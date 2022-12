Aleksander Barkovista tuli isä! Lapsi vieraili Tampereella – ”On se hyvä poika”

”Kaikki ovat onnellisia.”

TALLINNA

NHL-tähti Aleksander Barkovista on tullut kaikessa hiljaisuudessa isä.

Uutisen vahvisti Ilta-Sanomille Barkovin isä, entinen huippupelaaja Aleksander Barkov senior.

Poikalapsi syntyi 3. joulukuuta 2021 ja täytti juuri vuoden. Lapsen äiti on yhdysvaltalainen.

– On se hyvä poika. Kaikki ovat onnellisia, lapsen isoisä Barkov senior tunnelmoi IS:lle Tallinnassa.

57-vuotias Barkov senior toimii Viron alle 20-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana. Viro pelaa sunnuntaina alkavissa 1B-divisioonan MM-kisoissa Puolassa.

Florida Panthersin kapteenin, 27-vuotiaan Barkov juniorin jälkikasvu on vieraillut jo Suomessa.

– Hän oli kesällä viikon Tampereella, isoisä-Barkov kertoo.

Valmentajantyöt pitävät vaarin kiireisenä, mutta lapsen isoäiti Olga Barkova käy usein Floridassa ja viettää aikaa lapsenlapsensa kanssa.

Lapsen äiti on julkaissut Instagram-tilillään kuvia, joissa lapsi poseeraa isänsä ja isoäitinsä kanssa. Vauva on saanut jo oman Panthers-paitansa, jossa lukee ”Barkov Jr”.

Aleksander Barkovin isä Aleksander Barkov senior on ylpeä isoisä.

Barkov on ollut kaksi viime viikkoa sivussa Panthersin kokoonpanosta sairastelun takia.

Paine palata kaukaloon on kova, sillä viime kaudella runkosarjan voittaneen joukkueen kausi on sujunut alakanttiin. Playoff-paikka on vaarassa.

Barkov on pelannut Panthersissa tällä kaudella 19 ottelua ja tehnyt 18 (5+13) tehopistettä.

Tampereella vuonna 1995 syntynyt ja Tapparasta maailmalle ponnistanut Barkov on edustanut Floridaa kaudesta 2013–14 alkaen. Kapteenina hän toimii jo viidettä kauttaan.