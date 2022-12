Anton Lundell saa kehuja Matthew Tkachukilta ja Paul Mauricelta.

Vancouver

Florida Panthersiin kesällä siirtynyt tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk on syksyn mittaan ylistänyt Aleksander Barkovia ja kertonut suomalaiskapteenin tekevän kaukalossa asioita, joita hän ei ole koskaan aiemmin nähnyt.

Barkovin takana Panthersissa marinoituu 21-vuotias uusi suomalainen huippusentteri Anton Lundell.

– Hän on mini-Barkov. Tosi samanlainen. Mahtava jätkä, johon on ollut tosi hauska tutustua jään ulkopuolella. Hän tekee rajusti töitä: aina aikaisin treenaamassa ja pysyy hommissa pitkään, Tkachuk sanoi IS:lle.

– Hän on superlahjakas ja tosi vaikuttava nuori pelaaja.

Matthew Tkachuk siirtyi kesällä Floridaan.

Lundell tuli NHL:ään ryminällä vuosi sitten.

Hän otti heti paikkansa Panthersin kivikovassa hyökkäyksessä ja nousi saman tien vastuurooliin. Hän osoitti kykenevänsä heti olemaan luotettava pelaaja NHL-tasolla ja tärkeä palanen heti tulokkaana myös alivoimapelissä.

Uransa ensimmäisen NHL-maalin hän pamautti Sam Reinhartin syötöstä vierasottelussa Tampa Bayta vastaan.

Reinhartin ja Lundellin kemia on viime viikkoina päässyt esiin, kun kaksikko on taas pelannut samassa vitjassa.

– Lundell on todellakin menossa oikeaan suuntaan. Viime vuoden joukkueessa oli paljon palasia, jotka eivät jatkaneet tähän kauteen. Hän ja Sam olivat todella hyviä yhdessä viime kaudella, ja he ovat nyt taas yhdessä. Hän (Lundell) on päässyt vahvaan vireeseen, päävalmentaja Paul Maurice summasi IS:lle.

– Hän on loistava nuori sentteri, jolla on yhä paljon opittavaa pelistä. Loppu viimein näen, että hänestä tulee Barkovin tapainen pelaaja, joka pelaa vastustajien parhaimpia vastaan illasta toiseen.

Lundell on Floridan profiilihyökkääjä.

Kulunut kausi alkoi tuloksen osalta nuhaisemmin, mutta Lundell oli ennen torstain ottelua neljän ottelun pisteputkessa. Kauden saldo on nyt 24 ottelusta 4+9.

– Olemme nyt saaneet vielä enemmän paikkoja, mikä on tuonut onnistumisia. Reinhartin kanssa yhteispeli toimii. Tykkäämme ja osaamme pelata kimpassa, Lundell sanoi aamujäiden jälkeen.

– Itseluottamukseni on tosi hyvällä tasolla.

Illan ottelussa putki katkesi avauserässä tulleen loukkaantumisen takia. Vamman ei pitäisi olla vakava, ja Mauricen oletus ottelun jälkeen oli, että Lundell nähtäneen pian taas kaukalossa.

Panthersin alkukausi on tuloksellisesti ollut alavireinen, vaikka analytiikka kertoo sen pelanneen selvästi toteutunutta pistemäärää paremmin. Florida on hukannut voittoja peleistä, joita se on hallinnut selvästi.

– Tuntuu, että olemme kyllä pelanneet hyvin. Tulosta on tullut ajoittain. Tavoite on vielä paremmin löytää joka pelissä keinot voittoihin, Lundell totesi.

– Haluamme olla parempia ja pelata kokonaiset pelit hyvin.

Florida on ollut tehoton ja paikoin puolustanut löperösti. Myös Maurice myönsi, ettei oman pään peli ole viime aikoina ollut timanttia.

– Se on totta. Kymmenessä viime pelissämme emme ole puolustaneet niin vahvasti.

– Olemme kuitenkin pelanneet myös paljon pudotuspelijoukkueita vastaan.

Maurice myös muistutti edistyneistä tilastoista, vaikka hän ei itse uskokaan niihin kuin vuoreen.

– Analytiikan perusteella olemme pitkälti olleet siellä missä pitää.

Vancouverin Florida kaatoi kypsällä esityksellä maalein 5–1. Ottelussa juhlistettiin Canucksin seuralegendoja, Hockey Hall of Fameen hiljattain valittuja Sedinin veljeksiä Henrikiä ja Danielia sekä myös Floridassa pelannutta, seuran palkkalistoilla yhä olevaa Roberto Luongoa.