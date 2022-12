Mikko Rantanen raataa jättiminuutteja ja takoo kovaa tulosta – esittää yhden toiveen jalkapallon MM-kisoihin

Colorado on ollut pitkälti yhden kentän joukkue alkukauden ajan. Mikko Rantanen pelaa eniten liigan laitahyökkääjistä.

Vancouver

Colorado Avalanchen alkukausi ei ole ollut mitään riemumarssia voitosta voittoon – vaan tuskin kukaan sellaista hallitsevalta mestarilta odottikaan.

Saldo 21 ottelun jälkeen on 13 voittoa ja 27 pistettä.

– Alku oli vähän sellainen, mitä meillä on jo monta vuotta ollut. Kymmenen ensimmäistä peliä olivat vähän ailahtelevaa tekemistä, Mikko Rantanen summaa.

– Vähän paremmin olemme pelanneet sen jälkeen. Loukkaantumisia on ollut taas aika paljon, mikä ei helpota asiaa. Sarjataulukkoa on vielä aikaista katsoa, mutta divisioonassa olemme kolmen parhaan joukossa, niin ei se ihan penkin alle ole mennyt.

Avsin materiaali on muutenkin vähän aiempaa kapeampi, mutta etenkin kärkihyökkääjien, kapteeni Gabriel Landeskogin ja vahvasti kauden startanneen Valeri Nitshushkinin pitkät poissaolot ovat kasvattaneet joukkueen ykköstähtien kuormaa.

Kärkiketjuissa hyökännyt Evan Rodrigues liittyi sairastuvalle hiljattain.

Joukkueen sisäiset peliajat ovat revenneet kahteen kerrokseen ennen kaikkea peleissä, joissa pelataan paljon erikoistilanteita.

Mikko Rantanen on jo vuosia ollut NHL:n eliittiä.

Rantanen on pelannut liigan laitahyökkääjistä kaikkein eniten eli keskimäärin peräti 22.01 per peli.

Viime kaudella suomalaishärän runkosarjan peliaikakeskiarvo oli 20.59 eli keskimääräinen jääaika on kasvanut reilulla minuutilla.

– Aika paljon on minuutteja ollut, mutta se on riippunut paljon juuri loukkaantumisista. Nopeasti se vaikuttaa peliaikaan, kun on neljä hyvää hyökkääjää poissa.

– Hyvin olen jaksanut, ei ole mitään valittamista siitä.

Artturi Lehkosellekin kellotetaan hirmuminuutteja illasta toiseen – vain Rantanen ja Tampan Nikita Kutsherov pelaavat keskimäärin enemmän. Viime keväänä Cup-junaan hankittu Lehkonen osoitti jo silloin kykynsä mestarijoukkueen kärkikentissä.

Alivoimalla paljon raatava Lehkonen on myös tehnyt 18 (7+11) pistettä 21 otteluun ja rikkoo tätä tahtia kevyesti NHL:n kausiennätyksensä (31 pistettä).

– Työteliäs ja fiksu pelaaja, joka voittaa irtokiekkoja ja pystyy tekemään maaleja. Huippuluokan yleispelaaja, joka on tosi tärkeä meidän joukkueelle.

Rantanen kuvattuna vierasottelussa Dallasissa. Stars on nostanut profiiliaan Keskisessä divisioonassa selvästi viime kaudesta.

Rantasen alkukauden saldo on 31 (14+17) pistettä. Nykytahti enteilisi 121 tehopisteen kautta. Uran ennätys on viime kaudella 75 otteluun syntynyt 92 pinnaa (36+56).

fakta Coloradon tehopisteet, top 10 Nathan MacKinnon 21, 8+25=33 Mikko Rantanen 21, 14+17=31 Cale Makar 21, 6+17=23 Artturi Lehkonen 21, 7+11=18 Devon Toews 19, 1+13=14 Valeri Nitshushkin 7, 7+5=12 J.T. Compher 21, 3+9=12 Evan Rodrigues 18, 6+3=9 Logan O'Connor 21, 5+3=8 Alex Newhook 21, 4+3=7

Tolppien väliin kesällä hankittu Aleksandar Georgiev on hänkin tuttu Turusta, jonka seudulta Lehkonenkin Rantasen tapaan ponnistaa.

Venäläisvahti saapui Tepsiin samalla kaudella 2014–15, joka oli Rantasen viimeinen kotimaan kaukaloissa. Liigakauden jälkeen kaksikko kävi huuhtomassa vielä A-nuorten SM-kullan. Sittemmin he ovat harjoitelleet samoissa porukoissa Turussa.

New York Rangersin kakkosvahdin paikalta tullut Georgiev on osoittanut kykenevänsä ottamaan isomman roolin ja ollut toistaiseksi liigan eliittiä.

– Tosi hyvin hän on pelannut. Ollut kiva nähdä, että hän pystyy pelaamaan niin sanotusti voittavaa jääkiekkoa. Hän on pelannut juuri niin kuin ykkösveskarin pitääkin pelata, jos haluaa voittaa, Rantanen sanoo.

Aleksandar Georgiev tuli Coloradoon kesällä.

Kuten tiedetään, alkukauteen mahtui myös reissu Suomeen ja kaksi peliä Columbusta vastaan.

– Se oli tosi kiva reissu. Puitteet Tampereen uudessa hallissa olivat kunnossa, ja pääsin ensi kertaa pelaamaan niin monen perheenjäsenen ja kaverin edessä. Pari voittoa kruunasivat sen.

Hallitsevan mestarin päänahka on aina haluttua tavaraa.

– On sitä vähän ehkä huomannut, vaikka toki kaikki haluavat voittaa jokaisen ottelun. Mutta voi siinä etenkin alkukaudesta joukkueilla olla ekstralatausta, kun hallitseva mestari tulee kylään. Muistan sen itsekin, kun aiemmin pelasimme Tampaa, Pittsburghia tai Washingtonia vastaan.

Rantanen sai viime kesänä juhlia pitkään ja hartaasti jokaisen jääkiekkoilijan unelmaa, Stanley Cupin mestaruutta.

Joko mestaruusjuomat ovat kylmässä ensi kesää varten?

– Sitä ei voi tehdä ennen kuin on 38 kierrosta pelattu. Pysytään ihan coolina sen suhteen, Rantanen linjaa.

Nyt ei ole kysymys Coloradosta, joka toki sekin janoaa uutta kannua, vaan Rantasen ja Lehkosen suosikkijoukkueesta Arsenalista. Tykkimiehillä on sattumoisin vieläpä sama omistaja kuin Avalanchella, yhdysvaltalainen Kroenken perhe.

Mikel Artetan joukkio hävisi ennen MM-taukoa vain yhden valioliigaottelun ja johtaa sarjaa viidellä pisteellä.

– Nyt täytyy vain toivoa, että kaikki pelaajat tulevat MM-kisoista terveinä takaisin. Minulle ei ole väliä, kuka voittaa kisat, kunhan Arsun äijät pysyvät terveenä.

– Tosi kiva kyllä, että monien vuosien jälkeen on pysynyt hyvä meininki ja peli on kulkenut pidemmän aikaa.