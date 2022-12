Jarmo Kekäläiseltä suoraa puhetta Jukka Jalosen NHL-saumoista – tyrmää tylysti Suomessa esiintyvät myytit

NHL:ssä ei ole nähty eurooppalaista päävalmentajaa yli 20 vuoteen.

Columbus

Milloin NHL:ssä nähdään suomalainen päävalmentaja?

Kysymys on puhuttanut pohjolassa jo vuosia. Etenkin, kun Jukka Jalonen on johtoryhmänsä kanssa viime vuosina osoittanut, että Leijonien turnausprosessi on ollut kansainvälisten pelien paras.

– Jukka Jalosen meriitit riittävät mihin tahansa. Kynnys palkata suoraan tänne päävalmentajaksi on se suurin este – jos se esteenä hänen edessään säilyy. Maailma täällä on niin erilainen, Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen sanoo.

Jalonen on viime vuosina kommentoinut NHL:ää, siellä toimivia valmentajia ja näiden palkkausta välillä erittäinkin happamasti.

Onko Jalosen viestintä tehnyt hänelle hallaa?

– Hän on varmaan turhautunut, ja jokainen valitsee oman linjansa. Minä kunnioitan Jukkaa ja hänen mielipiteitään. Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa hänen lausunnoistaan tai mistään muustakaan.

– Olemme käyneet paljon keskusteluita siitä, mitä NHL:ssä valmentaminen vaatii, mitä täytyy mahdollisesti tehdä ja mitä muuttaa.

Kekäläinen sanoo nostavansa Jaloselle hattua siitä, että kultaluotsi on ilmoittanut olevansa valmis NHL:ssä myös apuvalmentajaksi, jos hän pääsee paikkaan, joka tarjoaa reitin kehittää itseään ja nousta päävalmentajaksi.

– Se osoittaa oikean asenteen.

– Vaikka Jukka täytti 60, se ei ole vielä ikä eikä mikään.

Jukka Jalonen luotsaa Leijonia.

Eurooppalaisista Rikard Grönborg on pitkään pyrkinyt NHL:ään, mutta ruotsalaiskoutsi suli viime keväänä Zürich Lionsin kanssa ja hävisi Sveitsin liigan loppuottelut 3–0-johtoasemasta voitoin 3–4.

IS:n tietojen mukaan Grönborg ei kesällä päässyt edes minkään NHL-seuran haastatteluun.

Saksalainen entinen NHL-kiekkoilija Marco Sturm ponnahti maajoukkueesta Los Angeles Kingsin apuvalmentajaksi ja luotsaa nyt sen AHL-farmiporukkaa Ontario Reigniä. Sturm näyttää olevan vahvalla NHL-päävalmentajapolulla.

Hänen jalanjäljissään Saksan maajoukkueen peräsimeen nousi Toni Söderholm, joka toi maalle välieräpaikan kevään 2021 MM-turnauksessa ja siirtyi hiljattain Sveitsin jättiseuraan SC Berniin.

Valmentajana Söderholm on vielä alkutaipaleella ja varsin kokematon, mutta ainakin esiintymis- ja kielitaidollaan hänellä on työkalut maailman huipulle asti. Täydellinen englanti on iso etu verrattuna vaikkapa Jaloseen tai moniin muihin eurovalmentajiin.

– Hän on varmasti yksi kandidaatti, joka täyttäisi monia kriteerejä. Söderholm rakentaa järkevästi omaa uraansa ja lähti nyt seurajoukkueeseen, joka on aivan eri asia kuin maajoukkueen valmentaminen.

Eurooppalaisia päävalmentajia NHL:ssä ovat olleet Alpo Suhonen ja Ivan Hlinka kaudella 2000–01 Chicagossa ja Pittsburghissa.

Molemmat epäonnistuivat.

– Se on ihan varmasti vaikuttanut. Siitä on niin pitkä aika, että ei sen pitäisi enää ketään vastaan toimia, mutta ei siitä hyötyäkään ole.

