen kierroksen varausvuoro, mutta kukaan ei tarttunut.

Tällä kaudella suomalaisen siirtoarvo ei ole ainakaan noussut. Puljujärven pelaaminen on ollut todella arkaa. Itseluottamuksen puuttuminen ja turhautuminen huokuvat kauas.

Puljujärven ja Edmontonin ero alkaa näyttää vääjäämättömältä.

– Kumpikaan osapuoli ei suostu puhumaan asiasta, joka on käymässä selväksi: raikas alku uudessa seurassa olisi parhaaksi pelaajalle, Sportsnetin konkaritoimittaja Marc Spector kirjoittaa ja jatkaa:

– Mutta ei ole salaisuus, että Holland yrittää kaupata Puljujärven kolmen miljoonan taalan sopimusta missä tahansa kaupassa tehdäkseen palkkakattoon tilaa. Totta kai auttaisi, jos pelaaja olisi vähän tuottavampi.