Jarmo Kekäläinen pienensi palkkaa – Joonas Korpisalolla isot panokset NHL:ssä: ”Nyt pitää palata omalle tasolle”

Joonas Korpisalo sai kroppansa kuntoon leikkaushoidolla ja tuntee olonsa nyt huomattavasti paremmaksi.

Columbus

22 pelattua ottelua, päästettyjen maalien keskiarvo 4,15 ja torjuntaprosentti 87,7.

Karut lukemat. Vaikka Columbuksen repaleisen puolustuksen takana ei aina ollut helppoa torjua, Joonas Korpisalon viime kausi NHL:ssä jätti paljon toivomisen varaa.

Keväällä Korpisalo kävi lonkkaleikkauksessa.

Nyt hän on palannut tositoimiin. Numerot 3,75 ja 89,9% eivät ole tämän syksyn kahdeksassa ottelussa olleet mitenkään loisteliaat, mutta silmällä arvioituna hänet otteensa ovat olleet mukiinmeneviä.

Myös esimerkiksi Moneypuck-sivuston tilastoinnin mukaan Korpisalon GSAA-tilasto on 0,5 maalin verran plussan puolella, eli vastustajat ovat luoneet niukasti enemmän maaliodottamaa kuin maaleja Korpisalon selän taakse.

Korpisalolla on myös selvästi paremmat numerot kuin ykkösvahti Elvis Merzlikinsillä (4,74 ja 86,4%), joka on nyt loukkaantuneena ja jonka GSAA-tilasto on koko liigan huonoin.

– On tuntunut ihan hyvältä. Meni pitkä aika, etten luistellut tai pelannut. Siinä sai ihan tehdä hommia, että pääsin pelikuntoon. Olen saanut ihan hyvin juonen päästä kiinni, Korpisalo sanoo IS:lle.

– Ja ei satu! Se on hyvä juttu.

Korpisalo on torjunut Blue Jacketsin organisaatiossa jo pitkän pätkän.

Kipuja oli vuosien ajan.

– Enemmän tai vähemmän kolmen, neljän vuoden ajan. Kyllä siihen melkein tottui. En edes enää tiennyt, millaista olisi olla ilman kipuja. On ollut makeaa leikkauksen jälkeen, kun kroppa tuntuu vähän nuoremmalta.

Korpisalo huomauttaa, että ”sitä sun tätä” eli kaikenlaisia pikkuvammoja ja kipuja on toki kaikilla pelaajilla.

– Pystyin aina pelaamaan, ja kyllä siihen tottuu. Jossain kohtaa aloin kuitenkin huomata, että treeneissäkin piti himmata. Jos ei harjoituksissa voi vetää täysiä, niin kyllähän se haittaa kehitystä ja pikku hiljaa taso mahdollisesti putoaa.

– En ikinä mennyt kuitenkaan niiden taakse, että sen takia pelasin päin persettä. Ihan muuten vain meni, Korpisalo korostaa.

Korpisalo, 28, on pelannut Pohjois-Amerikassa vuodesta 2015 lähtien yhteensä 190 NHL:n runkosarjaottelussa (3,07 / 90,1%) ja yhdeksässä pudotuspelikamppailussa (1,90 / 94,1%).

Hän ponnisti maailman kovimpaan liigaan Tampereen Ilveksestä, jossa pelasi 1,5 kauden ajan lainalla Jokereista.

Ilveksessä Korpisalo sai tärkeää oppia maalivahtivalmentaja Markus Korhoselta, jonka alaisuudesta Pohjois-Amerikkaan ovat sittemmin ponnistaneet myös Eetu Mäkiniemi ja Lukas Dostal.

– Lähdin Jokereista, kun siellä ei ollut minulle pelipaikkaa missään auki. Siinä vaiheessa oli neuvot vähissä. Pääsin onneksi Ilvekseen. En ollut siellä kauhean kauaa, mutta siinä ajassa kehityin ihan järjettömän paljon, Korpisalo muistelee.

