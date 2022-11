Ville Heinolan, 21, kohtelu NHL:ssä ihmetyttää – sanoo suoraan, miltä se on tuntunut: ”Syö miestä”

Ville Heinola on odottanut kunnon mahdollisuutta NHL:ssä pitkään ja hartaasti.

Winnipeg

Siitä on jo kolme vuotta, kun Ville Heinola pelasi uransa ensimmäiset NHL-ottelut.

Hyvin pelasikin. Pelirohkea Heinola säväytti vain 18-vuotiaana ja teki kahdeksassa ottelussa viisi (1+4) pistettäkin.

Vaan vieläkään Heinolasta ei ole tullut vakiokasvoa NHL:ssä. Pikemminkin päinvastoin. Hän on pelannut enimmäkseen farmiliiga AHL:ssä.

Kohtelu on ihmetyttänyt niin Suomessa kuin Winnipegissäkin.

Jetsin kannalta Heinolan käsittelyssä on toki myös ihan ymmärrettävää logiikkaa: puolustajalupauksen tulokassopimusta on saatu siirrettyä kahdella vuodella, ja se on nyt voimassa kevääseen 2024.

Kyseessä on toki myös yhä hyvinkin nuori pelaaja ja puolustaja, vasta 21-vuotias. Nuorempia pakkeja ei NHL:ssä ole montaakaan.

Vuodenvaihteen 2019 nuorten maailmanmestari varattiin Jetsiin ensimmäisellä kierroksella (20. pelaaja) seuraavana kesänä.

Alkukauden farmissa pelannut (11 ottelua, 0+7) Heinola sai viime viikon lopulla kauden ensimmäisen kutsunsa NHL:ään. Viime yönä hän pääsi kokoonpanoonkin ja pelasi kotiottelussa Carolinaa vastaan reilut 11 minuuttia.

– Kävi sinänsä hassusti, että olimme juuri lähdössä AHL-joukkueen kanssa vieraspelimatkalle Texasiin. Herätys oli aamuneljältä ja viideltä lähtö. Sanotaanko näin, että ei haitannut, Heinola virnisti IS:lle NHL-kutsun jälkeen.

NHL:ssä matkataan yksityiskoneilla ja asutaan luksushotelleissa. Arki on kovin erilaista, kun AHL:ssä kuljetaan reittilennoin.

– Ei se rehellisesti sanoen mitään herkkua ole.

Heinola pelasi marraskuusta 2019 eteenpäin Rauman Lukossa lainalla siihen asti, kun välissä syttyneen koronapandemian takia viivästynyt seuraava Pohjois-Amerikan kiekkokausi alkoi taas talvella 2020.

– Varsinkin sen jälkeen, kun Suomesta tulin takaisin tänne, niin nämä eivät ole olleet minulle helppoja vuosia. AHL ei ole mitään helppoa elämää vaan koulii ihmistä aika paljon, Heinola sanoo.

Ville Heinola pelasi SM-liigaa Lukossa.

– Kun on vielä ollut NHL:ssä ja nähnyt, mitä tämä on, niin se syö miestä. On pitänyt vain luottaa, että kun painaa hommia, jossain vaiheessa on pakko saada mahdollisuus.

Hän on tuntenut olevansa lähellä NHL:ää, mutta silti paikka on ollut ”periaatteessa kaukana”.

– Tässä ollaan yksin toisella puolella maailmaa, ulkona on pimeä ja kylmä. Perhe, kaverit ja kaikki ovat Suomessa. Kun ei pääse pelaamaan ylhäällä, niin ei se henkisesti ole helppoa, Heinola ruotii.

Kristian Vesalainen palasi Jetsin organisaatiosta Eurooppaan, mutta muuten Heinola on saanut uusia suomalaisia pelikavereita.

Superlupaus Brad Lambert, tykkikauden SM-liigassa torjunut maalivahti Oskari Salminen sekä luotettavasti kahteen suuntaan pelaava Henri Nikkanen ovat pelanneet farmissa.

Saku Mäenalanen on ottanut vakioruudun NHL-Jetsin nelosvitjasta.

– Se on ollut hienoa. Neljä muuta suomalaista, niin olemme keksineet koko ajan jotain tekemistä.

– Saku on vähän vanhempi (28) ja meille sellainen isovelityyppi. Tosi mukava kaveri, jonka kanssa on aina hauskaa, Heinola kertoi.

Heinola harjoitteli syksyllä Ässien mukana ennen NHL:n harjoitusleiriä.

Mitä pimeässä ja koleassa Winnipegissä sitten voi tehdä? Hyvä kysymys, hymähtää Heinola.

– Kartingia olemme nyt käyneet suomalaisten kanssa välipäivinä ajamassa. Sitten yksi vaihtoehto on sellainen paikka kuin Rec Room, siellä voi pelata kaikkea.

– Olemme myös suunnitelleet menevämme pelaamaan paintballia. Lisäksi täällä on yksi hieno kylpylätyyppinen spa. Siinä ne vaihtoehdot varmaan ovat. Aika menee pitkälti kotona. Ei uloskaan viitsi kauheasti mennä, kun lunta sataa ja on pakkasta, Heinola sanoi.

Joissain toisissa NHL-pitäjissä kuten Kaliforniassa, Arizonassa tai Floridassa olisi vähän erilaisiakin vaihtoehtoja viettää aikaa.

– Golfmailat odottavat olkkarissa.