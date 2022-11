Jarmo Kekäläinen nostaa esiin yhden yllättävän syyn NHL:n viihdearvoon – ihmettelee, miksei samaa saada Suomeen

Jarmo Kekäläinen hehkuttaa NHL:n nykyistä viihdepakettia.

Columbus

The New Golden Era is Now.

Uusi kultainen aikakausi on täällä. Näin julistaa NHL uudessa markkinointikampanjassaan. Columbus Blue Jacketsin GM Jarmo Kekäläinen ottaa lausahduksen esiin ja sanoo, ettei se kovin kaukana totuudesta ole.

– Pelaajien taitotaso ja pelin tempo nousevat koko ajan. On huimaa katsoa, millaisessa vauhdissa pelaajat pystyvät juttujaan tekemään. Kun katsoo vaikka Cale Makarin ennätystä, puolustajana 200 pistettä 195 ottelussa, niin on se aivan huikea suoritus.

– Makar tekee aivan uskomatonta tulosta. Hän voi vielä tulla huomattavasti paremmaksikin. Huikea pelaaja, Kekäläinen sanoo.

Cale Makar on NHL:n eliittiä.

Pelin taso ja viihdearvo ovat kasvaneet paitsi evoluution tuottaminen parempien pelaajien myös esimerkiksi sääntömuutosten ja tarkemman tuomarilinjan mahdollistaessa lisätilaa taidolle.

Kekäläinen nostaa esiin myös yhden, hieman harvemmin esillä olevan faktan.

– Olen sanonut tämän monta kertaa, jo silloin kun olin Jokereissa. Yksi parhaista muutoksista oli se, miten jää putsataan mainoskatkoilla.

Jarmo Kekäläinen kuvattuna toimistossaan.

– Kun sitä vertaa vaikka Suomen liigaan, niin viimeksi kun näin, niin pari tyyppiä tulee heiluttelemaan lapiota ja vilkuttelemaan katsomoon. Täällä minimissään 12 henkeä vetää lapioilla tosissaan ja siivoaa hirveän määrän lunta jokaisella mainoskatkoilla. Säännöissä lukee, etteivät he eivät saa olla interaktiivisia pelaajien tai katsojien kanssa. Se on selkeä työ, joka pitää tehdä kunnolla.

– Se parantaa pelin laatua aivan älyttömästi.

Kekäläinen toimi Jokereissa ennen Columbusta.

Kekäläinen kertoo ottaneensa asian esille jo kymmenisen vuotta sitten, kun liigan urheilupomot olivat Espanjan golfreissun sijaan Floridassa. Kekäläinen järjesti mahdollisuuden tutustua Panthersin ja Tampa Bay Lightningin toimintaan.

– Puhuin peleissä kaikille, että katsokaa kuinka paljon tuota lunta lähtee. Se ei voi olla vaikuttamatta peliin ihan helvetisti, kun se saadaan jäältä pois.

– Ainakaan vielä se ei ole tuottanut mitään tulosta, että asia otettaisiin tosissaan. Ja kyse ei voi olla mistään resurssipulasta. Varmasti saataisiin 12 junnua mielellään tekemään sitä, Kekäläinen alleviivaa.