NHL-tuomio: Aleksandr Ovetshkinin hehkutus on oksettavaa seurattavaa – ”Jotain rajaa!”

Tommi Koivunen

Tähti

Jason Robertson paahtaa todella kovassa pisteputkessa ja on jo pistepörssin kakkosena. Fiksu ja monipuolinen maaliruisku paukuttaa pinnoja tasaiseen tahtiin 5–5-pelissä. Vain Erik Karlsson (!) ja Sidney Crosby ovat alkukauden aikana olleet yhtä tehokkaita täysin kentällisin pelatessa. Robertsonin peliaikakeskiarvo (17.20) on muuten pistepörssin kärkikymmenikön pienin yli kahden minuutin erolla.

Puheenaihe

MItä tapahtuu Kasperi Kapaselle, joka näyttää menettäneen lopullisesti Pittsburghin päävalmentajan Mike Sullivanin luoton? Daily Faceoffin Frank Seravallin mukaan GM Ron Hextall, joka teki kesällä suomalaiselle kaksivuotisen jatkodiilin, on kaupitellut vikkelää laituria aktiivisesti viime ajat. Se tietysti on vähemmästäkin aika selvää, kun jääaikaa ei tule.

Kasperi Kapasella tökkii Pittsburghissa.

Suomalainen

Urho Vaakanainen lähti NHL-kauteen ensi kertaa tilanteesta, jossa hänelle oli helppo piirtää vakiopaikka pelaavasta kuusikosta. Harjoitus- ja alkukausi meni kuitenkin pipariksi syyskuun lopussa, kun Anaheim Ducksiin keväällä kaupattu joensuulainen tärähti epäonnekkaan tilanteen seurauksena pää edellä laitaan. Vaakanaisesta saatiin vihdoin iloisia uutisia, kun hän pääsi palaamaan jääharjoituksiin. Myös Joonas Donskoi on yhä sivussa harjoituskauden vähän vastaavan, epäonnekkaan loukkaantumisen takia.

Farssi

Farssiltahan se voi faneista tuntua, jos kolme maalia hylätään, mutta New Jersey Devilsin kotiyleisöllä meni överiksi kotiottelussa Torontoa vastaan. Jää täyttyi oluesta ja muusta sinne kuulumattomasta, kun katsojilta meni hermot. Ei näin.

Yllätys

Odotin Ottawa Senatorsilta aivan liikoja – jopa pudotuspeleihin pääsyä. Kokemuksen, karheuden ja esimerkkipelaajien puute näkyy, tiukat pelit kääntyvät tappioiksi. Senators on liigan hännillä ja alkukauden isoimpia pettymyksiä, vaikka peli ei ole näyttänyt niin huonolta kuin sarjasijoitus. Divisioonaverrokki Detroitinkaan jänne ei aina kestä, mutta Red Wings on Ville Husson johdolla kerännyt liki tuplamäärän pinnoja.

Sami Hoffrén

Tähti

Boston Bruins sai alakerran hidalgonsa Charlie McAvoyn takaisin pari viikkoa sitten, ja jälki on ollut häikäisevää. Kesän olkapääleikkaus piti 24-vuotiaan jenkkipuolustajan pitkään sivussa, mutta McAvoy on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Seitsemään otteluun tehot 2+8. Bruins pärjäsi alkukaudella hämmentävän hyvin ilman McAvoyta, kiitos Hampus Lindholmin. Nyt Bruinsilla on takalinjoilla kaksi kiekollista peliaikamonsteria.

Charlie McAvoy (oik.) on palannut väkevästi askiin.

Puheenaihe

Kehitys tarvitsee edelläkävijöitä. Torstaina julmaan ALS-tautiin kuollut Börje Salming oli aikakautensa pioneeri NHL:ssä. Salming näytti 1970-luvulla havumetsien miehille, mitä on eurooppalainen pallopelitaito ja kovuus jääkiekkokaukalossa. Salming raivasi pelottomasti tietä eurooppalaisten pelaajien vallankumoukselle NHL:ssä. Legendan perintö elää.

