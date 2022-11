Roope Hintz löi rahoiksi! Suomalaiselle NHL-tähdelle jättimäinen jatkosopimus

Roope Hintz on tehnyt kahdeksan vuoden jatkosopimuksen Dallas Starsin kanssa.

Roope Hintz on noussut tähdeksi Dallasissa.

Suomalaisten NHL-pelaajien kirkkaimpaan kärkikastiin kiilannut Dallas Starsin hyökkääjä Roope Hintz on tehnyt massiivisen, kahdeksan vuoden jatkosopimuksen.

Uuden, ensi kaudesta alkavan sopimuksen kokonaisarvo on 67,6 miljoonaa dollaria, eli vuosikohtainen palkkakeskiarvo on 8,45 miljoonaa dollaria. Sopimuksen kokonaisarvosta yhteensä 12 miljoonaa on allekirjoituspalkkiota, joka maksetaan erisuuruisissa erissä neljän ensimmäisen vuoden aikana.

Sopimuksessa on myös toisesta vuodesta lähtien pelaajakaupan estävä pykälä, eli Hintziä ei voi kaupata pois Dallasista ilman hänen omaa lupaansa.

Hintz, 26, siirtyi Pohjois-Amerikkaan syksyllä 2017 ja yhden farmisarja AHL:ssä vietetyn kauden jälkeen hän nousi NHL:ään, vakiinnutti siellä nopeasti paikkansa ja on noussut Dallas Starsin ykkösketjun keskushyökkääjäksi.

Hän on pelannut NHL:ssä yhteensä 261 ottelua, tehnyt niissä 88 maalia ja antanut 106 syöttöpistettä, eli tehnyt yhteensä 194 tehopistettä.

Tällä kaudella hän on tehnyt 22 ottelussa tehot 8+16 ja on matkalla uransa parhaaseen, yli 80 pisteen runkosarjasaldoon.

Tamperelaislähtöinen Hintz on pelannut SM-liigassa kasvattajaseuransa Ilveksen lisäksi HIFK:ssa. Hän voitti vuonna 2016 alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden.

Dallas Stars varasi hänet vuonna 2015 NHL:n varaustilaisuuden toisella kierroksella.