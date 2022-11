Jokerit-kohun keskellä olleet Teemu Selänne ja Jari Kurri tapasivat Kanadassa – nyt Selänne kertoo kaksikon väleistä

Teemu Selänne on yhä suuri sankari Winnipegissä.

Winnipeg

Teemu Selänteellä on takanaan juhlallisuuksien viikko.

Torstai-iltana Selänteen ja Teppo Nummisen pelinumerot 13 ja 27 nostettiin Winnipeg Jetsin kotiareenan kattoon.

Maanantaina Selänne juhli Torontossa Hockey Hall of Famen juhlallisuuksissa. Paikalla oli myös Jari Kurri, joka edusti lavalla Riikka Sallista, Suomen kolmatta kunniagalleriaan valittua kiekkoilijaa.

Selänne ja Kurri kävivät ennen juhlallisuuksia myös viettämässä iltaa samassa seurueessa.

Teemu Selänne sai suuren kunnianosoituksen Winnipegissä varhain perjantaiaamuna.

Jokerien omistajuuden ympärillä pyörinyt soppa ei siis ole sotkenut kiekkoikonien välejä.

– Olemme aina olleet kavereita, Selänne sanoo ja naurahtaa.

– Bisnes on tietysti eri juttu, eivätkä asiat menneet kuten olisimme halunneet. Ymmärrän kuitenkin hänen puolensa. Jari halusi omansa siitä pois. Me menimme sillä, mitä liiga neuvoi.

Jokerien sekavaan tilanteeseen Selänne ei enää varsinaisesti halua ottaa kantaa. Hän on sanottavansa siitä sanonut.

– Toivottavasti homma saataisiin pakettiin ja oikeille raiteille. Tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ovat tosi huolissaan, hän vielä linjaa.

Jari Kurri oli viime viikolla Torontossa Hockey Hall of Famen tilaisuuksissa.

Ennen käyntiään Winnipegissä ja Torontossa Selänne vieraili Bostonin kupeessa, missä hänen nuorin poikansa Leevi, 22, pelaa jääkiekkoa ja opiskelee Curry Collegessa.

Samassa koulussa pelasi viime kaudella keskimmäinen poika Eetu, 25, joka saapui hiljattain Suomeen ja Mestiksen Heinolan Peliittoihin.

– Emme varmaan ennen joulua mene, mutta jossain vaiheessa täytyy mennä Heinolaan katsomaan muutama peli. Siitä tulee makeaa, Selänne myhäilee.

Eetu on yllättänyt monet ja osoittanut pärjäävänsä mestistasolla. Motivaatiosta ja intohimosta lajia kohtaan kertoo paljon jo se, että saapuu Kaliforniasta Heinolaan.

Eetu Selänne pelasi aiemmin Yhdysvaltain yliopistosarjassa.

– Olen ollut ylpeä siitä, miten Eetukin on joka kesä treenannut NHL-pelaajien kanssa, samalla motivaatiolla ja intohimolla. Sitä toivoo, että sellaiset ihmiset pärjäävät, Selänne sanoo.

– Moni varmaan ajatteli, että minä olen soitellut tuolla ympäriinsä. Ei se niin mennyt, vaan Eetuun oltiin yhteyksissä. Tietysti kysyin, mitä mieltä olet, ja hän halusi ilman muuta lähteä.

– Se ei varmasti ollut helpoin rasti.

Nykyisin Eetu pelaa Mestiksessä.

Eetu Selänne tuli yliopistosarja NCAA:n alemmalta tasolta, mutta hänellä oli kokemusta myös ykkösdivisioonasta eli kovimmalta portaalta. Peliaika oli kuitenkin kortilla.

– Hän on kuitenkin pelannut D1:stä, joka on hemmetin hyvä sarja. Siellä olivat melkein kaikki hyökkääjät täydellä stipendillä. Kakkosvalmentajakin sanoi siellä, että koko ohjelma näyttää huonolta, jos täyden stipendin pelaajat eivät pelaa.

– Heitä pitää siellä vaalia yliopiston jatkuvuuden takia. Eetulle on käynyt tuollaista. Vähän kuin Ville Heinolalle on käynyt täällä Winnipegissä, kun hänellä on kahden suunnan sopimus. Ei auta, vaikka tuntisi olevansa parempi kuin ne, jotka pelaavat.

Isä-Selänne jakoi hiljattain Instagramissa videon, jossa Eetu teki ilta-aikaan omia laukaisuharjoituksiaan pimeässä Heinolassa.

– Love it. Se on ihan uskomatonta, Selänne tunnelmoi.

– Koko kesänkin hän kävi aamulla jäällä, sitten salilla ja ampumassa kiekkoja. Se on hänen juttunsa. Hän pelaa niin kauan kuin pystyy ja tekee nyt samalla verkon kautta MBA-tutkintoaan. Ahkera poika.

Teemu Selänne ja Teppo Numminen olivat yhdessä juhlien kohteena.

Winnipegissä Selänne kävi vaimonsa Sirpan sekä vanhimman poikansa Eemilin, 26, ja perheen kuopuksen Veeran, 14, kanssa.

Eemil syntyi nimenomaan Winnipegissä helmikuussa 1996, pari viikkoa sen jälkeen, kun Teemu oli jo kaupattu Anaheim Mighty Ducksiin.

– Aina ihmetyttää se suosio, jonka olen tänne jättänyt. Kun tulimme tänne ja laskeuduimme aamulla lentokentällä rullaportaita, vastassa oli sata fania, jotka rupesivat huutamaan ”Teemu, Teemu”. Kyllä Veerakin katsoi, että hetkonen, aikamoinen stara isä on täällä, Selänne kertoo.

– Tosi kiva tänne on aina tulla. Hienoja muistoja on paljon, ja meillä on täällä paljon ystäviä, joita olemme käyneet moikkaamassa. Sellaisia, jotka ovat käyneet luonamme Anaheimissa ja Suomessa.

– Kun aikoinaan lähdin, olin jo seuraavana päivänä koneessa matkalla uusiin haasteisiin. En pystynyt sanomaan edes kaikille pelikavereilleni hyvästejä.

Selänteellä oli Winnipegissä mukana myös Veera-tytär.

Selänne kiinnosti ihmisiä valtavasti.

Uusi Jets tuli liigaan 2011. Selänne muistaa yhä päivämääränkin, 17. joulukuuta, jolloin hän palasi kaupunkiin Anaheimin kanssa.

– Pelasimme edellisiltana Chicagossa ja tulimme hotellille vähän ennen aamukolmea. Pakkasta oli varmaan 25 astetta, mutta vastassa oli parisataa ihmistä, jotka rupesivat huutamaan nimeäni.

Selänteen persoona valloitti Winnipegin lähtemättömällä tavalla. Tekemällä kaukalossa tulosta ja olemalla sen ulkopuolella kuten alkuviikosta Torontossakin: aina faneille aikaa antava ja kärsivällisesti kaikille nimikirjoituksen kirjoittava.

– Jääkiekko merkitsee niin valtavasti tälle kaupungille. On kova juttu, että olen pystynyt jättämään heille hienoja muistoja. Kun kohtelee ihmisiä hyvin ja arvostaa, mitä he tekevät, se toimii molempiin suuntiin. Tämä on täydellinen esimerkki, ja nautin siitä nöyränä.