Aleksander Barkovin mystisen sairausloman syy selvisi – ”Perkele, sinulla on tällainen!”

Isä paljasti, miksi Floridan supertähti on ollut sivussa tositoimista.

Aleksander Barkovilla on keuhkokuume.

TALLINNA

Missä on Aleksander Barkov?

Kysymys on askarruttanut NHL-faneja, sillä Florida Panthersin supertähti on ollut sivussa jo kaksi viikkoa.

Barkovin ylle on langennut mystinen varjo. Seura on kertonut vain, että suomalainen on sairaana ja että kyse ei ole koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Barkovin isä, entinen huippupelaaja Aleksander Barkov senior kertoo nyt, että hänen pojallaan on keuhkokuume.

– Hänellä nousi kuume, sitten se laski yhdeksi päiväksi ja hän pääsi pelaamaan. Sen jälkeen kuume nousi 39,5 asteeseen, Barkov senior selvitti IS:lle.

Barkov junior meni lääkäriin.

– Lääkäri katsoi röntgenkuvat ja sanoi, että perkele, sinulla on tällainen! isä-Barkov tokaisi.

Keuhkokuumeen kanssa ei leikitä.

Lue lisää: Aleksander Barkovista tuli isä! Lapsi vieraili Tampereella – ”On se hyvä poika”

Isä-Barkov pitää tiiviisti yhteyttä poikaansa. Floridan kapteeni joutui vetäytymään joukkueen lännenkiertueelta.

Barkovin vointi on parantunut ja isänsä mukaan hän on päässyt jo jäälle harjoittelemaan.

– Hän pelaa todennäköisesti torstaina, Barkov senior paljasti.

Panthers kohtaa torstaina kotijäällään Detroit Red Wingsin.

– Hän sanoi, että olo on vielä raskas, mutta hänestä tuntuu koko ajan paremmalta.

Aleksander Barkov senior valmentaa Viron nuorten maajoukkuetta.

Panthersin kausi on ollut vaisu. Jopa pudotuspelipaikka on uhattuna, mikä on viime kauden runkosarjan ykköselle noloa.

– Tilanne on vaarallinen, isä-Barkov totesi.

– Nyt tarvitaan voittoja.

Panthersin ilmapiirissä ei pitäisi olla ongelmia.

– Pikku-Sasha sanoi, että heillä on hyvä valmentaja, jolle pelaajat haluavat pelata, Barkov senior sanoi Paul Mauriceen viitaten.

– Joukkueen fiilis on Sashan mukaan hyvä ja kaikki ovat valmiita taistelemaan.