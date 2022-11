Tässäkö NHL:n tyylikkäin asu? Anton Lundell lataa mielipiteensä: ”Äärettömän hienot”

Florida Panthersin saldo viikonlopun peleistä oli yksi piste. Anton Lundell sai lauantaina onnistumisen rankkarista.

Columbus

Viime kaudella runkosarjassa rellestäneen Florida Panthersin alku on ollut selvästi tahmeampi kuin vuosi sitten.

Ennen kaikkea tuloksellisesti. Panthers on usein hallinnut pelejään ja maaliodottamaa, mutta tulosta se ei ole pystynyt tekemään vaaditulla tasolla. Omissakin on soinut yllättävän paljon, vaikka uusi käskijä Paul Maurice on pyrkinyt tiivistämään puolustusta.

Sunnuntaina Florida hävisi Columbukselle vierasjäällä maalein 3–5, vaikka laukaukset maalia kohti menivät sille peräti 50–23.

Columbuksen superlupaus Kent Johnson onnistui maalinteossa – ja oli lähellä onnistua tekemään toisenkin ilmaveivillä.

Jackets taisteli, oli tehokas ja paikoin onnekaskin. Ässistä tuttu maalivahti, Columbuksen erittäin lupaava Daniil Tarasov otti niskalenkin maanmiehestään Sergei Bobrovskista.

Panthers ei juuri nyt edes ole pudotuspelipaikalla. Viidestä viime pelistä sillä on neljä tappiota.

– Meillä oli paikat, mutta emme saaneet sisään. Ajoittain oli myös vähän huolimatonta peliä, mikä sitten näkyy, Floridan Anton Lundell totesi IS:lle.

Hyvä esimerkki tästä nähtiin avauserässä. Columbuksen Jegor Tshinahov haistoi kehnosti esiintyneen Marc Staalin poikkisyötön viivassa, karkasi läpiajoon ja tasoitti 1–1:een. Florida oli mennyt johtoon Matthew Tkachukin ohjurimaalilla ja voitti avauserän laukaukset ylivoimaisesti 17–4.

Kuten todettua, ottelu kuvasti osittain Floridan alkukautta.

– Vähän näin se on valitettavasti mennyt. Aika hyvin meillä on laukauksia, mutta vielä on tehtävää siinä, miten pystymme tekemään maaleja enemmän.

– Ajoittain olemme saaneetkin niitä paljon, mutta kaikki pelit on tiukkoja. Pitäisi saada vielä enemmän käännettyä voitoiksi.

Edellisottelussa lauantaina Florida hävisi tiukkojen vaiheiden jälkeen Calgarylle ottelussa, jossa Jonathan Huberdeau ja MacKenzie Weegar palasivat vanhaan kotiareenaansa.

Se oli iso peli paikalliselle kiekkoyhteisölle.

– Oli hyvä yleisö, Lundell sanoi tunteikkaasta illasta.

– Meillä oli vielä uudet retropaidat.

Kesällä kaupatut Jonathan Huberdeau ja Matthew Tkachuk kohtasivat toisensa uusissa joukkueissaan.

Niiden Lundell linjaa olevan ”äärettömän hienot”.

– NHL:n hienoimmat tällä hetkellä. Niitä on kehuttu paljon. Kannattaa katsoa, ne ovat tosi siistit. Niissä on Florida-vibaa, ja meri tulee esille.

Lue lisää: Kaikki NHL-joukkueet esittelivät uudet retropaidat – 1990-luvun inhottu hirvitys yllättää

Lundell onnistui Calgarya vastaan rankkarikisassa ja teki näyttävän maalin.

– Se helpotti. Kiva auttaa joukkuetta, vaikka valitettavasti ei sitten voittoon riittänyt. Tekee aina hyvää, kun onnistuu omassa kikassaan.

Pelimaaleja Lundellilla on yksi, ja kauden saldo on toistaiseksi 18 ottelusta 1+8. Paikoille hän on päässyt, ja osumia voisi paremmalla onnella ja viimeistelyllä olla muutama enemmänkin.

– Kokonaisvaltainen peli on ollut hyvällä tasolla. Ei ole vain pomppinut ja tullut pisteitä ihan siihen tahtiin, mitä ehkä haluaisin. Siihen vaikuttaa moni tekijä, ja pitää vain pysyä positiivisena, Lundell sanoi.

Daniil Tarasov torjui voiton.

Hän oli ykköspakki Aaron Ekbladin poissa ollessa mukana myös Floridan ykkösylivoimassa.

– Pystyin auttamaan siinä. Nyt kakkos-yv:ssä olen ollut keskijätkänä, mikä tuntuu ihan hyvältä. Kaikki tietävät, että kakkosylivoima pelaa vähän vähemmän. Pitää koettaa olla tehokas ja ansaita ne sekunnit.

Panthersin seuraava ottelu on kivikovaa Bostonia vastaan.

– Olemme oikealla tiellä, mutta vielä pystymme parantamaan. Meillä on kaikki tarvittavat työkalut. Vielä pitää saada yhteispeliä paremmalle tasolle ja pelata koko 60-minuuttinen ilman helppoja virheitä, jotka syövät meitä.