Juuso Pärssinen taisteli tiensä NHL:ään. Asenne on raudanluja kuin Timo-isällä.

Kuin unelmaa.

Näin voi kuvailla Juuso Pärssisen ensimmäisiä NHL-otteluita. Pärssinen pääsi suoraan Nashville Predatorsin ykkösketjuun ja sai laidoilleen kaksi tähteä, Mikael Granlundin ja Filip Forsbergin.

Nuori ja raamikas suomalainen vastasi heti huutoon. Pärssinen iski debyytissään maalin ja kolmannessa ottelussaan jo tehot 2+1. Sentterin alku maailman parhaassa jääkiekkoliigassa on ollut satumainen.

– Olen tosi iloinen ”Pärän” puolesta, sanoo häntä viime kaudella TPS:ssa valmentanut Jussi Ahokas.

– Kun pääsee samaan ketjuun Granlundin ja Forsbergin kanssa, se näytön paikka kannattaa käyttää. Hän käytti.

21-vuotias Pärssinen ei ilmestynyt tyhjästä. Hän on rakentanut uraansa vankin askelin.

– Hän on pelannut vahvasti AHL:ssä. Työmäärä ja omistautuminen ovat ne syyt, joilla hän on tähän pisteeseen päässyt, Ahokas sanoo.

Tie huipulle on ollut poikkeuksellisen rankka. Pärssinen on kärsinyt pahoista loukkaantumisista.

Juniori-iässä hän taisteli vakavien polvivammojen kanssa. Polvi leikattiin kolme kertaa.

– Hän ei pystynyt treenaamaan kolmeen vuoteen oikein mitään, kertoo Predatorsin Euroopan-kykyjenetsijä Janne Kekäläinen.

– Hyppiminen ja juokseminen oli periaatteessa kielletty. Tämä oli vielä silloin varausvuotena ja sen jälkeen. Jos ei pysty treenaamaan, on selvää, että jää kehityksessä jälkeen muista.

Juuso Pärssinen niitti New York Islandersia vastaan tehot 2+1.

Pärssisen nykytason valossa on ällistyttävää, että hänet varattiin NHL:ään vasta seitsemännellä kierroksella ja numerolla 210, mutta se selittyy loukkaantumisilla. Polvivamma verotti paitsi kehitystä myös markkina-arvoa.

– Hänen luistelunsa ei silloin varausvuonna ollut mitenkään säkenöivää, Kekäläinen sanoo.

– Vaikutelma Pärssisestä ei avautunut oikealla tavalla. Siksi hän putosi seitsemännelle kierrokselle.

Pärssisen lahjakkuus on kuitenkin ollut tiedossa. Pitkän linjan kykyjenetsijä Kekäläinen kiinnitti vuonna 2001 syntyneeseen hyökkääjään huomiota jo varhain.

– Olin kuullut juttuja, että he olivat 15-vuotiaina yhtä hyviä Kaapo Kakon kanssa. Joku sanoi, että Juuso saattoi olla jopa parempi. Se selittää osittain sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, Kekäläinen sanoo.

Kakko ja Pärssinen pelasivat samaan aikaan Turun Palloseurassa ja sen juniorijoukkueissa. Kakko on Pärssistä 12 päivää nuorempi ja hänet varattiin NHL:ään numerolla 2.

Nyt Pärssinen on kuronut Kakon etumatkan kiinni.

Sinnikäs työnteko ja kunnianhimo ovat vieneet Pärssistä eteenpäin läpi vaikeuksien.

– Hän lähestyy jääkiekkoa oikealla tavalla ja tekee kaikkea mahdollista. Hän kuuntelee, mitä valmentajat sanovat, ja pyrkii jatkuvasti kehittymään, Kekäläinen luonnehtii.

– Hän on aika hyvä hokijätkä.

Kekäläinen oli varaamassa Pärssistä Nashvilleen.

– Minulla on ollut kova luotto Juusoon. Hän menee koko ajan eteenpäin ja tajuaa asiat aika hyvin.

Asenteensa ja työmoraalinsa puolesta Pärssinen on tullut isäänsä. Omalla urallaan 17 NHL-ottelua pelannut Timo Pärssinen muistetaan taistelijana, joka paikkasi taitovajettaan rajulla työmäärällä ja treenaamalla kahta kauheammin.

Juuso Pärssinen kimalteli viime kaudella TPS:n kultakypäränä.

JUUSO Pärssisen luonteesta kertoo paljon se, että hän täytti TPS:n ykkössentterin saappaat nuorella iällä ja kantoi joukkueensa kahdesti peräkkäin SM-liigan finaaleihin.

Jälkimmäisellä kaudella Tepsiä luotsasi Ahokas, johon Pärssinen teki suuren vaikutuksen.

– Juuso oli myös varakapteeni, päävalmentaja huomauttaa.

– Hänestä näkyy se himo ja halu voittaa. Hän on erittäin kypsä kundi ikäisekseen. Hän on juuri sellainen kuin tämän päivän pelaajien pitää olla: hänellä on oma halu mennä eteenpäin ja hän haluaa ottaa asioista selvää. Se hänet on noin pitkälle vienyt. Jokainen pelaaja tekee itse itsestään pelaajan – jos tekee. Hän on tehnyt.

Pärssinen pelasi TPS:n ykkössentterinä 42 ja 32 pisteen kaudet.

Ahokas nimeää Pärssisen vahvuudeksi kiekon suojaamisen.

– Nyt hän on pystynyt myös pelaamaan suoraviivaisemmin.

” Hän on erittäin kypsä kundi ikäisekseen.

TPS:n pukukopissa Pärssinen sai lempinimen ”Kukko-Pärssinen”.

Nimi on peruja haukiputaalaisesta kukosta nimeltä Pärssinen, joka nousi vuonna 2011 mediailmiöksi. Vapaana liikkunut koiralauma hyökkäsi kanalaan – ja kanoja urhoollisesti puolustanut ”Kukko-Pärssinen” sai iskussa surmansa.

Kiekko-Pärssinen tunnettiin TPS:ssa iloisena ja avoimena nuorukaisena. TPS käytti häntä mainosvideoillaan.

– Hän on hyvä puhumaan ja hyvä esiintymään. Kelvollinen sälli! naureskelee kykyjenetsijä Kekäläinen.

Tyyli on toiminut myös Yhdysvalloissa.

– Hänestä kuulee pelkkiä ylistäviä asioita.

Nashvillen kausi on alkanut heikosti, mikä avasi Pärssiselle tilaisuuden näyttää. Kekäläinen uskoo tai pikemminkin tietää, että vastuuta on luvassa jatkossakin.

– Organisaation sisällä on ollut tiedossa, että Juuso kasvaa osaksi joukkuetta. Ehkä jopa kohtuullisen isoksi osaksi.