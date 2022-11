Mitä Jesse Puljujärvelle tapahtui? Raimo Summanen nostaa kriittisen kysymyksen esille: ”Pahin juttu pelaajalle”

Jesse Puljujärvi hakee paikkaansa NHL:ssä.

Is it time? Näin kanadalaistoimittaja kysyi Jesse Puljujärveltä ennen tämän kauden alkua. Puljujärvi vakuutti, että kyllä, nyt on aika vakiinnuttaa paikka NHL:ssä.

Kaksi kuukautta myöhemmin Puljujärvi hakee yhä paikkaansa Edmonton Oilersin hyökkäyksessä.

Puljujärven kuudes kausi NHL:ssä on alkanut nihkeästi. 24-vuotias torniolainen on tehnyt alkukaudella 19 ottelussa tehot 1+3. Tehotilasto (-9) on Oilersin hyökkääjistä heikoin.

Tämän hetken pistekeskiarvo 0,21 on hänen NHL-uransa toiseksi pienin. Ero viime kausiin on suuri. Viime kaudella Puljujärvi (65, 14+22) teki tehoja 0,55 pisteen keskiarvolla.

Kolmen miljoonan dollarin vuosipalkkaa nauttivan Puljujärven peliaika on pudonnut viime kaudesta kolmella minuutilla ottelua kohti. Tällä kaudella peliaikakeskiarvo on 13.03 minuuttia.

– Puljujärvi käy tällä hetkellä kovinta henkistä grindausta, mitä pelaaja voi käydä. Hän oli Euroopassa baletin tähti, ja nyt hän on Edmontonissa rivitanssija, luonnehtii Ilta-Sanomien asiantuntija Raimo Summanen.

– Se on kova taakka kantaa, ettei hän menetä itseään, kyynisty liikaa ja luovuta. Pahin juttu pelaajalle on, kun hän alkaa miettiä, ettei vain aiheuta joukkueelleen vahinkoa, koska se alkaa syödä omia vahvuuksia. Varsinkin roolipelaajille henkinen hinta on kova.

Puljujärvelle on viime viikkoina tarjottu saumaa iskeä. Evander Kanen dramaattinen loukkaantuminen 8. marraskuuta Tampassa avasi Puljujärvelle näyttöpaikan, kun suomalaishyökkääjä nousi takaisin ykkösketjuun Connor McDavidin rinnalle.

– Mutta hän ei ole pystynyt tekemään tulosta. Se on kova paikka uran jatkon kannalta, Summanen sanoo.

Summanen näkee, että Puljujärvi on tehnyt isoja viilauksia pelaamiseensa, jotta hän pystyisi sementoimaan paikkansa. Isokokoinen hyökkääjä on taklannut Oilersista toiseksi eniten: 46 kertaa.

– Hän selvästi pelaa joukkueelleen niin, että hän käyttää enemmän kroppaansa, hakee taklauksia ja pelaa maalin edessä, mutta tässä tullaan identiteettikysymykseen. Sopiiko se hänen luonteelleen?

Puljujärvi on pelannut viidessä viime ottelussa (0+2) ykkösketjun lisäksi välillä kolmosketjussa. Pelaaminen ykkösnyrkissä maailman parhaaksi tituleeratun McDavidin rinnalla ei ole mutkatonta. Summasella on vastaavanlaista kokemusta hänen omalta pelaajauraltaan.

– Sain pelata Edmontonissa Wayne Gretzkyn ja Jari Kurrin kanssa. Kurri ja Gretzky sanoivat aina, että pelaa vain omaa peliäsi, mutta pelaajaidentiteettini oli aina ollut se, että tein maaleja ja sain mennä vaistoillani vapaasti. Noin kovien starojen rinnalla se asetelma muuttui väistämättä. Kaikki keskittymiseni meni siihen, miten voisin auttaa Gretzkyä, Summanen muistelee.