Kekäläisen HIFK:lle SM-kullan ratkaisseen maalin keväällä 1998 laukonut Olli Jokinen on myös rakentanut uraansa määrätietoisesti ja tavoittelee tulevaisuudessa NHL-pestiä.

– Olen seurannut hänen uraansa tosi tarkasti, ja Olli on tehnyt fiksuja uraliikkeitä. Hän ei varmaan rahan takia valmenna. Olisi voinut olla helpompaa lähteä NHL:ään apukoutsiksi tai hakea Suomesta paikkaa isommasta seurasta, Kekäläinen sanoo.

– Olli meni Mikkeliin ja halusi tehdä omanlaisensa joukkueen. Herättää kunnioitusta, että hän jatkaa siellä. Varmaan olisi ollut tilaisuuksia lähteä johonkin isomman budjetin joukkueeseen, mutta Olli haluaa jättää sinne kunnon jäljen. Valmentaminen on pitkä prosessi.

Jokisen valintaa Jukurien peräsimeen kritisoitiin rajusti.

Olli Jokinen aloitti miesten valmentajanuransa Jukureissa.

– Olli haukuttiin maan rakoon. Kukaan ei edes tiennyt, millaista työtä hän teki omistamassaan Floridan akatemiassa. Hän oli siellä aamusta iltaan tekemässä tosissaan ruohonjuuritason hommia ja valmensi montaa joukkuetta.

– Nämä mielipiteet eivät perustuneet mihinkään. Kukaan ei viitsinyt ottaa selvää, kuinka hyvää työtä hän oli tehnyt. Sieltä tuli NHL-varauksia (Artjom Shlaine) ja pelaajia, jotka saivat yliopistostipendejä.

Kekäläinen näkee, että Jokisella on potentiaalia mihin tahansa – samoin kuin Tuomo Ruudulla, joka on toista vuotta Florida Panthersin apuvalmentajana ja etenee oikeanlaista reittiä.

Hän myös uskoo, että Leijonien GM Jere Lehtinen voi, jos vain haluaa, edetä NHL-GM:ksi asti. Suora hyppäys sille pallille on vaikea, mutta ottamalla ensin jonkun pienemmän vastuuroolin NHL-organisaatiosta Lehtinen voisi tutustua ensin arjen tason toimintaan.

– En epäile hetkeäkään, etteikö hänen taitonsa riittäisi, jos hän vain haluaa GM:ksi.

Kun suomalaisia – tai eurooppalaisia – valmentajia ei NHL:ssä ole yli pariinkymmeneen vuoteen nähty, kotimaisessa julkisessa keskustelussa on usein syytetty NHL:ää pienen piirin hyvävelikerhomaisesta toiminnasta.

– Tämä on näitä urbaaneja legendoja, että täällä vain saunassa sovitaan asioita.

– Kyllä täällä ihan töitä tehdään. Meillä on kymmenen äijää pöydän ympärillä, kun käymme vaihtoehtoja läpi. Kaikki mahdollinen selvitetään pelaajilta, huoltajilta, aiemmilta kontakteilta ja muilta moneen otteeseen, Kekäläinen sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi Brad Larsenin viimevuotisen palkkauksen Blue Jacketsin päävalmentajaksi.

Organisaatiossa yli vuosikymmenen vaikuttanut Larsen haastateltiin kolmesti ennen sopimusta.

Brad Larsen on toista kauttaan Columbuksen päävalmentaja.

Päätöksenteon lisäksi Kekäläinen sanoo, että myös NHL-valmennuksen tasoa aliarvioidaan paikoin raskaasti Suomessa.

– Puhutaan, että täällä suunnilleen juodaan kahvia, poltetaan röökiä ja sanotaan, että ”nyt sä menet jäälle”.

– Muistan, kun aivan huippuvalmentajana pitämäni Kari Jalonen oli Todd Richardsin päävalmentaja-aikaan meidän harjoitusleirillä mukana. Jalonen oli mukana kaikissa palavereissa ja näki, miten joukkuetta valmistetaan treeneihin ja kauteen.

– Hän oli huuli pyöreänä, että täällähän tehdään näitä hommia ihan tosissaan.