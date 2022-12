NHL-selostaja pilkkasi ja naureskeli pelaajan painolle – mestarihyökkääjältä terävä kuitti

Tampan Pat Maroon reagoi Bostonin ottelut selostavan Jack Edwardsin pilkkaan.

Vancouver

Boston Bruinsin ottelut selostava Jack Edwards jakaa mielipiteitä.

Erinäisissä kohuissa uransa aikana marinoitunut Edwards on jälleen noussut otsikoihin kyseenalaisten sanavalintojensa takia.

Edwards, 65, otti Bruinsin ja Tampa Bay Lightningin välisessä ottelussa kantaa Tampan Pat Maroonin painoon ja laski tällä leikkiä:

– Hänet on listattu 108-kiloiseksi, mutta se oli harjoitusleirin ensimmäisenä päivänä. Minulla on tunne, että hän on sen ja tämän päivän välillä syönyt muutaman pizzan lisää.

– Maroonin kohdalla puhutaan huomaamattomasta paastosta, kun hän on neljä tuntia syömättä, Edwards sanaili ja naureskeli.

Lausahdukset ovat kirvoittaneet runsaasti kritiikkiä pohjoisamerikkalaiselta kiekkomedialta.

Myös Maroon itse reagoi tapahtumiin terävästi. Hän ilmoitti lahjoittavansa 2000 dollaria hyväntekeväisyyteen Edwardsin nimissä ja haluavansa tukea ihmisiä, jotka kärsivät mielenterveysongelmista, kiusaamisesta ja huonosta kehonkuvasta.

Veteraanihyökkääjä Maroon, 34, voitti Stanley Cupin kotikylänsä St. Louisin Bluesissa kaudella 2018–19 ja siirtyi sitten Tampaan, jonka riveissä tuli toinen ja kolmas Stanley Cup peräjälkeen. Hän onkin neljän viime NHL-kauden aikana pelannut uskomattomat 97 pudotuspelikamppailua (8+13).