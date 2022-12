Kommentti: NHL:ssä todistetaan suomalaista läpimurtoa – yllätysnimi takoo kovaa jälkeä

Arizonasta on tullut kiinnostava suomalaisjoukkue, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Vancouver

Vielä viime keväänä Matias Maccellilla ei NHL:ssä riittänyt, mutta nyt 22-vuotias turkulainen on lunastanut paikkansa maailman kovimmassa liigassa vakuuttavasti.

Jo harjoituskaudella näki, että Maccelli pystyy olemaan Arizona Coyotesin heikon joukkueen parhaimmistoa kiekon kanssa.

Saattoi silti kysyä, että kuinka monesta muusta NHL-joukkueesta Maccelli saisi paikan pelaavasta kokoonpanosta.

Nyt voisi ihan yhtä lailla kysyä, minkälaista tulosta hän pystyisi tekemään nimekkäämmässä joukkueessa.

Jälki Arizonan kärkiketjun takana on nimittäin ollut kovaa.

Maccellin tahti, kaksi maalia ja 14 syöttöä 20 ottelussa, enteilee tällä hetkellä reippaan 60 tehopisteen kautta. Erittäin harvinaista herkkua suomalaiselle tulokaspelaajalle.

Kauden alussa pisteitä tuli lähinnä ylivoimalla, mutta ovela pelintekijä on viime aikoina osoittanut pystyvänsä luomaan maalipaikkoja ja tuottamaan tehoja myös tasakentällisin.

Ja sekin kannattaa toki huomioida, että Maccelli ei ylivoimallakaan ole saanut mitään jättivastuuta vaan on ollut Coyotesin kakkosyksikössä. Yv-aikaa on tullut reilut keskimäärin parisen minuuttia iltaa kohden.

Moneypuck-sivuston 5vs4-tilastojen mukaan suomalainen on lauantain kierroksen jälkeen, jolloin tilille tuli taas yksi ylivoimasyöttö, NHL:n 3. tehokkain ylivoimapelaaja peliaikaan suhteutettuna – ja syötöissä tehokkain (10,02 / 60 minuuttia) niukasti ennen Miro Heiskasta.

Tulokkaiden pistepörssissä toisena oleva suomalainen on kehittynyt myös puolustamisessa. Hän ei hölmöile kiekon kanssa vaan osaa pelata turvallisesti tilanteen ja joukkueen edun vaatimalla tavalla – tosin turhiin jäähyihin Maccelli on vielä sortunut.

Maccelli on niin puhdas pelintekijä kuin vain voi olla. Maalit ovat tulleet pelityyliä kuvaavalla tavalla. Ensimmäinen oli syöttöyritys, joka kimposi vastustajan puolustajasta sisään, toinen tuli ohjaamalla.

Laukaisumäärät ovat sentään kauden alun nollalukemien jälkeen lähteneet hienoiseen kasvuun.

Lauantain kierroksella Maccelli oli jo tehdä kauden avausmaalinsa varsinaisesti laukomalla, mutta veto osui tolppaan. Samassa vaihdossa hän pelasi vahvasti yhteen Juuso Välimäen kanssa ja tarjosi puolustajalle laatupaikan, mutta Välimäen kuti ei osunut maalirautojen väliin.

Matias Maccelli kamppaili Connor McDavidin kanssa viime maaliskuussa.

Ei olisi kesällä uskonut, että Arizona nousee suomalaisjoukkueena kiinnostavimpaan tilanteeseen sitten Maccellin (-00) ja Välimäen (-98) syntymävuosien, jolloin silloinen Phoenix Coyotes oli täynnä suomalaisia.

Niin on kuitenkin käynyt, kiitos Maccellin vahvojen otteiden ja waivers-listan kautta Arizonaan kauden kynnyksellä tulleen Välimäen, joka on pelannut todella fiksua ja luotettavaa jääkiekkoa.

Tätä tukee myös analytiikka: Välimäki on Moneypuckin tilastojen mukaan ollut ainoa Coyotesin pelaaja, jonka jäällä ollessa joukkue luo enemmän maalipaikkoja kuin päästää.

Juuso Välimäki on pelannut vahvasti Arizonan takalinjoilla. Liigan hännille povattu Coyotes on pelannut vahvasti plusmerkkisen alkukauden pitkistä vieraskiertueista huolimatta.

Evolving-Hockeyn GAR-tilasto, joka yhdistää dataa ja kertoo sen perusteella pelaajan tuottamasta lisäarvosta joukkueelleen, näyttää sekin Välimäen olleen Arizonan selvästi merkittävin pelaaja – ja liigan 20 parhaan puolustajan joukossa.

Erinomaisia merkkejä pelaajalta, joka Calgaryssa työnnettiin viime kaudella farmiin.

Kahdesti syksyn aikana yli 20 minuuttia pelannut suomalaispakki saa toistaiseksi tyytyä kuitenkin pienempiin minuutteihin. Hiljattain loukkaantumisestaan tervehtynyt takalinjojen tähti Jakob Chychrun, joka on julkisestikin vaatinut siirtoa muualle, luutii tällä hetkellä jättiminuutteja näyteikkunassa.

Välimäkikin on kertonut haluavansa joku päivä olla ”iso nimi” NHL:ssä. Matka on alussa, mutta syksyllä nähdyn perusteella se on ihan mahdollista.