Juuso Välimäki nousi uudelle tasolle NHL:ssä – yllätti tyylillään ottelun alkulämmittelyissä: ”Jätkät sanoivat”

Juuso Välimäki palasi Calgaryyn täysin erilaisella mielellä kuin siellä vuosi sitten oli. Takana on selvästi plusmerkkinen alkukausi Arizona Coyotesin puolustuksessa.

Vancouver

Yli neljäsosa NHL-kaudesta on pelattu.

Tällä otannalla Juuso Välimäki, 24, on osoittanut olevansa valmis isompiin saappaisiin kuin mitä Calgary Flamesissa oli tarjolla.

Ns. siirtolistalta eli waiversista Arizona Coyotesiin kauden kynnyksellä poimittu Välimäki on ollut joukkueensa parhaimmistoa.

18 ottelun jälkeen tilastoihin on kirjattu kuusi (1+5) tehopistettä ja +4, joka on joukkueen toiseksi paras teholukema. Kehittyneempien tilastojen ja analytiikan mukaan Välimäen voi sanoa olleen jopa joukkueensa paras pelaaja.

Otteet ovat tehneet vaikutuksen päävalmentajaan Andre Tourignyyn.

– Juuso on tosi fiksu ja varmaotteinen, hän pelaa hyvin kiekolla ja kamppailee kovaa. Olen ollut tyytyväinen hänen peliinsä, Tourigny summasi Ilta-Sanomille Vancouverissa.

Juuso Välimäki on alkukauden aikana pelannut paljon parina sveitsiläisen J.J. Moserin kanssa. Moser on joukkueen toisen suomalaisen Matias Maccellin huonekaveri pelireissuilla.

Välimäki on ilmoittanut haluavansa kasvaa ison roolin NHL-pelaajaksi.

Tourigny näkee, että suomalaispakilla on kaikki edellytykset ottaa pysyvä ruutu kärkipareista.

– Uskon todella Valiin. Hän on nuori puolustaja, jota loukkaantumiset ovat jarruttaneet, mutta nyt hän on taas päässyt pelaamaan paljon.

Välimäki pelasi Calgary Flamesin organisaatiossa kaudesta 2018–19 lähtien.

– Loistojätkä ja tosi lahjakas pelaaja. Juuso pelasi isoja minuutteja heti ensimmäisellä kaudellaan ja muistan, että hän oli erittäin hyvä silloin myös pudotuspeleissä, Floridaan kesällä siirtynyt Matthew Tkachuk niputti IS:lle.

Välimäki pelasi tuolloin pari pudotuspeliottelua sarjassa Coloradoa vastaan.

– Paha loukkaantuminen jarrutti, ja Calgaryssa hän ei saanut mahdollisuutta. Hienoa nähdä, että hän on Arizonassa pystynyt luomaan itselleen taas nimeä, Tkachuk sanoi.

Välimäki oli polvivamman takia sivussa koko kauden 2019–20. Sittemmin hänen peliaikansa ensin pieneni ja sitten loppui kokonaan penkin taakse tulleen Darryl Sutterin alaisuudessa.

Tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa Arizona pelaa nimenomaan Calgaryssa, jonne Coyotes saapui sunnuntaina.

Näyttöhalut paluuottelussa ovat luonnollisesti kovat.

– Odotan peliä paljon ja haluan näyttää, Välimäki sanoi.

– Muuten ei vielä ole tullut mitään kovin ihmeellisiä tuntemuksia. Kun hallille menee, niin vähän varmaan jonkinnäköisiä fiiliksiä tulee. Aika pitkään täällä kuitenkin meni, Välimäki kertoi Calgarysta ottelun aattona.

Jakob Chychrunin paluun jälkeen Coyotesin pakkiparit ovat eläneet, mutta valtaosaksi Välimäki on pelannut sveitsiläisen J.J. Moserin pakkiparina.

Moser sanoo kaksikon yhteyden jäällä toimivan saumattomasti, kun he ajattelevat pelistä niin samalla lailla. Välimäki itse sanoo samaa.

– Tosi ystävällinen ja huoleton jätkä. Hyvä pelaaja, jonka kanssa olemme samantyyppisiä. Luemme toisiamme hyvin jäällä, ja jään ulkopuolella on helppoa keskustella peliasioista, Välimäki kertoi.

J.J. Moser on muodostanut Välimäen kanssa väkevän pakkiparin.

Coyotes on aloittanut kauden rajulla vieraskiertueella. 22 pelistä 18 on pelattu vieraissa.

– Olemme pari kertaa tainneet olla 2,5 päivää kotona eli yhteensä sen 5-6 päivää.

Keväällä tahti rauhoittuu.

– Mukavampi näin päin, että otetaan tämä ensin alta pois. Uutena pelaajana tämä on ollut ihan ok. Kun on koko ajan jätkien kanssa, muihin tutustuu helpommin ja nopeammin. Tämä on alussa jopa auttanut minua.

Edellisottelussa Vancouverissa Välimäki yllätti alkulämmittelyissä, kun hän viiletti kaukalossa uudella tyylillä, konkarin elkein tukka hulmuten ilman kypärää.

Välimäki debytoi liigassa kaudella 2018–19. Juuri kyseisellä kaudella tai sitä ennen NHL:ään saapuneet pelaajat saavat olla jäälämmöillä ilman kypärää, sen jälkeen debytoineille kypärä on pakollinen.

Vakituista tapaa tästä ei kuitenkaan ole tulossa.

– Jätkät sanoivat, että kun pelaa sadannen pelin, ei saa laittaa pottaa päähän, Välimäki hymähti.

– Tämä oli ihan poikkeuskeissi.

Canucksia vastaan Välimäki pääsi pisteille annettuaan loistavan avauksen pystyyn. Liam O’Brien jatkoi Christian Fischerille, joka iski läpiajosta.

Samaa Välimäki haluaa lisää ja näkee kehityskohteen: hän haluaa olla tuottamassa lisää maaleja.

– Haluan vähän enemmän pystyä tuomaan hyökkäyspelaamiseen. Joukkueena meidän on ollut vaikeaa tehdä maaleja viidellä viittä vastaan. Kun siihen pystyisin antamaan vähän lisää, auttaisin joukkuetta ja myös itseäni.

Matias Maccelli jakaa taitavia syöttöjä.

Vancouveria vastaan Välimäellä oli hyvä paikka laukoa kauden toinen maali, mutta laukaus Matias Maccellin tarjoilusta ei osunut tolppien väliin.

– Ihan hyvän syötön laittoi taas meikälle. Siitä olisi ehkä voinut uuniinkin laittaa, mutta jäi vielä odottamaan.

Välimäki on erittäin iloinen alkukaudestaan ja kokee pystyneensä pelaamaan selvästi paremmin kuin aiemmin NHL:ssä.

Kehityskohteista kysyttäessä hän mainitsee kuitenkin myös tasaisuuden.

– En tiedä, onko siinä sinällään parannettavaa, mutta kun olen löytänyt hyvän peruspelaamisen tason ja pystynyt puolustamaan hyvin, haluan joka ilta tehdä samaa.

– Se on minulle tärkeää. Ripaus vielä tehokkuutta hyökkäyspelaamiseen, niin voin olla aika tyytyväinen.