Kommentti: Jarmo Kekäläisen Columbuksella luututtiin taas lattiaa – karmeat numerot kertovat kaiken

Columbus Blue Jacketsin tuore murskatappio herätti taas kuukauden takaiset kysymykset henkiin, kirjoittaa Tommi Koivunen.

Vancouver

0–6.

Columbus Blue Jackets sai yli kaksikymmenvuotisen historiansa kovimman löylytyksen ottelun avauserässä, kun Buffalo Sabres tuli vierastupaan ja täräytti GM Jarmo Kekäläisen joukot kanveesiin. Kävelevä highlight-kooste, liigan viihdyttävin pelaaja Tage Thompson luuttusi sinitakeilla lattiaa ja oli ajassa 16.40 paiskonut neljä maalia.

Torstain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatun ottelun loppulukemat 4–9 eivät ole paljoakaan kauniimmat.

Columbus oli huono ja kuriton jäähypenkkiä kuluttaneen Sean Kuralyn johdolla.

Maalivahdit Joonas Korpisalo tai Elvis Merzlikins eivät pystyneet venymään kriittisiin pelastuksiin. Kuusi maalia 12 laukauksella on raju lukema, vaikka joukkue edessä puolustikin huonosti. Esimerkiksi Natural Stat Trick -sivuston analytiikan mukaan Sabres vei avauserän maaliodottaman vain 0,99–0,5.

Maalivahdeista Merzlikins on alkukauden aikana ollut paitsi loukkaantuneena myös liigan huonoimpia ellei huonoin maalivahti niin perinteisin kuin kehittyneinkin tilastomenetelmin asiaa mitattaessa.

Päästettyjen maalien keskiarvo 5,06 ja torjuntaprosentti 85,6 ovat lukemia, joilla ei pelejä voiteta.

Hänen viisivuotinen, 27 miljoonan dollarin arvoinen sopimuksensa on vasta alkanut. Merzlikins on ollut syyskauden pahin floppi – olkoonkin, että myös joukkue edessä on vaikuttanut kammonumeroihin. Esimerkiksi puolustukseen isähahmoksi hankittu Erik Gudbranson (4x4 miljoonaa) ei toistaiseksi ole ainakaan jäällä ollut kaivatunlainen vahvistus.

Elvis Merzlikins ei ole onnistunut kuluvana syksynä.

Columbus oli edellisen kerran aallonpohjassa reilu kuukausi sitten. Silloin se hävisi viidesti putkeen, pahimpana mahalaskuna kammottava 1–7-tappio New Jerseylle, jota seurasivat heikot Tampereen pelit Coloradoa vastaan.

Tämän kriisin Blue Jackets onnistui selättämään ja on sittemmin pelannut ja kamppaillut ihan kohtuu hyvin, mutta tuorein esitys herättää vanhat kysymykset joukkueen henkisestä tilasta henkiin. Tappio oli myös jo kolmas putkeen.

Kekäläinen on vakuuttanut luottoaan päävalmentajaan Brad Larseniin ja tämän prosessiin, mutta tällaiset sukellukset kotiyleisön edessä eivät näytä hyvältä. Eivät etenkään, kun Larsenin näytöt penkin takana ovat toistaiseksi jääneet ohuiksi.

45-vuotiaan kanadalaisen vahtivuorolla Columbus päästi myös viime kaudella, hänen ensimmäisellään päävalmentajana, kerran yhdeksän kiekkoa omiin.

Niin Larsen kuin kaksi lohdutusmaalia laukonut Patrik Lainekin sanoivat kuitenkin The Athleticin mukaan, etteivät muista koskaan olleensa mukana vastaavassa pelissä kuin nyt.

Löylytyksen myötä Columbus on päästänyt kuluneen alkukauden aikana järisyttävät 105 maalia 25 ottelussa. Kammottava lukema.

Vain lännen hännänhuipun Anaheimin verkko on heilunut useammin, 114 kertaa 27 ottelussa.

Columbuksen puolustukseksi on todettava, että joukkue on kärsinyt todella pahasta loukkaantumissumasta.

Tälläkin hetkellä sivussa on neljä pakkia, ja heistä kauden alun ykköspari Zach Werenski ja Adam Boqvist on pitkäaikaisloukkaantuneiden listalla. Werenski on 9,583 miljoonan dollarin caphitillään joukkueen toiseksi parhaiten palkattu pelaaja ja aiheuttaa valtavan loven puolustukseen.

Hyökkääjistäkin poissa ovat Jakub Voracek ja Justin Danforth, joiden varaan pystyi ennen kautta laskemaan tehopisteitä.

Connor Bedard on todennäköinen ykkösvaraus.

Pudotuspelijuna Columbukselta on jo karannut.

Edessä on pitkä kausi, mutta ainakin jos nykymeno jatkuu, ensi kesänä voi olla tarjolla superluokan palkinto. Poikkeustalentti Connor Bedard, joka valahtaa jonkun pohjakerroksen joukkueen syliin varaustilaisuudessa.