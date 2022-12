Mikael Granlundin vaimo Emmi avautuu asioista, joita ei voi käsittää Yhdysvalloissa: ”Raivo kiehuu, kun ajattelenkin”

Emmi Granlundin perhe viihtyy Nashvillessä, mutta Tennesseen konservatiivisuus saa hänet toisinaan kihisemään raivosta. Suomesta ja suomalaisuudesta kertominen Uudella mantereella tekee kahden lapsen äidin ylpeäksi.

Emmi Granlund, 32, on kahden lapsen äiti ja luova moniosaaja. Hänen puolisonsa on NHL-tähti Mikael Granlund.

SUOMESTA katsottuna nanny-kulttuuri tuntuu vieraalta. Siis lastenhoitaja, joka tulee päivisin perheen kotiin.

Vieraalta se tuntui myös Emmi Granlundista, ennen kun hän sai lapsia.

– Mutta tässä elämäntilanteessa se on maailman paras idea, Nashvillessä Yhdysvalloissa asuva Granlund sanoo.

Hänellä ja aviomies Mikaelilla on kaksi pientä poikaa, 1- ja 3-vuotiaat. ”Maailman paras viisikymppinen täti”, kuten Granlund perheen nannyä kuvailee, leikkii, askartelee, piirtää ja käy poikien kanssa retkillä.

– Se on ollut ihan mieletön helpotus ja pystyn tekemään omia projektejani, kahden lapsen äiti kertoo.

Hollolasta kotoisin oleva Granlund, 32, tekee tällä hetkellä levyä ja ahertaa kirjaprojektin parissa. Viime kesänä hänellä oli taidenäyttelyt Helsingissä ja Barcelonassa.

– Pystyn aikatauluttamaan niitä ja keskittymään samalla omaan hyvinvointiin. Ehdin maalaamaan ja tekemään kuvauksia. Se on ollut ihan mahtavaa.

Ateljeessa riittää vilskettä.

JOS Granlundit eivät olisi palkanneet nannyä, äiti ei ehtisi omia projektejaan juuri tekemään.

Mikael-puoliso on NHL-jääkiekkoilija. Emmi laski ystävänsä Idan – jonka puoliso pelaa myös Nashville Predatorsissa – kanssa, että miehet ovat kauden aikana 75 prosenttia ajasta poissa kotoa. Puolet pelireissuilla ja kotipelien aikaan työ- ja vapaa-aika jakautuvat karkeasti puoliksi.

Vanhemmuus jakautuu siis epätasaisesti, minkä Granlundit toki tiesivätkin ennen perheen perustamista.

– Mutta ennen kuin olet vanhempi, et tiedä yhtään mitä se on, vaikka olisit kuinka nähnyt vanhempia ja lapsia ympärillä – vaikka olisit kuinka luullut varautuneesi siihen, mitä perhe-elämä tulee olemaan urheilijan puolisona.

Pelin henki on selvä, mutta tilanne voi olla myös ristiriitainen. Kotona lasten kanssa oleva vanhempi kaipaa toisen läsnäoloa, vanhemmuuden jakamista. Reissussa oleva vanhempi taas haluaisi olla enemmän läsnä, päästä jakamaan vanhemmuutta.

Emmi Granlund sanoo, että he keskustelevat asiasta paljon.

– Olen superkiitollinen siitä, kuinka läsnä Mikael on, kun hän on kotona. Hän on ihan paras isä meidän lapsille.

Lasten kanssa puuhastelu tuo elämään iloa. Leikkiminen on myös terapeuttista.

– On ollut mahtava huomata, että hän ei tuo työpaineita kotiin. Mikaelia varmasti auttaa se, kun hän on niin täysillä läsnä siinä hetkessä rakentelemassa legoja, eikä edes pysty ajattelemaan mitään muuta.

Emmi Granlundia voisi luonnehtia moniosaajaksi. Hän maalaa ja sisustaa, tekee musiikkia ja vaatteita. Hän tekee intohimotyötään luovien projektien parissa.

– Haluan näyttää lapsilleni esimerkkiä, kuinka tärkeää on toteuttaa omaa visiota ja missiota, koska se luo liekin koko elämälle.

– Mikaelille se on jääkiekko. On mahtavaa, kun pojat pääsevät näkemään, kuinka korkealla tasolla isä intohimoaan toteuttaa. Pojat ovat ihan innoissaan, kun pääsevät alkulämmittelyihin potkimaan palloa.

Emmi Granlundin taidenäyttely Kämp Galleriassa Helsingissä.

Luovien projektien ohella Granlund on opiskellut henkistä hyvinvointia. Hän on muun muassa kouluttautunut äänimaljahoitajaksi.

Henkisestä hyvinvoinnista hän kiinnostui erityisesti suuren surun aikana. Pari menetti tyttövauvan poikien syntymien välissä. Menetyksen jälkeistä raskautta varjosti epävarmuus, menetyksenpelko.

Saman kauden aikana Predators-perheeseen syntyi useampi vauva. Granlundien Noel-poika syntyi kesäkuussa 2021.

– Kaikkien muiden raskaus tuntui menevän helposti, ja he saivat terveitä lapsia. Se ei ole multa pois, mutta kun itsellä oli se epävarmuus, että kaikki voi mennä vielä pieleen, vaikka halusin uskoa ja luottaa, että kaikki menee hyvin.

Haastatteluhetkellä 1,5-vuotias vauhtiveikko meluaa iloisesti taustalla.

GRANLUNDIT saivat kokea NHL-elämän armottomuuden helmikuussa 2019. Esikoispoika Milo syntyi samana päivänä, kun Mikael kaupattiin Minnesota Wildista Nashvilleen.

