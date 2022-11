NHL:n supertähti sai aivoinfarktin

Kris Letang on sivussa peleistä aivoinfarktin takia.

Kris Letang on Pittsburgh Penguinsin alakerran johtaja.

NHL:n viime vuosikymmenen kestomenestyjä Pittsburgh Penguins on saanut huolestuttavia uutisia.

Penguins tiedotti keskiviikkona Twitterissä, että sen ykköspuolustaja Kris Letang, 35, on sivussa peleistä määrittelemättömän ajan kärsittyään stroken eli aivoinfarktin.

Letang ei tiedotteen mukaan kärsi aivohalvauksen jälkioireista. Kanadalaispuolustajan lähitulevaisuus sisältää runsaasti erilaisia testejä. Letangin tilanteesta tiedotetaan lisää vasta kaikkien testien jälkeen.

Infarktin ei epäillä vaarantavan sulavaliikkeisen puolustajan loppu-uraa.

– Kris ilmoitti oireista valmennukselle maanantaina, minkä jälkeen hänet vietiin välittömästi sairaalaan testejä varten. Tulokset olivat järkyttävää kuultavaa, mutta olemme iloisia, että hän voi hyvin. Hän on soturi jäällä, mutta ennen kaikkea hän on poika, isä, aviomies ja ystävä. Hänen terveytensä on meidän ykkösprioriteettimme, Penguinsin GM Ron Hextall sanoi tiedotteessa.

Infarkti ei ole Letangin uran ensimmäinen. Hän kärsi aivoinfarktista myös vuonna 2014. Tuolloin kohtaus piti hänet poissa pelikentiltä yli kaksi kuukautta.

Puolustaja itse on luottavainen, että hän palaa pelikentille pian.

– Olen onnekas, että tunnen kehoni niin hyvin, että tunnistan, kun jokin ei ole kunnossa. Vaikka tästä on vaikea puhua, toivon tämän lisäävän tietoisuutta. Minulle on tärkeää, että joukkuetoverini, perheeni ja fanit tietävät, että olen kunnossa. Olen optimistinen, että pääsen pian takaisin jäälle, Letang toivoi.

Letangin ja koko Penguinsin alkukausi on ollut ailahteleva. Joukkue on tällä hetkellä itäisen konferenssin kahdeksannella sijalla. Letang on paukuttanut alkukauteen tehot 1+11.