Hän muistaa yhä hyvin 15. helmikuuta 2014 Hartwall-areenassa pelatun ottelun, jossa torjui Ilveksen paidassa 56 kertaa ja 4–2-voiton. Hyvä ystävä Teuvo Teräväinen pääsi viime minuuteilla rokottamaan kahdesti.

– Se taisi olla ensimmäinen starttini SM-liigassa. Jännitin ihan hemmetisti. Jälkikäteen katsottuna se oli aika käänteentekevä matsi. Muistan sen vieläkin, se oli ihan hirveä taistelupeli.

Joonas Korpisalo pelasi Ilveksessä 1,5 kauden ajan.

Sittemmin Korpisalo on Columbuksen organisaation maalivahtivalmentajien lisäksi tehnyt tiivistä yhteistyötä Marko Toreniuksen kanssa.

Täksi kaudeksi Pohjois-Amerikkaan ja Vancouver Canucksin AHL-joukkueeseen ponnistaneen Toreniuksen ensimmäinen NHL-tason maalivahtiluomus oli Mikko Koskinen, jonka kanssa he aloittivat yhteistyön Espoo Bluesissa.

Nyttemmin Toreniuksen vetämissä kesäharjoituksissa ovat olleet mukana myös muun muassa Korpisalon nuoresta asti tuntemat Ville Husso ja Kevin Lankinen, mutta Korpisalo liittyi mukaan jo aiemmin.

– Menin mukaan muistaakseni kuusi vuotta sitten. ”Kossun” kanssa olimme kahdestaan siinä aika pitkään. Oli hienoa, että minut otettiin sinne mukaan. ”Toren” kautta sain fysiikkakoutsinkin, ja kaikki on mennyt tosi hienosti.

– Kauden aikana voin laittaa hänelle viestiä. Hän katsoo välillä pelejäni ja pystyy kertomaan mielipiteitään, mitä pitäisi korjata ja mitä teen hyvin. Loistava mentori, Korpisalo perkaa.

Kesäisin Korpisalo on ehtinyt harjoittelun ohessa ainakin laulamaan karaokea. Näin vinkkasi entinen pelikaveri Jokereista, Dallasin Esa Lindell.

– ”Essi” löi häidensä toisena päivänä mikin käteeni ja ilmoitti, että mene lavalle. Hän oli varannut kokonaisen karaokemestan. Siellä tuli vähän lauleskeltua, mutta kyllä Essikin siellä lavalla viihtyi, Korpisalo selvittää.

Korpisalo kuvattuna Tampereella marraskuun alussa, jolloin hän pelasi kauden ensimmäisen NHL-ottelunsa.

Korpisalo joutui täksi kaudeksi ottamaan leikkauksen myös palkkaansa.

Yksivuotinen diili tuo hänelle 1,3 miljoonan dollarin tulot. Edellisen, kaksivuotisen sopimuksen caphit eli keskipalkka oli 2,8 miljoonaa, ja jälkimmäisestä kaudesta hänelle maksettiin 3,4 miljoonaa.

Venäläislupaus Daniil Tarasovilta odotetaan Blue Jacketsissa paljon, ja ykkösvahti, heikon alkukauden pelannut Merzlikins on kiinnitetty viisivuotisella ja 27 miljoonan dollarin arvoisella diilillä.

Daniil Tarasov on torjunut lupaavasti Columbuksen maalilla. Tarasov kertoi IS:lle muistavansa Ässien pukukopissa olleet Joonas Korpisalon isän, patalegenda Jari Korpisalon kuvat. Yhteistyö suomalaisveskarin kanssa toimii mukavasti kuten aiemmin Juha Metsolan kanssa Ufassa.

Korpisalolla on käynnissä tulevaisuutensa kannalta iso kausi.

– Totta kai, mutta toisaalta olen aina ollut yksi- tai kaksivuotisilla diileillä. Minulla ei ikinä ole ollut sellaista kiveen hakattua asemaa, vaan olen aina joutunut taistelemaan saadakseni jalansijaa.

– Viime kaudesta voisi tietysti puhua ties kuinka paljon. Huonostihan se meni, mutta se meni jo. Nyt pitää palata omalle tasolle. Kroppa tuntuu hyvältä ja pelikin ihan hyvältä, Korpisalo linjaa.