– Nyt Puljujärvellä on sama tilanne, kun rinnalla on Gretzkyn kaltainen, ylivertainen supertähti McDavid. Se on todella vaikea tilanne henkisesti, kun ympärillä on odotuksia ja homma lähteekin nihkeästi käyntiin. Puljujärven pelaamisesta näkee tällä hetkellä, että hän yrittää liikaa palvella muita.

– Muidenkin pelaajien on vaikea pysyä häikäisevän McDavidin perässä, kun ajoitukset eivät kohtaa. Puljujärvelle se on iso ongelma, koska hän on laituri, joka pelaa ison jään peliä, Summanen sanoo.

Connor McDavid johtaa Oilersin hyökkäystä.

Työmäärästä Puljujärveä ei voi syyttää. Hän paiskii töitä vaihdosta toiseen, karvaa ja luistelee vimmatusti.

– Puljujärvi on fyysinen härkä. Hänessä on yhdistelmä synnynnäistä kestävyysurheilijan kapasiteettia ja jaksamista. Kun hän pääsee vauhtiin, hän on vahva isolla jäällä. Työkapasiteetti on älytön, mutta NHL:ssä pienessä kaukalossa rikotun rytmin pelaamiseen sopeutuminen on vieläkin kesken. Puljujärvi on saatanan kestävä pelaaja. Hän jaksaa painaa, mutta siinä vähän kestää, että hän pääsee vauhtiin, Summanen analysoi.

Puljujärven vahvuudet eivät ole pienen kaukalon stop & start -luistelussa. Liikkuminen on pyörivämpää, jääpallomaista.

– Hän on kasvanut Euroopassa siihen, että nautinto tulee siitä kun hän pääsee pelaamaan isolla jäällä. Puljujärvi pelaa moottoritielätkää, mutta NHL:ssä se on pirun hankalaa. Jääpallomainen luistelu on hänelle sekä vahvuus että heikkous. Luistelua ei voi tuon ikäisenä enää kauheasti kehittää, mutta käsiä voi loppuun asti, Summanen sanoo.

Jesse Puljujärvi on tehnyt tällä kaudella 19 ottelussa yhden maalin.

Puljujärvi on luonut henkilökohtaista maaliodottamaa Oilersin pelaajista kahdeksanneksi eniten. Sisäisessä pistepörssissä hän on sijalla 12.

Laukausmäärät ovat pudonneet viime kaudesta. Puljujärvi on laukonut 1,4 kertaa ottelua kohti. Viime kaudella hän laukoi 2,5 kertaa ja toissa kaudella 2,1 laukausta per ottelu.

Tämän kauden laukausprosentti on vaatimaton 3,7. Kahtena edellisenä kautena Puljujärven laukausprosentin keskiarvot olivat 8,8 ja 13.

Puljujärvi on profiloitumassa NHL:ssä 0–0-pelaajaksi. Peli on työteliästä, mutta tehotonta.

– On sanottu, että ketjun peli kuolee, kun kiekko pelataan Puljujärvelle. En tiedä, pitääkö se täysin paikkansa, mutta hän jää ketjussaan kolmanneksi pyöräksi. Silloin on vaikea päästä flow’hun, Summanen ruotii.

– Puljujärvi on parhaimmillaan, kun hän pelaa paljon ja saa tatsin kiekkoon pelin aikana. Jos hän pelaa heikolla itseluottamuksella, eikä pääse ykkös- tai kakkosketjussa kiekkoon, silloin käsi alkaa kylmetä.

Toistaiseksi Puljujärvi on tehnyt kaikki pisteensä tasakentällisin. Ylivoima-aikaa on siunaantunut vajaan minuutin verran ottelua kohti, mikä on Oilersin hyökkääjistä kuudenneksi eniten.

– Puljujärvi pelaa prosenttikiekkoa eli paljon siirtoja omista pois ja tsippauksia päätyihin. Ne pelit eivät ole ominta Puljujärveä. Euroopassa hän pääsi omista keskialueen yli vauhdilla, mutta Edmontonissa hän hyvin harvoin tuo kiekkoa vauhdilla sinisen yli, vertaa Summanen.