Emmi Granlund maalaa, kun nanny hoitaa poikia.

Emmi ei kuitenkaan koe NHL-elämän epävarmuutta ahdistavaksi.

– Otan sen vain jännittävänä elementtinä. Koska vain voi tapahtua mitä vaan. Odotinkin sitä treidiä, kun se tapahtui, hän naurahtaa.

Minneapolisin paukkupakkasten sijaan hän pääsi vaunulenkeille Nashvillen t-paitakeleihin.

– Nashville on ollut ihana paikka. Olen löytänyt ihania ihmisiä joukkueen kautta ja samanhenkisiä ystäviä myös jääkiekon ulkopuolelta.

Mikael Granlund pelaa NHL:ssä Nashville Predatorsissa.

ON Nashvillessä, tai laajemmin kotiosavaltio Tennesseessä toinenkin puoli. Samalla, kun lämpömittari muuttui sinisestä punaiseksi, muuttui myös ympäristön arvoilmasto sinisestä punaiseksi. Liberaalimmasta pohjoisesta konservatiiviseen etelään.

Tennesseen aborttilaki on yksi Yhdysvaltain tiukimpia. Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesällä Roe v Wade -päätöksen (vuodelta 1973), joka takasi perustuslaillisen aborttioikeuden koko liittovaltion tasolla ja palautti päätösvallan osavaltioihin. Tennesseessä aborttia ei saa enää kuuden viikon jälkeen. Ei vaikka olisi joutunut raiskauksen uhriksi.

– Suomalaisena perusarvoihin kuuluu oikeus omaan kehoon ja vapaus omiin valintoihin. Tänne tullessa tuntuu kuin matkustaisi ajassa 50 vuotta taaksepäin. Se on ihan käsittämättömän turhauttavaa ja ahdistavaa, Granlund kuvailee.

– Raivo kiehuu, kun ajattelenkin tämän maan touhuja.

Toinen asia, jota Granlund ei ole kymmenen Yhdysvalloissa vietetyn vuoden aikana oppinut ymmärtämään, on amerikkalaisten rakkaus aseisiin. Monelle konservatiiville oikeus kantaa asetta symboloi vapautta. Moni ajattelee niiden luovan turvallisuutta.

Granlund kertoo saavansa inspiraatiota tarkkailemalla lastensa piirtämisestä.

– Se on aivan käsittämätöntä. Kenellä tahansa saattaa olla autossa ase. Yksi kaverikin sanoi pitävänsä käsiasetta autossa ihan varmuuden vuoksi. Siis mitä? Granlund puhisee.

Aseet ahdistavat, luovat turvattomuutta. Liikenne­valoissa hän pitää auton ikkunan kiinni.

– Ystäviäni on ryöstetty oman asuintalon autohallissa keskustan lähellä asuinalueilla, missä kuvittelisi olevan turvallista. Se on ihan sairasta.

– Pitää olla tosi varovainen, mihin uskaltaa viedä lapsia. Se on asia, jota ei tarvitse Suomessa edes ajatella.

JOS Granlundit asuisivat Suomessa, heillä ei olisi nannyä. Pojat olisivat päiväkodissa, Emmi Granlund sanoo.

Juuri päiväkotia hän Suomesta haikailee.

– Ehdottomasti. Se on asia, jonka kanssa olen kipuillut, kun tiedän kuinka hyvin asiat Suomessa ovat.

– Päiväkodissa pojat oppisivat sosiaalisuutta ja muitakin taitoja. Suomen päiväkotikulttuuri on aivan ihanne. Täällä tuli sekin shokkina, kuinka koulumainen on kindergartenin 3-vuotiaiden ryhmä on, jota Milo käy. Lapset vievät sinne omat eväät.

Granlund sanookin tämän hetken fiiliksen olevan, että perhe muuttaa puolison peliuran jälkeen Suomeen – erityisesti lasten koulun takia. Kynnys paluumuuttoon kuitenkin nousee vuosi vuodelta, kun pojat saavat ystäviä ja kasvavat amerikkalaiseen kulttuuriin.

– Suomessa kaikki asiat ovat vain niin hyvin. Haluaisin välillä vain muuttaa jonnekin metsään pikkukylään. Olin itse Hälvälän koulussa (Hollolassa) ja haluaisin sellaisen lapsuuden omille lapsille, mutta totta kai yritän ottaa parhaat puolet tästä kulttuurista, koska kaikella on joku tarkoitus.

Granlund juonsi Suomi 100 -itsenäisyyspäivä juhlan Minneapolisissa vuonna 2017.

SUOMESTA Granlund kaipaa tietysti perhettä ja ystäviä, mutta myös muotia ja designia. Koulutukseltaan hän on sisustusarkkitehti.

– Nashvillen country-style ei ole se, jonka koen omakseni. Täältä on välillä vaikea löytää vaatteita.

– Kaipaan skandinaavista raikkautta sisustukseen, yleistä kauneutta kaikkeen tekemiseen. Suomessa ollaan tosi paljon edellä, kun vertaa tennesseeläiseen designalaan.

Suomalaisuudestaan Granlund on ylpeä. Hänestä on upeaa levittää suomalaisuuden sanomaa.

– On mahtavaa, kuinka ylpeänä voin kertoa Suomen koulusysteemistä ja terveydenhuollosta, puhtaasta luonnosta ja vedestä. Ihan kaikesta, mikä on niin mystistä ja maagista näille, jotka eivät ymmärrä, että esimerkiksi yliopistokoulutus voi olla ilmaista.