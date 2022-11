Aleksandr Ovetshkinista tuli NHL:n pakkasukko

Washington Capitalsin ja joukkueen kapteenin Aleksandr Ovetshkinin kausi ei ole alkanut mairittelevasti.

NHL-joukkue Washington Capitals on aloittanut kautensa heikosti. Joukkue on jumiutunut Metropolitan-divisioonan hännille ja voittanut viimeisestä kymmenestä ottelustaan vain kaksi. Capitalsin takana on vain kauden umpisurkeasti aloittanut Columbus Blue Jackets.

Myös joukkueen kapteeni Aleksandr Ovetshkinin kausi on startannut yskähdellen.

Äkkiseltään silmiin pistää Ovetshkinin plus-miinus-tilasto, jossa hän mies on ankarasti pakkasen puolella.

NHL:ssä on pelannut tällä kaudella – perjantai-iltaan mennessä – 745 pelaajaa. Ovetshkin on tehopörssin saldo on peräti –13. Sillä hän on NHL:n toiseksi huonoin eli sijalla 744.

Tilaston kärjessä on Boston Bruinsin Hampus Lindholm, +20.

Viime kaudella tähän aikaan 37-vuotiaan venäläisen plus-miinus-tilasto oli vahvasti plussan puolella: se näytti lukemaa +13. Koko viime kauden tilasto jäi kahdeksan maalia plussan puolelle.

Vaikka venäläinen supertähti komeileekin Capitalsin sisäisen pistepörssin kärjessä, on hän koko liigan pistepörssissä vasta sijalla 50.

Ovetshkin on nakuttanut tähän mennessä 19:ssä pelatussa ottelussa 17 (9+8) tehopistettä. Viime kaudella 19 pelatun ottelun jälkeen tehoja oli kertynyt melkein tuplasti enemmän: 30 (15+15).

Pistepörssin kärjessä 32 pisteellä (15+17) on Edmonton Oilersin Connor McDavid. Ensimmäinen suomalainen on pistepörssissä sijalla kuusi majaileva Colorado Avalanchen Mikko Rantanen. Pisteitä Rantasella on 15 ottelusta 25 (11+14).