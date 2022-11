NHL-tuomio: Mikko Rantanen tekee lihaisaa taidetta – yksi sääntö muuttui, mutta miksi tähän asiaan ei puututa?

NHL-tuomio ruotii jokaisen peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

NHL-TUOMIOSSA viikon tapahtumia perkaavat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Ville Touru ja Sami Hoffrén.

Tommi Koivunen

Tähti

Buffalo on tappiokierteessä, mutta Tage Thompson ei sentään hyydy. Kymmenen viime ottelun saldo on rouhea 11+8. Kesällä massiivisen jatkodiilin allekirjoittanut pehmeäkätinen jätti on liigan viihdyttävimpiä pelaajia. Katsokaa vaikka upeaa alivoimamaalia vajaan viikon takaa.

Puheenaihe

Oli hienoa päästä näkemään Winnipegissä, mitä Teppo Numminen ja etenkin Teemu Selänne kaupungille yhä merkitsevät. Selänne teki vain kolmessa ja puolessa vuodessa käsittämättömän syvän vaikutuksen paikallisiin. NHL-otteluissa näkee harvoin yhtä paljon Suomi-paitoja kuin torstaina.

Suomalainen

Turku ja Turun seutu ovat olleet vahvasti edustettuna. Mikko Rantanen dominoi, Artturi Lehkonen pamautti edellisottelussa jatkoaikaratkaisun. Matias Maccelli on hiljaisemmasta viikosta huolimatta yhä tulokaspörssin kärkinimi. Kai viikon suomalaiseksi täytyy silti nimetä Juuso Pärssinen. Hurja sisääntulo liigaan.

Farssi

Anaheim Ducksilta ei odotettu suuria, mutta ankat ovat olleet todella huonoja. 17 ottelua pelattu, ja Anaheim ei ole voittanut varsinaisella peliajalla vielä kertaakaan! Neljättä kauttaan penkin takana hääräävä Dallas Eakins ei ole missään vaiheessa vakuuttanut. John Gibsonin pelihuumori on taas ollut koetuksella: päästettyjen maalien keskiarvo 4,23 ja torjuntaprosentti 89,2 kertovat oleellisen.

John Gibson on Ducksin pitkäaikainen ykkösvahti.

Yllätys

Columbus sai tylyn kylvetyksen ensin New Jerseyltä ja hävisi sitten Tampereella kahdesti. Sen jälkeen Jacketsia on moukaroitu joka suunnasta ja sairastupa natisee jo liitoksistaan. Alho on tuloksellisesti kuitenkin taittunut, olkoonkin etteivät vastustajat ole olleet liigan kärkiporukoita. Neljän viime pelin saldo on seitsemän pinnaa.

Ville Touru

Tähti

Sirkustirehtööri Erik Karlsson dominoi pakkien pistepörssiä (19 ott. 11+17). Brent Burnsin lähdettyä Karlsson on päässyt hyökkäyssuuntaan oikeuksiinsa kuin ennen vanhaan. Omissakin kyllä kolisee. Kuten edellispelissä, jossa Karlsson oli jäällä yhdeksän maalin aikana (4–5). Viihdetakuu on ainakin voimassa, kun Karlsson on kaukalossa.

”Världens bästa” on palannut?

Puheenaihe

Torontossa koettiin viime viikonloppuna tunteikkaita hetkiä, kun Börje Salming palasi ”kotiin”. Kaikki ymmärsivät, että 16 kautta Leafsia edustanut Kiirunan poika esiintyi ehkä viimeistä kertaa kotiyleisönsä edessä. Nopeasti edennyt ALS-tauti on vienyt Salmingilta jo puhekyvyn.

Suomalainen

Juuso Pärssinen, 21, on tullut fantastisella tavalla sisään NHL:ään. 3 ottelua 3+1. Pärssinen johtaa nyt Nashvillen ykkösketjua laidoillaan Mikael Granlund ja Filip Forsberg. Ylivoimallakin tulee vastuuta. Perjantaiaamun tehoillaan 2+1 Pärssinen vihelteli isänsä Timon (17 ott. 0+3) ohi NHL-pisteissä.

Farssi

Philadelphian luisu on alkanut. Flyers on ajautunut tappioputkeen, ja John Tortorellan hermo vaikuttaa olevan jo koetuksella. Flyersin Carter Hart on ollut edistyneiden tilastojen valossa alkukauden paras maalivahti, joka on onnistunut ryöstämään joukkueelleen pisteitä. Sekään ei enää riitä.

Yllätys

New Jersey Devils porskuttaa 11 ottelun voittoletkussa! Se on luonut kaikista joukkueista eniten maaliodottamaa pelattua 60 minuuttia kohden (5v5) ja antanut sitä vastustajalle kaikista vähiten. Tämän joukkueen voi jo käytännössä julistaa pudotuspeleihin. Kauden toisessa ottelussa Devilsin kotiyleisö vaati konkarivalmentaja Lindy Ruffille potkuja. Tällä viikolla raikasivat ”Sorry, Lindy!” -huudot.

New Jersey on nyt raikas ja energinen kärkijoukkue.

Sami Hoffrén

Tähti

Cale Makar on näyttänyt uuden tason puolustajien evoluutiossa. Colorado Avalanchen 24-vuotias superpuolustaja on aivan omaa luokkaansa kiekollisessa roolissa. Makar on tehnyt 193 runkosarjaottelussa 198 pistettä. Jos ja kun Makar kerää kaksi pistettä lähiaikoina, hänestä tulee NHL-historian nopeimmin 200 pistettä saavuttanut puolustaja.

Cale Makar – NHL:n paras puolustaja.

Puheenaihe

Sääntökirja mukautuu muuttuvaan maailmaan. TSN:n Chris Johnston uutisoi, että jatkossa pelaajien on pidettävä kypärää päässä alkulämmittelyissä. Sääntö koskee kaudella 2019–20 ja sen jälkeen liigaan saapuneita. Oikein. Seuraavaksi liiga voisi linjata rannesuojat pakollisiksi. Älytöntä, ettei tätä ole vielä tapahtunut. Nykyiset sukkamaiset viiltosuojat eivät haittaa kenenkään pelaamista, mutta ne ovat halpa henkivakuutus.

Suomalainen

NHL:n viikon ykköstähdeksi valittu Mikko Rantanen on härkäisessä iskussa. Pisteitä ropisee ottelusta toiseen ja kiekollinen suoritusvarmuus on vaihdosta toiseen priimaa. Rantasen säännöllinen 1–1-tilanteiden voittaminen on lihaisaa taidetta. Nyt ei enää ole kyse siitä, rikkooko hän terveenä 100 pisteen rajan. Rima on 120 pisteessä.

Nousiaisten härkä.

Farssi

Good ol’ Buffaloko se sieltä taas pilkistää? Tasapainoisen alkukauden jälkeen puhveliryhmä on ajautunut tappiokierteeseen. Puolustuspelaaminen on ollut ala-arvoisella tasolla viime kierroksilla. Nyt mitataan Don Granaton luotsaamaa nuorekasta ryhmää. Ei kai taas…

Yllätys

St. Louis Blues on noussut kuolleista. Nuottipaidat lysähtivät koko sarjan pohjille kahdeksan ottelun tappioputkessa, mutta nyt Blues paahtaa viiden ottelun voittoputkessa. Blues kaatoi perätysten lännen jättiläisistä Coloradon ja Vegasin. Perus. Samalla pudotuspelihaaveet heräsivät eloon. Bluesin suoritustasosta ei ota selvää.