Suomalainen

Coloradon dominoivan ykkösketjun kolmas lenkki Artturi Lehkonen pelaa kaikessa hiljaisuudessa loistavaa alkukautta. Lehkonen on suomalaispörssin viidennellä sijalla tehoilla 6+10. Lehkonen tuo Nathan MacKinnonin ja Mikko Rantasen rinnalle arvokkaan lisän. Lehkonen karvaa sisukkaasti, voittaa 1–1-tilanteita ja tekee kiekon kanssa kliinisiä siirtoja.

Artturi Lehkonen istuu Coloradon ykkösketjuun kuin nyrkki silmään.

Farssi

NHL:N mediakoneisto jaksaa hehkuttaa kirkassilmäisesti Aleksandr Ovetshkinin maalijahtia. Hyi helkutti. Nyt venäläinen on kymmenen maalin päässä 800 maalin klubista. Kova juttu hei, mutta vielä kovempi juttu olisi, jos Ovetshkin ei vahaisi Vladimir Putinin kiviä. Ovetshkinin oksettava Putin-kannatus on vienyt maun koko pelaajasta.

Yllätys

Idän parhaimpiin joukkueisiin kuuluva Carolina Hurricanes vakuuttaa lähes kaikilla mahdollisilla mittareilla, mutta erikoistilannepelaamisessa riittää vielä tekemistä. Carolinan yli- ja alivoimapelin yhteenlaskettu prosentti on vain 93,2. Viime kaudella Carolinan vastaava lukema oli 110.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Kuka olet ja mitä olet tehnyt Erik Karlssonille? San Jose Sharksin superpuolustajan hämmästyttävä alkukausi sen kuin jatkuu ja jatkuu. Pitäkää tuoleistanne kiinni: Karlsson on tehnyt tasaviisikoin enemmän pisteitä kuin yksikään toinen NHL-pelaaja. Jos Karlssonin hurmiollinen pistetehtailu jatkuu, hän on ruhtinaallisesta 11,5 miljoonan dollarin sopimuksestaan huolimatta kiinnostava pelaaja siirtorajalla.

Puheenaihe

Hallitsevan mestarin tekeminen ei näytä hyvältä. Ei lainkaan. Kalliovuorilla on nähtävissä jopa orastavia yhtäläisyyksiä Edmonton Oilersiin: joukkueessa on kahden kerroksen väkeä. Tähtikaarti on timanttinen, mutta sen jälkeen on hiljaisempaa. Mikko Rantanen, Cale Makar ja jopa Artturi Lehkonen kellottavat aivan tolkuttomia minuutteja pelistä toiseen. Ykköstähtien takaa ei löydy tarvittavaa tulitukea.

Suomalainen

Rasmus Kuparin sinnikkyyttä on pakko ihailla. Osoitti jo alkukaudella, että AHL on pelattu läpi. Sieltä hän ei enää voi imeä oppia. Vaikka tulosta ei ole kummoisesti Kingsin rosterissa tullut, Kupari on sementoinut paikkansa kuninkaiden tasaisessa hyökkäyskoneistossa. Kotkalainen pelasi tovin Kingsin jättihankinta Kevin Fialan sentterinä, mutta tulos oli tuolloinkin kehnoa. Tekee sen, mitä pitää.

Rasmus Kuparin kypsä pelaaminen on vakuuttanut Kings-valmennuksen.

Farssi

Farssi on aika voimakas sana, mutta varmasti valtaosa suomalaisista NHL:n ystävistä odotti vesikielellä perjantai-illan Nashville–Colorado-ottelua, joka olisi tullut parhaaseen katseluaikaan. Ottelu jouduttiin kuitenkin siirtämään toiseen ajankohtaan, kun Nashvillen kotihallissa Bridgestone-areenassa tulvii.

Yllätys

