NHL-tuomio: Tätä ei olisi Artturi Lehkosesta kuuna päivänä uskonut! Roope Hintz ryöstettiin

NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

IS:n tuomiossa kuluneen viikon tapahtumia perkaavat liigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Steven Stamkos sai täyteen tuhat pistettä NHL:ssä. Tuntuu, että Stamkos olisi ollut huipulla ikuisuuden, mutta ikää ei ole vielä kuin 32 vuotta ja jälki on yhä tuhoisaa. Viime kaudella syntyi piste-ennätys (106) ja Boltsin seuralegenda on taas noin sadan pinnan vauhdissa.

Puheenaihe

Dallas Stars kiinnitti Roope Hintzin massiiviseen jatkodiiliin. Dallasilla on nyt kiinnitettynä pitkäksi aikaa avainpalaset, joiden kanssa se taistelee Stanley Cupista ensi kesän jälkeen vielä vuosien ajan: Hintz, Jason Robertson, Jake Oettinger ja Miro Heiskanen. Kaikkien sopimukset ovat vielä seuran kannalta varsin edulliset.

Roope Hintz jatkaa Dallasissa kahdeksan vuoden ja 67,6 miljoonan dollarin sopimuksella.

Suomalainen

Miro Heiskanen paahtaa kohti piste-ennätystään. Dallasissa ei paljoa tarvitse ikävöidä John Klingbergiä, sillä suomalainen on parempi puolustamaan ja kykenee myös operoimaan huipputasolla ylivoiman ykköspakkina.

Farssi

Winnipegissä nähtiin ikävämpi välikohtaus, kun katsomossa nähtiin alkoholinhuuruinen tappelu. Poliisi kertoi Winnipeg Sunin mukaan, että toinen paikalta talteen viedyistä faneista päätti vielä sylkäistä sinivuokkoa. Päänsä lyönyt kolmas kiekkofani vietiin sairaalaan.

Yllätys

Seattle Kraken liitää hurjassa voittoputkessa ja on tässä vaiheessa vahvasti kiinni pudotuspelipaikassa. Alkukausi on ollut positiivisimpien ennusteiden mukainen. Itse en jaksanut tähän uskoa etunenässä maalivahtiosaston takia, mutta Martin Jones on toistaiseksi onnistunut. Divisioona on toki liigan köykäisin, mistä kertoo sekin, että vain Vegasin ja Seattlen maaliero on plussalla.

Sami Hoffrén

Tähti

Seattle Krakenin sähäkkä supertulokas Matty Beniers on ottanut kapellimestarin puikon silkinpehmeisiin käsiinsä keskikaistalla. 20-vuotias jenkkisentteri naulasi viikon kolmeen otteluun tehot 4+2. Tasaisen vakuuttava pistetahti enteilee 75 pinnan kautta. Ilman vammoja Beniers voittaa tulokkaiden pistepörssin näytöstyyliin.

Matty Beniers villitsee Seattlen faneja.

Puheenaihe

Tampan mestarihyökkääjä Pat Maroon näytti, miten öykkäröiville reppanoille vastataan tyylikkäästi. Bostonin konkariselostaja Jack Edwards haukkui Maroonia lihavaksi, mutta Maroon ei sortunut lapselliseen kuittailuun. Maroon ilmoitti tukevansa ihmisiä, jotka kärsivät mielenterveysongelmista, kiusaamisesta ja huonosta kehonkuvasta. Edwards, 65, on reliikki, jonka on aika siirtyä eläkkeelle.

Suomalainen

Carolina kaipaa kipeästi lisää leveyttä hyökkäykseen. Hurricanes on ollut liikaa Sebastian Ahon ykkösnyrkin varassa. Joukkue laskee päiviä, milloin Teuvo Teräväinen palaa kokoonpanoon. Ylävartalovamman takia kolme viikkoa telakalla ollut Teräväinen on pystynyt tuomaan tulitukea aiempina kausina. Nyt pitäisi pystyä samaan, mutta vaisu alkukausi (14, 0+7) herättää kysymyksiä.

Farssi

Vancouver Canucks kahlaa lännen viidenneksi viimeisenä. Häviävä saldo ei ole yllättävä kun katsoo, millaisella moraalilla joukkueen kärkijätkät puolustavat. Flegmaattisuudelle antaa kasvot J.T. Miller. Jenkkihyökkääjä on tehnyt tulosta piste per peli -tahdilla, mutta työnteko ei maistu ilman kiekkoa. My god.

Yllätys

Petolauma vai kissakatras? Florida Panthers kuului ennakkoarvioissa idän suuriin, mutta syyskausi on ollut yllättävän ailahtelevaa menoa. Panthers on napsinut suuren osan voitoistaan kotijäällä, mutta vieraissa sakkaa. Puolustuspelaamisessa on eniten kehitettävää, eikä maalivahtipeli vakuuta. Panthers lymyää edelleen pudotuspeliviivan alapuolella.

Aleksander Barkovin kipparoima Panthers ei vakuuta vieläkään.

Ville Touru

Tähti

Dallasin Jason Robertsonista, 23, puhutaan yhä aivan liian vähän. Connor McDavidin niskaan pistepörssin kakkosena hengittävä ”Robo” on paukuttanut 17 viime peliin 20 maalia. Lapsenkasvoinen supertähti teki marraskuussa 15 osumaa. Edellisen kymmenen vuoden ajalta kovempi kalenterikuukausi koko NHL:ssä oli Patrik Laineen marraskuu 2018 (18 maalia).

Jason Robertson on uskomattomassa iskussa.

Puheenaihe

Toronton Mitch Marner paahtaa 18 ottelun pisteputkessa, mikä sivuaa jo seuraennätystä. Wayne Gretzkyn pisteputkiennätystä (51) ei rikota koskaan, mutta 20 ottelun pisteputki on nähty 2000-luvulla vain viidesti: Patrick Kane 26 (2015), Sidney Crosby (25) 2010, Dany Heatley 22 (2005), Kane 20 (2019), Paul Stastny 20 (2007).

Mitch Marnerin pisteputki on jo 18 ottelun mittainen.

Suomalainen

Roope Hintzin liki 68 miljoonan (8x8,45) sopimus on megaluokkaa, mutta suomalaistähti antoi silti alennusta. Hintz ei ole enää mikään yhden tai kahden kauden ihme, vaan NHL:n eliittitason ykkössentteri. Varsinkin kun palkkakatto nousee sopimuksen aikana reilustikin, Hintzin sopimus on vielä Dallasille suorastaan ryöstö.

Farssi

Anaheim on aivan karmea joukkue. Merkittäviä panostuksia tähän kauteen tehnyttä ankkalaumaa odoteltiin varovasti jopa pudotuspelitaistoon heikommassa lännessä, mutta voi hyvä luoja, kuinka onneton porukka tämä onkaan. Uskokaa tai älkää, mutta Anaheim on voittanut kauden 24 ottelustaan varsinaisella peliajalla vain yhden ainoan. Yhden!

Yllätys

Artturi Lehkosen keskimääräinen jääaika (21.45) on kaikista NHL-hyökkääjistä kauden 7. suurin! Kuka olisi uskonut vuosi sitten, kun Lehkonen raastoi Montrealin kolmosketjussa. Viime kaudella Lehkonen oli hyökkääjien jääajoissa 227. sijalla (15.06), toissa kaudella 319:s (13.25). Tämä kertoo myös karua kieltä Coloradon tilanteesta: todella ohuella mennään. Landeskogin ja Nitshushkinin paluut helpottavat joskus tilannetta, mutta armottoman raskas kausi tulee työmies Lehkosellekin.