Jesse Puljujärvi tarpoo syvässä suossa – nämä numerot kertovat paljon

Jesse Puljujärvellä ei kulje. Tulos on tällä kaudella jäänyt laihaksi.

Vancouver

Edmonton Oilersin Zach Hyman loukkaantui lauantaina ottelussa Montreal Canadiensia vastaan.

Jesse Puljujärvi pääsi maanantaina paitsi aloittamaan ottelun ykkösketjussa Leon Draisaitlin ja Connor McDavidin vierellä myös ylivoimaan joukkueen ykköstähtien rinnalle.

Tulos oli kuitenkin tuttu. Puljujärvi jäi pisteittä kolmatta kertaa peräjälkeen, maaliton putki venyi jo 19 ottelun mittaiseksi.

Suomalaislaituri myös menetti ottelun puolivälin tietämillä paikkansa kärkiketjussa.

Ylivoimaa Oilers sai pelata vain kerran. Maskimies Puljujärvi oli reilun minuutin askissa ennen kuin tuli vaihtoon – McDavid, Draisaitl ja Ryan Nugent-Hopkins pelasivat käytännössä koko pariminuuttisen saamatta aikaan tulosta.

Oilers oli täysi vastaantulija ja hävisi vain 2–3 pitkälti 47 torjuntaa ottaneen Stuart Skinnerin ansiosta.

Maaliton putki on Puljujärven pisin sen jälkeen, kun hän palasi NHL:ään kaudeksi 2020–21.

Oilersin päävalmentajan Jay Woodcroftin lehdistötilaisuudessa ei juuri puhuttu Puljujärvestä, mutta suomalaista sivuttiin, kun Hymanin tilalla kärkiketjun oikeassa laidassa pelanneet Puljujärvi, Kailer Yamamoto, Dylan Holloway ja yhden vaihdon vetänyt Mattias Janmark mainittiin.

– Hänen poissaolonsa oli meille rankkaa, mutta siinä pelanneet jätkät antoivat kaikkensa, Woodcroft ruoti.

Puljujärven 26 ottelun saldo on 1+5 tehopistettä. Tällä kaudella selvästi aiempaa ahnaammin taklauksia jakaneelle Puljujärvelle on merkattu 60 niittiä. Laukausprosentti 2,7 on ollut heikoin sitten hänen tulokaskautensa 2016-17, jolloin pistesaldo oli 28 ottelun jälkeen liki sama kuin nyt, 1+7.

Myös toisen tuloksenteon kanssa läpi NHL-uransa tuskailleen hyökkääjän Kaapo Kakon kuiva kausi jatkui. Kakko jäi pisteittä seitsemättä kertaa putkeen, kun New York Rangers kohtasi St. Louisin.

Rangersin Chris Kreider pyöritteli MSG Networkin haastattelussa päätään, kun Kakko ei taaskaan päässyt tolppaa lähemmäs maalia.

– Ensi pelissä kiekon täytyy mennä hänen takapuolestaan sisään tai jotain. Hän saa vielä palkinnon, sillä hän tekee paljon hyviä asioita ja hänen pelinsä on kehittynyt todella paljon, Kreider sanoi.

Tehotilastoonsa Kakko sai 6–4-voitossa lukeman +2. Peliaika jäi kolmatta kertaa tällä kaudella alle 13 minuutin. Turkulaisen 24 ottelun pistesaldo on 4+4.