– Pitäisi pelata vähän itsekkäämmin, mutta voiko sitä tehdä tuossa joukkueessa? Puljujärvi miettii tätä varmasti paljon. Hän ei pääse omaan parhaimpaansa siirtelemällä kiekkoa.

Puljujärvi on raamikas laitahyökkääjä. Mittaa on 193 senttiä ja painoa 91 kiloa. Koostaan huolimatta hän ei pelaa vaihdosta toiseen kuin iso pelaaja.

– Puljujärvi ei ole koskaan ollut pienen alueen give and go -pelaaja. NHL:ssä pitäisi osata tämä, koska kiekkoa pelataan paljon ahtaassa tilassa. Kiekkoja ei saisi hukata. Tätä kuitenkin Puljujärvelle tapahtuu.

– Hän on iso ja suojaava jätkä, mutta maila ei ole niin nopea kuin sen pitäisi olla pienessä kaukalossa. Ison miehen pitää pystyä NHL:ssä pelaamaan paikallaan niin, että hän ottaa tilan ja ajan, ja pystyy syöttämään siitä. Puljujärvi joutuu lähtemään maalin edestä seisovilta jaloilta kulmiin, ja siitä jatkopelit eivät oikein toteudu, Summanen sanoo.

Oilersin korkeaoktaaninen luomulätkä ei ole Summasen mielestä otollinen Puljujärven kaltaiselle pelaajalle.

– Oilersin pelaaminen on aika orgaanista. He pyrkivät pelaamaan ja kääntämään peliä nopeasti. Puljujärveä auttaisi enemmän eurooppalainen pelitapa, missä lähdetään vähän rauhallisemmin liikkeelle ja sivutuet olisivat lähempänä.

Summasen mielestä maisemanvaihdos tekisi hyvää Puljujärvelle.

– Puljujärvi on parempi pelaaja kuin kolme vuotta sitten, vaikka tulokset eivät tätä puolla. Haluaisin nähdä Puljujärven Sebastian Ahon rinnalla Carolinassa. Silloin tulisi enemmän kiertäviä lähtöjä ja Puljujärvi voisi varastaa oikeissa paikoissa. Sitten nähtäisiin vielä paremmin, mikä upside Puljujärvellä on.

Puljujärven kohdalla yksi kysymys liittyy pelinlukutaitoon. Riittääkö kapasiteetti kypärän alla NHL-tasolla?

– Olen nähnyt monta pelaajaa, jotka ovat isoja ja taitavia, kuten Puljujärvi. Osa näistä pelaajista pystyy hidastamaan pelaamistaan niin, että heistä tulee kliinisen tarkkoja ja kiekon kanssa tehtävät liikkeet ovat puhtaita. Tässä Puljujärvellä riittää töitä.

Summanen ottaa verrokiksi samanikäisen Patrik Laineen. Puljujärvi ja Laine ovat isoja roikaleita, mutta hyökkäyssuuntaan Laine on vaarallisempi.

– Laine on älykäs sniper ja Puljujärvi enemmän volyymilaukoja. Laineen ja Puljujärven nopeudessa ja luistelussa ei ole isoja eroja, mutta Laine saa paremmin otettua itselleen ajan hyökkäyspelaamiseen ja ratkaisuihin.

Summanen kehuu estoitta Puljujärven asennetta vaikeiden aikojen keskellä. Entinen junioritähti on käynyt kovan mankelin kesän 2016 NHL-varauksensa jälkeen, mutta hymy ei ole hyytynyt.

– Symppaan saakelisti sitä asennetta. Hän on sanonut nauttivansa pelaamisesta NHL:ssä, muttei tiedä mihin rahkeet riittävät. Eli hän on alkanut epäillä, pelaako hän tällä hetkellä rajoilla vai ei. Se on hyvä juttu, mutta samalla myös pelottavaa.